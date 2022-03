Rowenta: le idee regalo per la Festa del Papà

Le idee regalo di Rowenta per la Festa del Papà: il regolabarba Formula 1, la griglia da interno OptiGrill Elite XL e la soluzione All-in-One per lo stiro IXEO Power

Amante dello sport e dell’automobilismo? Abile tra i fornelli ed instancabile organizzatore di rimpatriate e grigliate? Attento al proprio look, senza mai rinunciare a un tocco di stile? La Festa del Papà sta arrivando e, per celebrare questa occasione speciale, Rowenta propone come idee regalo device tecnologici, originali e innovativi, utili ed indispensabili 365 giorni l’anno.

Regolabarba Formula 1 di Rowenta

Il Regolabarba 10 in 1 Formula 1 è dotato di una tecnologia avanzata per performance uniche e… tutto in 1: rasoio per barba, capelli, viso e corpo. Il kit completo è dotato di lama da 32mm con pettine, regolabarba di precisione, utile per i peli del corpo grazie allo specifico accessorio anti-irritazione, e accessori per pulizia naso ed orecchie. Le 32 impostazioni regolabili da 0,5mm a 17mm, con una precisione di 0,5mm e i 3pettini regolabili dai 3mm fino ai 17mm, lo rendono lo strumento preferito da barba e capelli!

Inoltre, le lame speciali Formula 1 in acciaio con rivestimento in titanio, sono adatte a un taglio perfetto in una singola passata, anche sui capelli più folti. Le lame autoaffilanti, infine, assicurano performance eccezionali a lunga durata. Voglia di essere perfetti, sempre? Nessun problema, la batteria a lunga durata resiste fino a 120 minuti. Il nuovo lancio 2022 di Rowenta è il regalo perfetto per i papà fuoriclasse!

Rowenta OpriGrill Elite XL

OptiGrill Elite XL è la nuova griglia da interno firmata Rowenta con capacità XL, che assicura alte prestazioni per grigliate appetitose tutto l’anno. Pensata appositamente per famiglie e gruppi numerosi, OptiGrill Elite XL serve fino a massimo 8 ospiti e si avvale di numerose funzioni innovative che rendono ancora più semplice la preparazione delle pietanze. Questa griglia elettrica da 2200 W garantisce, infatti, un’esperienza di cottura impeccabile grazie al nuovo display intuitivo, che guida l’utente passo dopo passo, avvalendosi di notifiche e inviando informazioni durante tutta la fase di grill. Rowenta OptiGrill Elite XL è un must have in cucina non solo per stupire familiari e amici durante le grigliate o nelle occasioni speciali, ma anche per cucinare verdure, carne e pesce nei pasti di tutti i giorni, esaltando al meglio il gusto di ogni pietanza.

Grazie ad OptiGrill Elite XL sarà possibile dire addio alle lunghe attese e agli estenuanti monitoraggi nella preparazione: la sua tecnologia intelligente regola automaticamente il tempo di cottura in base allo spessore e alla quantità degli ingredienti e, grazie ai 16 programmi preimpostati (12 nella versione OptiGrill Elite), lo rende uno strumento versatile per avere sempre più ricette a portata di mano. E, per i più pignoli, la funzione manuale con temperatura e timer regolabile e visibile permette di cuocere gli ingredienti come si preferisce.

Rowenta IXEO Power

Rowenta Ixeo Power è la soluzione innovativa All-in-One per semplificare la vita ogni giorno. IXEO Power combina la potenza di una caldaia ad alta pressione alla versatilità di un’asse da stiro a tre posizioni: inclinata, per garantire maggiore comfort, verticale, per gli ultimi ritocchi prima di uscire di casa, orizzontale, per sessioni di stiro lunghe. Un prodotto davvero rivoluzionario: con uno spazio occupato di circa solo 40×40 cm, IXEO Power garantisce una pressione del vapore fino a 5,8 bar, un’erogazione continua del vapore fino a 90 g/minuto e un getto di vapore fino a 200g/minuto. Allo stesso tempo, grazie alla tecnologia Smart Protect, IXEO Power garantisce il massimo della protezione su tutti i capi, anche quelli più delicati come la seta. Infine, il sistema anticalcare a risciacquo assicura performance durature e risultati affidabili giorno dopo giorno.

Non solo, IXEO Power può essere utilizzato per sanificare, eliminando fino al 99,9% di virus germi e batteri con la naturale forza del vapore. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito ufficiale.

Prezzi consigliati

Regolabarba Formula 1 di Rowenta: € 82,99

Rowenta OptiGrill Elite XL: a partire da € 349,99

Rowenta IXEO Power: a partire da € 399,99

