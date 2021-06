Rowenta X-Force Aqua: aspira e lava contemporaneamente!

Il nuovo accessorio Aqua di Rowenta, compatibile con i principali modelli X-Force, garantisce risultati di aspirazione e lavaggio senza precedenti, per un uso versatile e una pulizia senza limiti. Rowenta X-Force Aqua permetterà di risparmiare metà tempo durante le pulizie di casa

Assicurare una pulizia ineccepibile delle superfici domestiche richiede inevitabilmente diversi step intermedi: rimozione dei residui di cibo, previa eliminazione delle macchie più ostinate, aspirazione della polvere e… infiniti passaggi con lo straccio. Tempo stimato: meglio non pensarci! A partire da oggi, Rowenta propone Aqua, un nuovo accessorio pensato appositamente per la gamma di scope elettriche X-Force, in grado di aspirare e lavare in una sola passata. Tempo risparmiato? Missione compiuta! Grazie alla linea X-Force, Rowenta reinventa il modo di pulire, combinando potenti prestazioni con la tecnologia di pulizia. Compatibile con le principali scope elettriche X-Force, la spazzola Rowenta Aqua può essere acquistata singolarmente, per chi già dispone di una soluzione compatibile, oppure in bundle per ottenere un kit completo e versatile per la cura dei pavimenti domestici.

Rowenta X-Force Aqua: un accessorio utilissimo per le pulizie domestiche

Il primo modello compatibile con Rowenta Aqua è Rowenta X-Force Flex 11.60, in vendita in bundle sullo store di Rowenta e presso i principali retailer fisici e online. Top di gamma della linea X-Force, il modello 11.60 stupisce per l’estrema flessibilità, potenza e autonomia della batteria. Rowenta X-Force Flex 11.60 è dotata di motore Digital Force, che garantisce una potenza di aspirazione fino a 130 Air Watt, e Tecnologia Flex, ovvero di un tubo flessibile che consente all’aspirapolvere di arrivare 4 volte più lontano senza la necessità di piegarsi. In più, X-Force Flex 11.60 include una luce LED nella spazzola motorizzata con setole in Nylon, in grado di ruotare fino a 180°, agevolando la rimozione della polvere anche dalle zone più nascoste. Il suo display digitale consente, infine, di scegliere tra tre diverse modalità d’uso: Eco, per la pulizia quotidiana su tutte le superfici, Max, per rimuovere i peli di animali e lo sporco più consistente e Boost, per ottenere la massima potenza.

Disponibile, invece, sul canale Amazon la new entry della gamma Rowenta X-Force Flex 8.60 Aqua che integra già in partenza la nuova spazzola Aqua. Il nuovo modello si avvale delle principali feature del top di gamma 11.60, come il tubo flessibile, la modalità Boost e la funzione Stop&Go, arricchite dalla spazzola Aqua che aspira e lava contemporaneamente per risultati perfetti in entrambe le direzioni. X-Force Flex 8.60 Aqua è l’acquisto perfetto per chi desidera un’unica soluzione di aspirazione e lavaggio ed è disponibile, solo su Amazon, nella colorazione blu.

Ma non solo! Al fine di offrire diverse opzioni di acquisto, rispondendo a tutte le esigenze e tasche dei consumatori, la linea di scope elettriche Rowenta X-Force si completa con due ulteriori varianti X-Force Flex 8.60 Allergy Care e X-Force Flex 8.60 Animal Care, quest’ultima disponibile in bundle con la spazzola Head. Le due versioni sono perfette per assicurare una pulizia senza precedenti e sono, inoltre, adatte per due specifiche esigenze:

X-Force Flex 8.60 Allergy Care dispone di un Kit Allergy incluso nel prezzo , che racchiude un’ampia gamma di accessori: bocchetta a lancia piatta, ideale per fessure e zone difficili da raggiungere, spazzola per divano per i tessuti, due spazzole integrate per pulire perfettamente tutti i dettagli in qualsiasi momento e un filtro aggiuntivo compreso nella confezione.

, che racchiude un’ampia gamma di accessori: bocchetta a lancia piatta, ideale per fessure e zone difficili da raggiungere, spazzola per divano per i tessuti, due spazzole integrate per pulire perfettamente tutti i dettagli in qualsiasi momento e un filtro aggiuntivo compreso nella confezione. X-Force Flex 8.60 Animal Care è dotato, invece, degli stessi accessori del Kit Allergy con l’aggiunta di una spazzola Mini Turbo, ideale per rimuovere con efficacia i peli degli amici a quattro zampe.

Prezzi

Di seguito i prezzi consigliati per ciascun modello e bundle:

Pack Rowenta X-Force Flex 11.60 Animal Care + Spazzola Aqua Head: € 449,90

Rowenta X-Force Flex 8.60 Allergy Care: € 379,90

Rowenta X-Force Flex 8.60 Animal Care: € 289,90

Pack Rowenta X-Force Flex 8.60 Animal Care + Spazzola Aqua Head: € 389,90

