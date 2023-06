Roborock S7 Max Ultra: un robot aspirapolvere di ultima generazione

Oggi vi parliamo di Roborock S7 Max Ultra, un robot aspirapolvere dotato di sistema di mopping di ultima generazione e una stazione base autopulente. Vediamo tutti i dettagli!

Con numero sempre maggiore di consumatori soddisfatti, i robot aspirapolvere non sono più un normale strumento di pulizia, ma degli efficaci strumenti per migliorare la nostra vita. Non solo sono in grado di spazzare e lavare in maniera autonoma, ma di svuotare il contenitore della polvere e di pulire il panno senza l’intervento umano. Con Roborock S7 Max Ultra, non dovrete praticamente più pensare alla pulizie dei pavimenti, potrete affidarvi completamente al vostro robot aspirapolvere!

Roborock S7 Max Ultra: un robot aspirapolvere del tutto autonomo

Roborock, leader tecnologico nel settore, ha sempre insistito sulla modalità di pulizia a vibrazione dei suoi robot lavapavimenti, dalla serie S7, alla serie S7 Pro, alla serie S8 e questa volta il nuovo Roborock S7 Max Ultra migliora ulteriormente il sistema di pulizia a vibrazione VibraRise, che pulisce il pavimento attraverso 3.000 vibrazioni a ultrasuoni al minuto, applicando al contempo una pressione aggiuntiva verso il basso di circa 600 g. Questo migliora notevolmente la pulizia delle macchie più ostinate e rende il pavimento più pulito di quanto si possa fare a mano.

Roborock S7 Max Ultra punta molto sul sistema di pulizia a vibrazione, perché pulisce più a fondo i pavimenti, ma anche sulla stazione base, perché, grazie al lavoro combinato del sistema di vibrazione e alla barra tergipavimento, si può facilmente pulire il panno in modo automatico, in modo che il robot possa lavare il pavimento più a fondo e per un periodo di tempo prolungato. A differenza dei mop rotanti presenti sul mercato, che si basano su una struttura interna che impedisce al tergipavimento di raschiare completamente il panno durante la pulizia all’interno della stazione base e, peggio ancora, non riescono a rimuovere tutti i residue di sporcizia che rischiano di rimanere sul robot.

Pulizia completamente automatica

L’innovativo design a doppia barra tergipavimento dell’S7 Max Ultra e l’esclusivo sistema vibrante VibraRise offrono un effetto con un doppio sistema di pulizia del panno. Il movimento a destra e a sinistra della barra tergipavimento nella stazione base raschia il mop e la spazzola di pulizia automatica incorporata ruota ad alta velocità contro la superficie del mop, con doppio raschiamento e doppio attrito per pulire a fondo le macchie del mop. Quando avviane la procedura di pulizia automatica, il raschietto sul modulo di pulizia all’interno della stazione base raschia il mop da sinistra a destra e poi da destra a sinistra ripetutamente, rimuovendo facilmente lo sporco dal panno, mentre il raschietto sul fondo del modulo di pulizia raschia lo sporco nel lavandino sul lato destro, per una pulizia anche della stazione base. Questo metodo risolve completamente gli svantaggi dell’uso della forza centrifuga e dell’attrito per la pulizia del mop in altri modelli, ottenendo una pulizia più profonda.

Dopo la pulizia del mop, viene attivata la tecnologia di asciugatura ad aria calda a 45°C per asciugare il mop e il lavandino della stazione base, in modo da impedire la crescita di batteri e la formazione di odori a causa dell’umidità.

Le funzionalità

Il robot aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra è dotata di una spazzola principale flottante in gomma per pavimenti irregolari e di una potenza di aspirazione di 5.500 Pa, con un panno sollevabile per pavimenti in moquette. Grazie alla spazzola flottante in gomma, il robot si adatta perfettamente al pavimento e raccoglie la polvere dalle superfici irregolari con facilità. Questo la rende una dei modelli più potenti sul mercato!

Roborock S7 Max Ultra è dotata di una stazione base ad alta potenza RockDock Ultra, che fornisce una copertura funzionale completa dall’unità centrale di pulizia alla stazione base di pulizia, consentendo il lavaggio automatico del mop, l’asciugatura automatica del mop, la raccolta automatica della polvere, la pulizia automatica della stazione base, il riempimento automatico dell’acqua, la ricarica automatica e quindi una riduzione al minimo della manutenzione manuale.

Con l’aiuto del sistema di navigazione basato su LiDAR, potete affidare le attività di pulizia dei pavimenti all’S7 Max Ultra senza timori, poiché la sua pianificazione del percorso è ottima, evitando gli ostacoli e senza ripassare più volte nello stesso punto. Per quanto riguarda la gestione degli ostacoli, l’S7 Max Ultra è dotato dell’avanzato sistema Reactive Tech Obstacle Avoidance, che garantisce che l’aspirapolvere riconosca ed eviti gli ostacoli durante la pulizia.

Il robot aggiunge anche un’innovativa tecnologia di ricarica fuori orario, con la possibilità di ricaricare fuori dalla fascia di punta, risparmiando denaro e rispettando di più l’ambiente. E grazie alla pratica app Roborock, che si collega ad Amazon Alexa, gli utenti possono controllare il robot con facilità. Gli utenti possono anche ottimizzare la loro esperienza di pulizia con zone vietate, mappatura rapida, programmi di pulizia personalizzati, mappatura multilivello, mappatura 3D e altro ancora.

L’offerta lancio di Roborock S7 Max Ultra

Il robot aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra è in grado di spazzare, lavare e molto altro. Sarà disponibile su Amazon al prezzo di lancio di 949 euro durante il New Launch Event dal 15 giugno al 21 giugno. Successivamente il prezzo originale tornerà a 1199 euro.