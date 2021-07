Rowenta X-Plorer Serie 95: un robot connesso che aspira e lava

Dotato di motore digitale ultrapotente e tecnologia laser avanzata, Rowenta X-Plorer Serie 95 è l’ultimo robot intelligente del noto produttore, che garantisce una pulizia accurata anche da remoto

Mantenere i pavimenti domestici perfettamente puliti, con un’azione diversificata in base alla tipologia di superfice, delegando l’attività a un unico, infallibile, alleato vincente: utopia o realtà? Rowenta lancia X-Plorer Serie 95 , il robot aspirapolvere che lava e aspira, in grado di garantire le stesse performance di pulizia, senza rinunciare al proprio tempo libero. L’ultimo arrivato della linea X-Plorer assicura risultati senza compromessi e si posiziona come top di gamma della fascia di robot firmati Rowenta, da sempre impegnata nell’offrire al consumatore dispositivi costruiti appositamente per adattarsi a tutti gli stili di vita ed esigenze.

Rowenta X-Plorer Serie 95: un robot sempre connesso per una casa sempre pulita

Rowenta X-Plorer Serie 95 arriva sul mercato con un motore digitale ultra resistente, con una potenza di aspirazione massima di 12000 Pa, 10 volte più potente. Dotato del sistema Smart Aqua Force, per lavare e aspirare contemporaneamente, il robot di Rowenta è dotato di tecnologia intelligente per identificare la tipologia di superficie e adattare automaticamente la potenza di aspirazione, in particolare per tappeti e moquette.

X-Plorer Serie 95 si avvale, inoltre, di una tecnologia laser avanzata, che permette una mappatura altamente precisa di ogni stanza e la definizione di un percorso di pulizia customizzato. L’infinita possibilità di personalizzazione del nuovo robot costituisce, infatti, un altro tra gli ulteriori punti di forza del dispositivo, con la possibilità di avvalersi di impostazioni a misura di utente: in questo senso, con Rowenta X-Plorer Serie 95 è possibile stabilire zone no-go tramite l’inserimento di barriere virtuali, definire percorsi di pulizia personalizzati, gestire la frequenza di pulizia in ogni stanza, salvare fino a 4 mappe multipiano permanenti, e molto altro ancora. In più, per una sessione intensiva di pulizia in aree specifiche (ad esempio dopo la colazione), è disponibile la modalità scrubbing, grazie alla quale il robot si muoverà avanti e indietro finché lo sporco non sarà stato eliminato.

Ma non solo! X-Plorer Serie 95 si inserisce perfettamente all’interno dell’ecosistema smart delle abitazioni di ultima generazione: grazie all’applicazione dedicata, oppure attraverso gli assistenti vocali, è infatti possibile dare precise disposizioni all’apparecchio anche da remoto, un ulteriore valore aggiunto per ottimizzare i tempi e le energie. Ad esempio, l’app permette di attivare il controllo elettronico del flusso dell’acqua, in base alla tipologia di superficie.

Ulteriori punti di forza del dispositivo sono, indubbiamente, rappresentati dalla batteria a lunga durata, che copre fino a 220 metri quadri con una sola ricarica, e dalla funzione Charge&Go, che guida il robot verso la sua base una volta conclusa la sua autonomia. Dopo essersi completamente ricaricato, il robot ripristina il suo percorso riprendendo l’attività dal punto in cui ha interrotto. A completare l’offerta, il nuovo robot di Rowenta garantisce una pulizia impeccabile grazie alla spazzola Animal Turbo e al panno Animal Scrub, entrambe già incluse nel prezzo, ideali per aspirare i peli di animale e rimuovere le tracce degli amici a quattrozampe. In dotazione anche la spazzola con setole e la spazzola Fluffy, consigliata per i pavimenti delicati, e il panno Allergy, per catturare con la massima efficacia le particelle di polvere.

Prezzi e disponibilità

Rowenta X-Plorer Serie 95 è disponibile per l’acquisto sull’ecommerce di Rowenta oppure presso i principali punti vendita fisici e online al prezzo consigliato di € 799,99.