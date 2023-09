Roborock Q8 MAX: la nuova serie di robot aspirapolvee

Roborock Q8 MAX è la nuova serie di robot aspirapolvere del brand! Vediamo i dettagli

Roborock ha presentato la sua nuova linea di robot aspirapolvere per il 2023: il Roborock Q8 MAX+ con stazione di raccolta della polvere e il Q8 MAX senza stazione di raccolta della polvere. Rispetto al modello precedente, il Q7 MAX+, la potenza di aspirazione è stata aumentata da 4.200 Pa a 5.500 Pa e si è passati da una spazzola a rullo singolo a una spazzola a doppio rullo, che rimuove lo sporco e le piccole particelle di polvere in modo più efficiente e riduce l’aggrovigliamento dei capelli. Per lo sporco come i capelli sui tappeti, la capacità di pulizia è aumentata del 20%.

Robot aspirapolvere Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX

Il Q8 MAX+ è un modello di fascia media con un’impressionante potenza di aspirazione di 5.500Pa con un sensore laser ad alta precisione per una pulizia potente ed efficiente. Il Q8 MAX+ è in grado di pulire più a fondo lo sporco nelle fessure del pavimento muovendosi in direzione delle fughe del pavimento. I 30 livelli di regolazione del tergicristallo ad acqua possono essere regolati tramite l’app per smartphone, consentendo una pulizia meticolosa a seconda dello sporco del pavimento. Il modello Q8 MAX è un modello senza stazione base per la raccolta automatica della polvere e il funzionamento dell’unità principale è identico a quello del modello Q8 MAX+.

La super potenza di aspirazione di 5500Pa lascia l’ambiente senza macchie

Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX sono dotati di una super potenza di aspirazione di 5500Pa, in grado di raccogliere facilmente lo sporco e i peli di animali domestici da diversi tipi di pavimenti, lasciando l’ambiente immacolato. Quando si puliscono i tappeti, la serie Q8 MAX aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per rimuovere più a fondo lo sporco in profondità.

Sistema DuoRoller per una maggiore potenza di pulizia e un minor aggrovigliamento dei peli

La serie Q8 MAX utilizza il sistema DuoRoller, proprio come l’S8 Pro Ultra. Durante la pulizia, la tecnologia a doppio rullo gommato raccoglie i peli della polvere e altri tipi di sporcizia sulla porta di aspirazione attraverso la rotazione inversa e li aspira nel contenitore della polvere grazie all’elevata potenza di aspirazione di 5500Pa, che aumenta ulteriormente l’efficacia della pulizia. Anche se la polvere del tappeto è profonda, può essere facilmente rimossa. La tecnologia a doppia spazzola a rullo gommata riduce ulteriormente l’aggrovigliamento dei peli, aumentando del 20% l’effetto pulente sui peli del tappeto e su altri tipi di sporco.

30 livelli di regolazione dell’acqua, pulizia senza lasciare macchie d’acqua

Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX sono in grado di aspirare e lavare contemporaneamente, aspirando prima e lavando dopo per ottenere pavimenti più puliti. Quando si lava, è possibile utilizzare l’app per controllare in modo intelligente la quantità d’acqua che fuoriesce, con un totale di 30 livelli di flusso d’acqua tra cui scegliere. È possibile regolare la quantità d’acqua in base al livello di sporco sul pavimento, in modo da pulire efficacemente il pavimento, ma anche evitare la formazione di macchie d’acqua sul pavimento quando viene scaricata troppa acqua.

Navigazione intelligente e tecnologia di evitamento degli ostacoli per una pulizia efficiente

Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX sono navigati dalla tecnologia PreciSense LiDAR, che esegue una scansione a 360° durante la pulizia di una stanza, consentendo di mappare e pulire rapidamente con un percorso efficiente. Sono inoltre dotati della tecnologia Reactive Obstacle Avoidance, che rileva gli ostacoli con la luce strutturata, evitando mobili e ostacoli nel momento in cui i sensori li rilevano, per evitare di cadere dai gradini o di impigliarsi nei mobili.

Dotato di una stazione di base per la raccolta della polvere che raccoglie automaticamente 7 settimane di rifiuti

Roborock Q8 MAX+ è dotato di una stazione di base per la raccolta della polvere in grado di raccogliere 7 settimane di rifiuti, riducendo notevolmente il fastidio di pulire manualmente il contenitore della polvere. Il sacchetto di raccolta della polvere E12, recentemente aggiornato, ha un effetto antibatterico e ad alta tenuta che impedisce efficacemente alla polvere di volare e agli allergeni di fuoriuscire, rendendolo ideale per le case con animali domestici.

Pulire in ogni momento con l’app

Sia Roborock Q8 MAX+ che Q8 MAX possono essere controllati tramite l’app. È possibile risparmiare tempo selezionando percorsi rapidi attraverso l’app, che aumentano la velocità di pulizia fino al 30%. È anche possibile creare zone vietate, impostare modalità e sequenze di pulizia per ogni stanza. Inoltre, è possibile registrare aree come la cucina e la sala da pranzo come “Pulito dopo i pasti”, in modo che pulisca il pavimento dopo i pasti.

Altre caratteristiche

Entrambi i Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX sono dotati di una batteria ad alta capacità da 5200 mAh con una durata fino a 4 ore, superiore a quella del modello precedente, Q7 MAX+, che durava 3 ore. Inoltre, supporta Amazon Alexa, Google Home e Apple Siri per il controllo vocale, che è semplice e veloce.

Prezzi di Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX

Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX arrivano sul mercato italiano il 14 settembre e sono ora disponibili per la vendita su Amazon. Roborock Q8 Max ha un prezzo di 499 euro con un nuovo prezzo di lancio di 389 euro, mentre Roborock Q8 MAX+ con stazione base Dust Collector ha un prezzo di 699 euro con un nuovo prezzo di lancio di 479 euro.

