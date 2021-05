Rowenta CUBE: soluzioni per sanificare la casa

Presentata una nuova gamma di soluzioni per prendersi cura degli spazi domestici e dei tessuti senza agenti chimici. Già disponibile sul mercato il nuovo Rowenta CUBE, in grado di uccidere il 99,99% di virus, germi e batteri

Negli ultimi mesi, l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 ha modificato radicalmente le abitudini dei consumatori, con una sempre maggiore attenzione riguardo alla cura degli ambienti domestici e dei tessuti. Proteggere sé stessi e la propria famiglia, sanificando gli spazi e prendendosi cura dei propri abiti, al di là del semplice stiro, contribuisce a trasmettere uno stato di benessere e, in questo senso, è fondamentale avvalersi dei giusti alleati per vivere in una casa sana, sicura e pulita.

Rowenta, che da oltre 150 anni si prendere cura della casa con prodotti innovativi in grado di migliorare la qualità della vita, propone una gamma di prodotti dedicati alla sanificazione e all’home cleaning, progettata per rispondere ai nuovi e ai vecchi bisogni dei consumatori. Punta di diamante della gamma il nuovo Rowenta CUBE, la prima tecnologia ad alta pressione adatta a sanificare, stirare e rinfrescare i tessuti, grazie alla forza del vapore, a cui si affianca la scopa a vapore top di gamma Rowenta Clean & Steam Multi e due novità tra le soluzioni dedicate alla purificazione: Rowenta Eclipse 2in1 e Rowenta Pure Air Genius.

Rowenta CUBE: sanifica, stira e rinfresca i tessuti con la forza del vapore

CUBE è una vera e propria rivoluzione all’interno del proprio guardaroba e va ad ampliare ulteriormente l’offerta di prodotti firmati Rowenta nell’ambito della sanificazione. CUBE è infatti la prima tecnologia ad alta pressione di Rowenta che sanifica i tessuti grazie alla forza del vapore ad alta pressione, in grado di uccidere il 99,99% di virus, germi e batteri, incluso il COVID-19, senza dover utilizzare alcun prodotto chimico. Già un anno fa, un recente rapporto dell’ISS – Istituto Superiore di Sanità ha identificato il calore (vapore secco) tra i trattamenti fisici da considerare quale mezzo di contrasto al COVID-19 in un contesto commerciale. Con CUBE, pronto in soli 70 secondi, sarà possibile beneficiare dell’azione sanificante anche all’interno delle proprie abitazioni.

Potente, portatile e ultraleggero. Il pratico design e il cavo di 4.8 m consentono di utilizzare ovunque la potente caldaia ad alta pressione, con la possibilità muoversi agevolmente tra gli spazi e utilizzare CUBE anche nella sanificazione di tutti i tessuti della casa, come tende, divani e lenzuola. Con un peso di soli 530 grammi, CUBE può essere utilizzato sia in modalità verticale, sia su asse da stiro, per chi preferisce un uso più tradizionale. Il tutto supportato da performance elevatissime, con un’erogazione continua del vapore fino a 90 g/min, getto di vapore fino a 200 g/min e pressione del vapore fino a 5.8 Bar. CUBE è inoltre l’alleato perfetto per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al piacere di indossare capi sempre perfettamente stirati e sanificati, ed è ideale per far fronte ai famosi “ritocchi dell’ultimo minuto”. In più, grazie alla tecnologia Smart Protect, CUBE è sicuro su tutti i capi e tessuti ed è dotato di un sistema anticalcare che garantisce prestazioni durature e risultati affidabili giorno dopo giorno.

Rowenta CLEAN & STEAM MULTI: la forza del vapore per una casa pulita

La scopa a vapore top di gamma Clean & Steam Multi è un ulteriore prodotto della linea di Rowenta, che sfrutta l’azione sanificante del vapore per aiutare ad eliminare virus, germi e batteri senza l’utilizzo di sostanze chimiche nocive o detergenti, garantendo una pulizia sana e anallergica nel massimo rispetto per l’ambiente. Clean & Steam Multi combina in unico elettrodomestico le funzioni di aspirazione e pulizia a vapore in una sola passata, sanificando a fondo e in pochissimo tempo tutti i tipi di superfici.

Rowenta ECLIPSE 2in1 e PURE AIR GENIUS: benvenuta aria pulita!

Per garantire un’ottima qualità dell’aria all’interno della propria abitazione, Rowenta lancia due nuove soluzioni: Eclipse 2in1 e Pure Air Genius. Il purificatore e ventilatore Eclipse 2in1 assicura un’elevata purificazione dell’aria e, allo stesso tempo, rinfresca l’ambiente con la funzione di ventilazione. Perfetto per fronteggiare i mesi più caldi dell’anno, la funzione di purificazione di Eclipse 2in1 permette di catturare fino al 99,95% di particelle fini (dimensioni fino a 0,1 micron) e fino al 99% di particelle sottili come i virus Allo stesso tempo, Eclipse 2in1 assicura il beneficio di freschezza alla massima silenziosità, grazie all’elegante ventilatore a torre senza pale. Dotato di 12 velocità, comprese 4 impostazioni silenziose, 2 modalità (Night e Auto) e un’oscillazione multipla con 3 angolature (30°, 60°, 120°), Rowenta Eclipse 2in1 offre una diffusione ottimale in tutta la stanza nel raggio di 8 metri.

Per gli utenti più smart, Pure Air Genius è il nuovo purificatore connesso di Rowenta in grado di filtrare il 100% di allergeni e il 99,9% di particelle sottili come i virus, per un’aria pulita in soli 4 minuti. Silenzioso ed ecologico, Pure Air Genius arriva sul mercato con 4 livelli di filtraggio: pre-filtro (peli e polvere), filtro a carbone attivo (fumo, odori e COV), filtro Allergy+ (rimuove allergeni e particelle fini come pollini, peli di animali, acari della polvere, muffa, batteri o virus) e filtro NanoCaptur+ altamente efficace contro la formaldeide. Il nuovo purificatore è ideale anche per agire su ambienti ampi, garantendo una purificazione dell’aria diffusa in una superficie fino a 140 m², è collegabile alla connessione WiFi e si avvale, inoltre, di un’app dedicata, per controllare e personalizzare i programmi, monitorare in tempo reale la qualità dell’aria dentro e fuori casa e verificare la quantità di sostanze inquinanti catturate.

Prezzi e disponibilità

CUBE, Clean & Steam Multi, Eclipse 2in1 e Pure Air Genius sono disponibili sull’e-commerce di Rowenta e presso i principali rivenditori fisici e online. Di seguito i prezzi consigliati per ogni prodotto:

Rowenta Cube: € 259,99

Rowenta Clean & Steam Multi: € 399,99

Rowenta Eclipse 2in1: € 349,99

Rowenta Pure Air Genius: € 329,99

