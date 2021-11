Rowenta OptiGrill Elite XL: la griglia da interno per cotture perfette

Addio panico da grigliata! Dotata di tecnologia intelligente, schermo interattivo, timer integrato, 16 programmi automatici e numerose funzioni aggiuntive, Rowenta OptiGrill Elite XL assicura una nuova esperienza di cottura, per un successo indiscusso tra gli invitati

Servire una grigliata perfetta per assecondare tutti i palati, dai più esigenti a quelli più raffinati, è una sfida ricorrente, che si svolge con frequenza all’interno delle nostre case. Carne al sangue, media o ben cotta? Come impostare i tempi di cottura per tagli diversi? Per rispondere a questi e ad altri quesiti arriva OptiGrill Elite XL, la nuova griglia da interno firmata Rowenta con capacità XL, che assicura alte prestazioni per grigliate appetitose tutto l’anno. Pensata appositamente per famiglie e gruppi numerosi, OptiGrill Elite XL serve fino a massimo 8 ospiti e si avvale di numerose funzioni innovative che rendono ancora più semplice la preparazione delle pietanze.

Rowenta OptiGrill Elite XL: una griglia smart

Questa griglia elettrica da 2200 W garantisce, infatti, un’esperienza di cottura impeccabile grazie al nuovo display intuitivo, che guida l’utente passo dopo passo, avvalendosi di notifiche e inviando informazioni durante tutta la fase di grill. Rowenta OptiGrill Elite XL è un must have in cucina non solo per stupire familiari e amici durante le grigliate o nelle occasioni speciali, ma anche per cucinare verdure, carne e pesce nei pasti di tutti i giorni, esaltando al meglio il gusto di ogni pietanza.

Ma non solo! Grazie ad OptiGrill Elite XL sarà possibile dire addio alle lunghe attese e agli estenuanti monitoraggi nella preparazione: la sua tecnologia intelligente regola automaticamente il tempo di cottura in base allo spessore e alla quantità degli ingredienti e, grazie ai 16 programmi preimpostati (12 nella versione OptiGrill Elite), lo rende uno strumento versatile per avere sempre più ricette a portata di mano. E, per i più pignoli, la funzione manuale con temperatura e timer regolabile e visibile permette di cuocere gli ingredienti come si preferisce.

Rispetto al modello precedente di Rowenta, questa nuova griglia da interni arriva sul mercato con funzioni evolute: l’utilissima cottura cibi congelati, che permette alla griglia di regolarsi autonomamente per cucinare direttamente i cibi congelati preservandone il gusto, e la nuova funzione boost, un extra che assicura risultati deliziosi e una rosolatura impeccabile, per carne croccante all’esterno e tenera all’interno.

OptiGrill Elite XL fa anche rima con creatività: incluso nel prezzo del prodotto anche un ricettario con 28 idee per grigliate in tutte le stagioni (26 ricette nella versione OptiGrill Elite). Infine, il suo design intelligente garantisce facilità di pulizia grazie alla vaschetta raccogligrassi e alle piastre antiaderenti amovibili e lavabili in lavastoviglie, il tutto per il massimo della comodità.

Prezzo e disponibilità

Rowenta OptiGrill Elite XL e Rowenta OptiGrill Elite sono disponibili presso lo store di Rowenta e i principali retailer fisici e online rispettivamente al prezzo consigliato di € 349,99 e € 279,99. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!