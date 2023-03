Samsung: annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi TV Neo OLED e QLED

Samsung annuncia l’arrivo in Italia della nuova gamma TV Neo QLED e OLED: dispositivi connessi per esperienze premium e prestazioni superiori. I nuovi modelli TV saranno disponibili in pre-ordine da Marzo

Samsung Electronics annuncia l’arrivo sul mercato italiano della tanto attesa gamma di nuovi TV Samsung Neo QLED e OLED. Questi nuovi prodotti saranno disponibili per il pre-ordine a partire dal 13 Marzo 2023 con una speciale promozione. Questa nuova gamma di prodotti premium che puntano su una connettività avanzata e consumer experience personalizzata, riconferma Samsung come leader nel settore dei TV. La nuova line-up approda sul mercato con una speciale promozione dedicata fino al 9 Aprile.

Dettagli sull’arrivo in Italia dei nuovi TV Neo QLED di Samsung

La nuova gamma TV Samsung Neo QLED 8K e 4K vanta opzioni premium che si adattano alle esigenze di tutti. La qualità dell’immagine su Neo QLED è affidata all’avanzato Processore Neural Quantum e con Quantum Mini LED garantisce al TV un’elaborazione a 14 bit. Mentre la tecnologia di AI upscaling supporta funzioni come Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro, per immagini ancora più tridimensionali e realistiche. Nel 2023 Samsung porta Neo QLED oltre la semplice nitidezza dell’immagine, grazie al pannello ad alta risoluzione e all’algoritmo proprietario che alimenta il nuovo Auto HDR Remastering. Questo sistema di rimasterizzazione automatica sfrutta il deep learning dell’intelligenza artificiale (AI). Così da analizzare in ogni scena e applicare in tempo reale effetti High Dynamic Range (HDR) a contenuti di tipo Standard Dynamic Range (SDR), rendendoli più vividi, brillanti e quindi assolutamente immersivi.

SmartThings semplifica ulteriormente la vita dei consumatori

Quest’anno Samsung, coerentemente con il suo percorso di innovazione costante, compie un ulteriore passo in avanti con SmartThings. La piattaforma dedicata alla smart home permette l’integrazione senza soluzione di continuità tra tutti i dispositivi dell’ecosistema Samsung. Dal 2023, infatti, il modulo One-Chip di SmartThings per Zigbee e Matter Thread sarà integrato direttamente nella gamma Samsung. E per dare un’ulteriore marcia all’esperienza di connettività, SmartThings sincronizzerà automaticamente i dispositivi facilitando la gestione non solo dei prodotti Samsung, ma anche degli elettrodomestici e dei dispositivi IoT di terzi, per connessioni senza soluzione di continuità.

Modelli dei nuovi TV Neo QLED di Samsung in arrivo in Italia

QN900C 8K: 85′(€ 9.999) – 75′(€ 7.499) – 65′(€ 5.499)

QN800C 8K: 85′(€ 7.999) – 75′(€ 5.299) – 65′(€ 3.799)

QN90C 4K: 85′(€ 5.499) – 75′(€ 3.899) – 65′(€ 2.799) – 55′(€ 2.399) -50′(€ 1.699) -43′(€ 1.399)

QN85C 4K: 75′(€ 3.299) – 65′(€ 2.499) – 55′(€ 1.799)

Dettagli sull’arrivo in Italia dei TV Neo OLED di Samsung

La gamma Samsung OLED 2023 è ora disponibile nei formati da 55’’ e 65’’e nel nuovo modello extra-large da 77’’(quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi). La nuova line up Samsung OLED è dotata della tecnologia Quantum Dot sviluppata appositamente per i Neo QLED Samsung, e del Processore Neural Quantum. Questi consentono di mantenere le caratteristiche peculiari della tecnologia OLED, ma ne superano i limiti in fatto di luminosità e resa del colore. La gamma vanta un refresh rate di 144 Hz e tutte le funzioni smart di Samsung, compreso Gaming Hub. Per la prima volta nel caso di un TV OLED, questi dispositivi Samsung hanno ottenuto inoltre la certificazione FreeSync Premium Pro di AMD, che premia l’eccellenza dell’esperienza di gioco con OLED. Nella fase di pre-order attiva dal 13 Marzo al 9 Aprile, sarà possibile ordinare Samsung OLED S90C, mentre la linea novità del 2023, composta da S95C e S95B, arriverà più avanti nell’anno.

Un audio incredibilmente immersivo grazie all’IA

I televisori Samsung, dotati di Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound (OTS), diffondono i suoni di film, sport e giochi attraverso gli altoparlanti. Generando così effetti sonori eccezionali offrono un’esperienza video connessa al massimo livello. Se abbinata a una soundbar Samsung, la gamma TV supporta la funzione Q Symphony, che esalta l’esperienza audio, rendendola letteralmente cinematografica. L’abbinamento dei TV Samsung alle soundbar HW-Q990C e HW-Q610GC (2023), è in grado di offrire esperienze di visione, e ascolto, eccellenti. Samsung include il servizio Samsung TV Plus su tutti i propri smart TV. Il servizio offre canali TV in streaming completamente gratuiti con pubblicità e video on demand per un totale, in Italia, di oltre 90 canali e 1800 canali a livello globale. Presente in 24 paesi e su 465 milioni di dispositivi in tutto il mondo (TV e mobile). Questo servizio è completamente gratuito e non richiede download né iscrizioni.

Neo QLED e OLED: la promozione di Samsung

Samsung è lieta di annunciare che la tanto attesa nuova line-up 2023 di TV sarà disponibile inpreordine in Italia con una promozione online speciale a partire dal 13 Marzo al 9 Aprile. Coloro che acquisteranno su samsung.com o sugli shop online dei retailer partner un TV della gamma Neo QLED o OLED S90C oltre i 65” riceveranno in omaggio uno smartphone Galaxy S22 Ultra. Chi invece opterà per un TV sotto i 65” avrà in regalo uno smartphone Galaxy s22. Previsti inoltre vari servizi aggiuntivi per chi acquista in pre-order sullo shop online Samsung: oltre alla spedizione gratuita, i clienti potranno iniziare a pagare il proprio acquisto da giugno 2023. Selezionando il pagamento tramite Findomestic, sarà possibile ottenere un finanziamento a tasso 0 fino a 40 mesi. I TV Samsung OLED sono inoltre eleggibili per il servizio aggiuntivo, acquistabile sullo shop Samsung, Training a Casa. Si tratta di una consulenza dedicata per scoprire tutte le funzionalità del prodotto e ottenere il massimo dall’esperienza di visione, direttamente a casa.

E voi ? Cosa ne pensate dell'arrivo in Italia di questi nuovi Samsung TV Neo OLED e QLED ?