Rowenta e Moulinex: tante idee regalo per questo Natale

Con il Natale ormai alle porte, anche Rowenta e Moulinex ci propongono alcune idee regalo. Vediamo insieme i prodotti proposti

Il periodo più amato da grandi e piccini sta finalmente per arrivare. Mentre parte il conto alla rovescia definitivo per questo anno, in molti ancora sono alla ricerca dei doni adatti da fare ai propri cari. Se siete fra quelli indecisi, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra sezione. Se invece state cercando un regalo per la mamma o per papà, o magari anche per vostra moglie o vostro marito, le idee regalo di Rowenta e Moulinex per questo Natale potrebbero essere quello che fa per voi.

Ecco le idee regalo di Rowenta per Natale

Il primo prodotto proposto è X-Force Flex 14.60, la scopa elettrica senza fili dotata di motore DigitalForce, che offre un’aspirazione massima fino a 200 AirWatts, per una pulizia potente di tutta la casa. Grazie all’innovativa tecnologia Flex, è in grado di pulire fin sotto i mobili più bassi, senza sforzi fisici. Dotata di ottima autonomia, 5 velocità regolabili e il sistema Deep Power LED, è l’ideale per combattere la polvere.

X-Touch è l’aspirabriciole potente e compatto, perfetto per combattere lo sporco fino all’ultima briciola. Grazie alla sua base di ricarica compatta, è sempre pronto all’uso in maniera pratica e veloce; inoltre, pesando appena 0,5 kg, è estremamente maneggevole e facile da usare.

Sempre rimanendo in tema pulizie, X-Plorer Serie 75S+ è il nuovo robot aspirapolvere di Rowenta dotato di stazione di svuotamento che permette di dimenticarsi delle pulizie quotidiane per 60 giorni. Grazie al motore digitale ultrapotente, alla navigazione laser ad alta precisione e al Sistema Aqua Force, il robot garantisce risultati ottimi in ogni angolo della casa. Aspira e lava in una sola passata e, grazie alla connessione Wi-Fi e alla mappatura multipiano, è possibile comandare il robot facilmente tramite l’app o gli assistenti vocali, anche da remoto.

Per i maniaci dell’igiene e della perfezione, la società tedesca propone il purificatore e ventilatore Eclipse 2in1, che assicura un’elevata purificazione dell’aria e rinfresca l’ambiente con la funzione di ventilazione. La funzione di purificazione permette di catturare fino al 99,95% di particelle fini e fino al 99% di particelle sottili per tenere al sicuro tutta la famiglia. Silenzioso ed elegante, è dotato di 12 velocità.

Regolabarba 10 in 1 Formula 1 si adatta a ogni esigenza ed è perfetto per barba, capelli, viso e corpo. Dotato di 9 accessori, tra cui pettini e regolabarba di precisione, possiede lame Formula 1 in acciaio rivestite in titanio che, oltre a garantire performance eccezionali, offrono un taglio perfetto dalla prima passata.

L’Asciugacapelli Maestria Ultimate Experience è ottimo per ottenere uno styling perfetto anche a casa. Il motore Nano Brushless ad elevato flusso d’aria e un concentratore extra-sottile di 5 mm sono in grado di produrre un flusso ad alta precisione, mentre la tecnologia avanzata Air-To-Care asciuga i capelli donando massima brillantezza.

Ecco le idee regalo di Moulinex per Natale

i-Companion Touch XL è il robot da cucina tutto in uno con touchscreen e dotato di connessione Wi-Fi. Con la funzione “nel mio frigo” basta inserire ingredienti e peso (la bilancia connessa permette di agevolare questo passaggio) e in un tocco apparirà una ricetta personalizzata. È dotato di ben 13 regolazioni di velocità, 14 programmi automatici e 7 accessori dedicati. Per i più esigenti sono inoltre disponibili ulteriori accessori compatibili: tagliaverdure, vaporiera, mini recipiente e vasetti per pappe e kit pasticceria. È anche possibile creare e organizzare i propri ricettari personali tramite l’app e ritrovarli poi direttamente sullo schermo del tuo Companion Touch.

Cookeo Touch WiFi è il multicooker touch e connesso con capacità da 6 L, per pranzi e cene fino a 6 coperti. È dotato di 13 modalità di cottura tra pressione, vapore, slowcooking, stufatura, rosolatura, riscaldamento, mantenimento al caldo e cottura a pressione espressa per cucinare velocemente in meno di 10 minuti. L’intuitivo display suggerisce tantissime ricette e tutti gli step necessari per realizzarle ed è possibile ottenere suggerimenti e ricette personalizzate in base agli ingredienti a disposizione. Collegato all’app dedicata consente di eseguire la cottura delle pietanze anche a distanza. Per i più creativi, è inoltre possibile caricare le proprie ricette e inserirle in un ricettario online ad hoc e condividerle con la community Moulinex.

Easy Fry Oven&Grill, la friggitrice ad aria 9-in-1 che offre funzioni sia automatiche che manuali di frittura ad aria, rosolatura, grill, cottura al forno e allo spiedo, disidratazione, tostatura e riscaldamento. Con ben 8 programmi preimpostati, la friggtrice è un’alleata in cucina dall’antipasto al dolce. La sua capacità large di 11 L, la rende ideale per la preparazione fino a 6 porzioni. La nuova friggitrice ad aria di casa Moulinex è il 30% più veloce e a maggiore efficienza energetica rispetto a un forno classico. Inoltre, Easy Fry Oven&Grill permette il controllo della temperatura a partire da 45°C fino a 200°C, consentendo di ottenere risultati eccezionalmente precisi.

