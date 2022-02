Rowenta: skincare con My Beauty Routine per San Valentino

La nuova gamma skincare di Rowenta è una coccola speciale dal viso al corpo! My Beauty Routine contiene tantissime idee regalo utili ed interessanti per San Valentino

Arriva la festa più romantica dell’anno e fra regali e dolcezze, un posto speciale è da dedicare alla pelle del viso del corpo. Per questo My Beauty Routine di Rowenta è la coccola ideale che si prende cura della tua bellezza e con il rispetto delle diverse stagioni della pelle, con 3 collezioni di prodotti: la prima per la fascia 20-30 anni, la seconda per la fascia 30-40 anni e la terza per la fascia over 40.

Rowenta “Stop Imperfezioni”, 20-30 ANNI: purezza, protezione, prevenzione

Il rituale di bellezza proposto da Rowenta inizia con la collezione dedicata ai 20-30 anni, con 2 prodotti che aiutano a prevenire e contrastare le piccole imperfezioni che possono apparire sul viso e sono tipiche di un’età dinamica e ricca di cambiamenti. A questa esigenza Rowenta risponde con la Spazzola viso anti-imperfezioni: con l’utilizzo del prodotto per 1 solo minuto al giorno la spazzolina dalle testine intercambiabili contribuisce a purificare la pelle, rendendola morbida e minimizzando i pori, grazie alla profonda pulizia offerta, in grado di rimuovere anche il make-up. Con una carezza sensibile ma efficace, il Massaggiatore Occhi Anti-Imperfezioni, grazie a delicate vibrazioni favorisce una riduzione delle tracce di stanchezza e le imperfezioni cutanee. Per uno sguardo fresco e riposato.

Per scoprire la collezione Stop Imperfezioni, potete visitare il sito ufficiale.

Rowenta “Pelle da favola”, 30-40 ANNI: luminosità e compattezza

Proseguendo il percorso di prevenzione, Rowenta si rivolge alla fascia di età compresa tra i 30 e i 40 anni, per mantenere la carnagione luminosa e compatta, contrastandone i primi effetti di maturazione. La Spazzola Viso Pelle Radiosa in 1 minuto favorisce un incarnato dall’aspetto più giovane e luminoso, detergendo la pelle in profondità. Il Massaggiatore Contorno Occhi Anti-Età si occupa delle antiestetiche borse e delle rughe intorno agli occhi, attenuandole e affinando le linee del contorno occhi. Infine, il Massaggiatore Viso Pelle Tonica, con le sue tre velocità di massaggio, contribuisce a contrastare la comparsa dei naturali segni d’espressione, rendendo l’incarnato più luminoso ed elastico e donando al volto un aspetto riposato, oltre a favorire il migliore assorbimento della crema viso. Il Massaggiatore Viso Pelle Tonica replica le tecniche professionali degli istituti di bellezza ricreando, in appena 3 minuti, un vero e proprio rituale di benessere per la propria pelle.

Per scoprire la collezione Pelle da Favola, visitate il sito ufficiale.

“Effetto lifting”, OVER 40: fermezza, uniformità, comfort

Rowenta ha pensato anche a un prodotto specifico per gli over 40 con il Massaggiatore Lifting Viso e Occhi, un trattamento completo antietà che, attraverso un massaggio delicato ispirato alle tecniche professionali, aiuta a stimolare la produzione di collagene ed elastina, ridefinendo i contorni e attenuando i segni dell’affaticamento, per una pelle uniforme e tonica, dall’aspetto più giovane.

Per scoprire la collezione Effetto Lifting, potete visitare il sito ufficiale.

“Silhouette perfetta”: un corpo da favola per tutte le età

Un corpo da favola per tutte le età A questi prodotti dedicati alla cura del viso, si affianca anche un prodotto per la cura del corpo, pensato per tutte le età: il Massaggiatore Rimodellante Corpo ad alte prestazioni per una cura completa della silhouette. Utilizzabile sul corpo, dalle cosce e glutei, alla vita e persino alle braccia, Massaggiatore Rimodellante Corpo regala il piacere di un massaggio levigante e drenante, perfetto per aiutare a contrastare gli inestetismi della cellulite e per favorire la tonificazione anche le zone più difficili, per una silhouette che può essere visibilmente più snella dopo poche settimane di utilizzo. Con la nuova gamma My Beauty Routine, Rowenta fa leva sulla tecnologia per regalare un momento immersivo di benessere, direttamente a casa, accompagnando ogni persona lungo il suo percorso di cura di sé.

per

Per scoprire la collezione Silhouette Perfetta, visitate il sito ufficiale. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!