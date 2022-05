Rowenta X-Force Flex 15.60: l’aspirapolvere più potente

Rowenta lancia X-Force Flex 15.60, l’aspirapolvere senza filo più potente della gamma X-Force, che combina potenza, autonomia e innovazioni hi-tech

Dopo il successo del modello 14.60, arriva sul mercato X-Force Flex 15.60 l’aspirapolvere senza filo più potente e intelligente di Rowenta, ideale per pulire a fondo tutta la casa, senza fatica.

La nuovissima scopa elettrica assicura un’esperienza di pulizia all’insegna della comodità, grazie alla combinazione unica di innovazioni hi-tech: mantenere i pavimenti e le superfici della propria abitazione pulita e priva di detriti non è mai stato così semplice.

Nel DNA del prodotto come di tutta la gamma c’è la tecnologia flex: il design del tubo flessibile per arrivare ovunque, anche sotto i mobili bassi e dotato di spazzola motorizzata a luce LED per eliminare anche la polvere più nascosta.

Ma la grande innovazione di questo modello di X-Force è il motore digitale, che raggiunge i 230 AirWatts di potenza, per aspirare anche i detriti di grandi dimensioni. Inoltre, grazie all’unicità della spazzola, è ancora più facile aspirare anche lo sporco più consistente come corn flakes o noccioline.

X-Force Flex 15.60: nuova Tecnologia Smart

Insieme all’estrema potenza della scopa elettrica X-Force Flex 15.60 anche la nuova Tecnologia Smart, che ottimizza ulteriormente le sessioni di pulizia attraverso il riconoscimento automatico della tipologia di superficie (pavimento/tappeto), adeguando la potenza di aspirazione.

Ma non solo! La nuova scopa elettrica di Rowenta è dotata di un sensore di pulizia del filtro, che avvisa l’utente quando è necessaria la manutenzione tramite una spia: in questo modo, l’aspirapolvere è in grado di mantenere un’aspirazione potente nel tempo, senza cali di prestazione.

Il display di controllo digitale permette inoltre di visualizzare in tempo reale l’autonomia della batteria, e la potenza impiegata in modo tale da gestire le 5 modalità d’uso e ottimizzare le sessioni.

Fiore all’occhiello del nuovo device, la presenza della batteria al litio da 9 celle e 32,4 V, che garantisce una potenza di aspirazione elevata, per una durata massima di 1 ora e 20 minuti, ideale per una pulizia completa anche di ambienti grandi, con un ciclo di ricarica veloce di sole 3 ore.

La batteria è rimovibile e può essere ricaricata facilmente; acquistando una seconda batteria è inoltre possibile raddoppiare l’autonomia (fino a 2 ore e 40 min).

Stazione di ricarica a muro

Per agevolare ulteriormente l’utilizzo di Rowenta X-Force Flex 15.60, il nuovo modello arriva sul mercato con una funzionale stazione di ricarica a muro, che permette di caricare l’aspirapolvere, senza dover perforare il muro, e riporre gli accessori, mantenendoli così a portata di mano.

Inoltre, anche il tubo della stazione di ricarica può essere utilizzato anche come accessorio, agganciandolo al tubo dell’aspirapolvere sarà possibile estendere la lunghezza del dispositivo e arrivare anche ai soffitti più alti.

X-Force Flex 15.60 è perfetta anche per chi possiede un’abitazione con una vasta metratura, in particolare, il contenitore della polvere da 0,9L, molto semplice da svuotare, è stato progettato per pulire grandi superfici senza bisogno di continui svuotamenti.

Inoltre, sia il filtro sia il contenitore sono lavabili con acqua, per mantenere l’elettrodomestico estremamente pulito. Un ulteriore valore aggiunto della nuova scopa elettrica firmata Rowenta è la presenza di 8 accessori inclusi, ideali per i proprietari di animali domestici oppure per pulire la propria auto.

Una spazzola turbo per rimuovere con efficacia i peli degli animali, una bocchetta lancia piatta per fessure e zone difficili da raggiungere, una spazzola da divano ideale per i tessuti, un tubo flessibile per una maggiore praticità, un’esclusiva base di ricarica, un filtro di ricambio e due spazzole integrate per pulire perfettamente tutte le superfici in qualsiasi momento.

Prezzo e disponibilità

Rowenta X-Force Flex 15.60 è disponibile presso lo store online di Rowenta e i principali retailer fisici e online al prezzo consigliato di 699,99 euro.

Cosa ne pensate di quest nuovo aspirapolvere senza filo X-Force Flex 15.60 di Rowenta? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.