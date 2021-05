Samsung BESPOKE: un frigorifero modulare, personalizzabile e smart

All’evento “Bespoke Home 2021” Samsung annuncia la propria vision sugli elettrodomestici “su misura”, a partire dall’arrivo anche in Italia della gamma di frigoriferi BESPOKE

In occasione dell’evento virtuale “Bespoke Home 2021”, Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo in Europa e in Italia della gamma BESPOKE, i frigoriferi personalizzabili e modulari che rivoluzionano il concetto di elettrodomestico, rendendo il frigo un elemento d’arredo capace di impreziosire ogni casa, senza rinunciare alla tecnologia innovativa firmata Samsung. Daniele Grassi, Vice President Home Appliances Division Samsung Electronics Italia, spiega:

Siamo orgogliosi di questo lancio: rappresenta l’ennesimo passo avanti di Samsung nella categoria dei frigoriferi e testimonia l’attenzione dell’Azienda all’evoluzione dei gusti e dei desideri dei consumatori. BESPOKE è progettato per adattarsi allo stile di ogni ambiente domestico e per esprimere al meglio la personalità di ogni cliente, grazie ad una proposta modulare, personalizzabile e realizzata con finiture esclusive come il vetro satinato, aprendo così un nuovo capitolo nel mondo degli elettrodomestici.

Frigorifero Samsung BESPOKE: formati

BESPOKE è un mondo di possibilità racchiuso in un solo prodotto e arriva in Italia nella versione combinato (disponibile con altezza 2m o 1,85m), monoporta e monoporta slim (larghezza 45cm). I vari formati possono essere affiancati per realizzare la combinazione perfetta: chi ha bisogno di conservare tanti cibi freschi sceglierà di affiancare un classico combinato ad un monoporta frigorifero… cambiano le esigenze e serve più spazio in freezer? Nessun problema, è sufficiente aggiungere un nuovo modulo monoporta freezer! Inoltre, in continuità con la grande attenzione alle performance energetiche che contraddistingue l’azienda coreana, i modelli BESPOKE sono disponibili nelle varie classi della nuova etichettatura energetica, arrivando fino alla A.

Frigorifero Samsung BESPOKE: configurazione e colori

BESPOKE dà la possibilità a ognuno di scegliere la propria combinazione ideale per fare del frigorifero un perfetto elemento funzionale, che si integra con lo stile della propria abitazione e può seguirne i cambiamenti, adattandosi a ristrutturazioni degli ambienti, o alla crescita della famiglia. BESPOKE arriva in Italia con due proposte: Panel Fixed, in cui il frigorifero viene commercializzato come un prodotto tradizionale con l’abbinamento di pannelli esterni predefinito, oppure Panel Ready, che dà la possibilità al consumatore di scegliere la combinazione di finiture e cromie preferite. Sia BESPOKE Panel Fixed che BESPOKE Panel Ready permettono di scegliere tra una finitura in vetro classico, satinato o lucido. BESPOKE Panel Fixed è disponibile in vari modelli pre-assemblati a tinta unita (Inox Spazzolato, Satin Graphite, Clean Black, Clean White, Cotta Beige, Satin Navy, Matte Black, Metal Inox). BESPOKE Panel Ready è disponibile invece in 5 modelli con pannelli combinabili fra di loro (Satin Navy, Satin Graphite, Satin Beige, Satin Sky Blue, Glam Lavender, Glam Navy, Clean Black e Clean White).

Per scoprire di più sugli elettrodomestici BESPOKE si può consultare il sito ufficiale Samsung. Dalla sezione elettronica è tutto! Continuate a seguirci!