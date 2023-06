Samsung annuncia il lancio globale di Bespoke Jet AI

Samsung annuncia la scopa elettrica leggera che offre un’esperienza di pulizia intelligente e senza fatica, grazie alle tecnologie AI

Samsung Electronics Co., ha annunciato oggi il prossimo lancio globale di Samsung BESPOKE Jet AI, a oggi la più potente scopa elettrica senza filo dell’Azienda con 280W di forza aspirante Clean Station ottimizzata che svuota automaticamente il serbatoio della polvere e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI) basato su test effettuati dal Korea Testing Laboratory, in conformità allo standard.

La scopa elettrica senza filo più potente e con la maggiore autonomia mai prodotta da Samsung

BESPOKE Jet AI è dotata del potente Motore HexaJet che, con una forza aspirante fino a 280 W, costituisce il motore per aspirapolvere più potente di sempre per Samsung.

Questo motore ultraleggero, solo 150 g di peso, è studiato per offrire un’esperienza di pulizia più comoda, con un incremento del 25% della forza aspirante rispetto al modello precedente e un’efficienza del motore del 52%.

Per consentire ai consumatori di pulire per più tempo senza doversi fermare per ricaricare la batteria, BESPOKE Jet AI è stata progettata per avere un’autonomia di 100 minuti, la più lunga con un’unica batteria tra tutte le scope elettriche senza filo Samsung.

La sua batteria da 4.500 mAh ha una capacità maggiore dell’80% rispetto al modello precedente, ed è stata ottimizzata per mantenere il 70% delle prestazioni fino a 500 cicli.

Inoltre, BESPOKE Jet AI presenta un’ampia scelta di spazzole e accessori.

La spazzola Active Dual Brush permette di ottenere una pulizia efficiente su tutti i tipi di pavimenti e le luci a LED incorporate mettono in evidenza la polvere nei punti bui, mentre la spazzola Slim LED Brush è caratterizzata da un design di alta manovrabilità, con luci a LED per illuminare anche le aree più difficili. La base per gli accessori permette di riporre con la massima comodità le spazzole ovunque si desideri.

Un sistema di pulizia basato sull’AI per un’esperienza eccezionale e intelligente

Grazie alla sua nuovissima modalità AI che sfrutta la tecnologia AI Optimum Tech di Samsung, BESPOKE Jet AI fornisce un’esperienza di pulizia più efficace perfetta per i diversi ambienti.

BESPOKE Jet AI è la prima scopa elettrica senza filo dotata di AI verification dall’UL Solutions, una organizzazione leader e indipendente che si occupa di scienza della sicurezza.

La modalità AI Cleaning è in grado di riconoscere il tipo di pavimento per ottenere una pulizia ottimizzata e allo stesso tempo la massima efficienza della batteria.

Grazie alla modalità AI Cleaning, BESPOKE Jet AI rileva il carico delle spazzole e la pressione dell’aria tramite i sensori.

Quindi questi dati vengono analizzati per classificare il tipo di pavimento, e l’algoritmo che ne risulta viene applicato automaticamente per regolare in modo ottimale la potenza e la velocità delle spazzole.

La modalità AI Cleaning di BESPOKE Jet AI è in grado di ridurre il consumo della batteria fino al 14% e aumentare la manovrabilità fino al 6% quando si utilizza la spazzola Active Dual Brush.

Quando la scopa elettrica è abbinata alla spazzola Slim LED Brush +, il consumo della batteria può ridursi fino al 21% e la manovrabilità aumentare fino all’8%.

Oltre alla modalità AI Cleaning, la connettività SmartThings permette ai consumatori di personalizzare la scopa elettrica e le relative funzioni mantenendo altissima la performance attraverso la funzione smart di auto-diagnostica, per esperienze di pulizia ancora più efficaci.

Più pulizia con la Clean Station

La Clean Station ancora più potente sfrutta la tecnologia Air Pulse che svuota automaticamente il serbatoio per una pulizia più veloce e più igienica. Quando il serbatorio viene svuotato, la tecnologia Air Spin Edge Clean Station fa girare lo Spinning Cyclone a una velocità fino a 1.000 giri/min per scaricare tutto lo sporco raccolto, compresi eventuali capelli rimasti impigliati nella griglia del contenitore.

La Clean Station nella nuova versione ancora più performante, può chiudere automaticamente il coperchio dopo ogni svuotamento, insieme a prestazioni ancora più efficienti di gestione della polvere attraverso il sistema di filtraggio multistrato efficace al 99,999% sulla polvere più fine e con una percentuale di rimozione di peli e capelli del 99%.

Il lancio di BESPOKE Jet AI testimonia l’impegno di Samsung mirato ad ampliare la propria presenza sul mercato globale delle scope elettriche fornendo ai consumatori soluzioni caratterizzate da un design eccezionale e una grande praticità d’uso.

