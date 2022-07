Roborock S7 Pro Ultra: robot aspirapolvere completamente automatico!

Il nuovo Roborock S7 Pro Ultra è totalmente automatico! Infatti è è in grado di svuotare la polvere in modo automatico, cambiare l’acqua del serbatoio e ripulire spazzole e panno in modo automatico.

Ci sono ormai decine e decine di robot aspirapolvere sul mercato, tuttavia per la maggioranza si tratta di modelli molto basilari che vagano per la casa in modo più o meno casuale e una volta pieni vanno svuotati manualmente. Certo è pur sempre un valido aiuto, ma con Roborock S7 Pro Ultra possiamo dimenticarti di tutto! Infatti si tratta di uno dei modelli più automatizzati presenti sul mercato. Vediamolo un po’ più da vicino.

Roborock S7 Pro Ultra: non dovremo pensare più a nulla

Questo nuovissimo robot è davvero tra i più avanzati in commercio. Il robot si affida ad un LiDAR per poter creare delle accurate mappe dell’ambiente in cui si muove e pianificare al meglio il percorso di pulizia. Ovviamente è in grado di evitare gli ostacoli in modo dinamico. La capacità avanzata di navigazione insieme alla potenza di aspirazione di ben 5100 Pa permette di pulire con cura ogni superficie. Si tratta di più del doppio rispetto al predecessore che si fermava a 2500 Pa.

Ovviamente Roborock S7 Pro Ultra è anche dotato di tecnologia VibraRise che grazie a particolari spazzole permette di spazzare a circa 3000 volte al minuto. Questo consente di smuovere anche i detriti più difficili come quelli incastrati nei tappeti. A proposito di tappeti, il panno utilizzato per il lavaggio dei pavimenti viene alzato automaticamente per evitare di rovinarli durante la pulizia.

La cosa più interessante è però la stazione 3-in-1 che svolge numerose funzioni rispetto a quelle dei robot aspirapolvere più tradizionali. Infatti abbiamo la stazione di ricarica rapida che permette al robot di tornare rapidamente al lavoro. La stazione è dotata di un sistema di svuotamento automatico del serbatoio della polvere. In questo modo dovremo svuotare manualmente solo il cestello della stazione ogni 7 settimane circa! Inoltre la stazione è in grado di ripulire il panno per il lavaggio pavimenti e pulire il serbatoio dell’acqua, riempiendolo di volta in volta con acqua pulita.

La promozione

Roborock S7 Pro Ultra ha un prezzo di listino di 1199 euro. Tuttavia grazie ad una recente promozione potrete acquistarlo per 949 euro, con uno sconto netto di 250 euro!Se avete intenzione di provarlo, non lasciatevi sfuggire l’occasione! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!