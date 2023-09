Roborock Dyad Pro Combo: un aspirapolvere per domarli tutti

Roborock lancia Roborock Dyad Pro Combo, il primo aspirapolvere a umido/secco multifunzionale per la pulizia totale della casa

Il marchio di elettrodomestici per la pulizia Roborock ha presentato il suo nuovo aspirapolvere a umido/secco per il 2023, Roborock Dyad Pro Combo. Il primo aspirapolvere a umido/secco multifunzionale, dotato di cinque diverse testine, è in grado di pulire efficacemente come un aspirapolvere a umido/secco e di agire come un aspirapolvere senza fili per tappeti, divani, fessure, mobili e altri ambienti da spolverare e pulire.

Roborock Dyad Pro Combo è un potente dispositivo di pulizia 5 in 1 progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori di oggi per una pulizia totale. È dotato di aspirapolvere a umido/secco DyadPower, pulizia con beccuccio per le fessure, sistemi di asciugatura autopulenti e RevoBrush, sensori intelligenti diretti per una pulizia adattiva, un dispenser automatico di soluzione detergente e molto altro ancora. Aiuta gli utenti a pulire ogni angolo della casa in modo più semplice e completo, lasciando gli ambienti più puliti e ordinati.

Roborock Dyad Pro Combo: le caratteristiche

Design innovativo per una pulizia facile in più scenari

Roborock Dyad Pro Combo è un aspirapolvere a umido/asciutto e un aspirapolvere senza fili. La macchina adotta un innovativo design combinato 5-in-1 per realizzare facilmente la pulizia in più scenari. È dotato di 5 diverse testine, tra cui una testina per pavimenti bagnati/asciutti, una testina per pavimenti multisuperficie, una spazzola motorizzata per la rimozione degli acari, una testina per fessure e una spazzola a bocca larga 2-in-1.

Quando è necessario pulire rapidamente il pavimento, è possibile sostituire la testina a secco/umido per aspirare e pulire allo stesso tempo, risparmiando tempo ed energia. La testina per pavimenti pulisce in profondità anche lo sporco e i peli dei tappeti, offrendo la migliore esperienza di pulizia dei tappeti. È inoltre possibile utilizzare la spazzola motorizzata per acari della polvere per pulire divani e biancheria da letto, la testina per fessure per pulire le cuciture dei sedili dell’auto e dei divani e la spazzola a bocca larga 2 in 1 per pulire la polvere dai mobili in modo rapido ed efficiente.

Potente funzione di mopping per una pulizia accurata dei pavimenti

Roborock Dyad Pro Combo ha una potente funzione di pulizia dei pavimenti. Quando si pulisce, il sistema DyadPower pulisce all’indietro con la spazzola anteriore e in avanti con la spazzola posteriore, quindi una pulizia equivale a due pulizie con una sola spazzola a rullo, rendendo la pulizia più efficiente. Inoltre, la potenza di aspirazione di 17.000Pa è superiore a quella del modello precedente, Dyad Pro, che lavora con il sistema di pulizia per applicare 20N di pressione verso il basso per cancellare più accuratamente le macchie ostinate sul pavimento. La spazzola a rullo ha una distanza zero lungo il bordo su entrambi i lati, risolvendo il problema della pulizia dei rifiuti lungo il bordo.

Base autopulente e tecnologia di asciugatura ad aria calda per la pulizia profonda della spazzola

Quando si lava il pavimento, la cosa più fastidiosa è pulire la spazzola, che non solo è fastidiosa e difficile da pulire, ma anche il mop bagnato è facile che diventi ammuffito e maleodorante se non viene asciugato in tempo. Roborock Dyad Pro Combo è dotato di spazzola autopulente; dopo la pulizia, posizionare il dispositivo sulla base e attivare l’autopulizia; la parte anteriore e posteriore delle spazzole a rullo verranno strofinate alternativamente per creare attrito con la base, rimuovendo in un attimo più del 99% dello sporco sulle spazzole. La spazzola può rimuovere all’istante più del 99% dello sporco presente sulla spazzola. Le spazzole pulite non solo sono utili per la pulizia successiva, ma impediscono anche la formazione di batteri. Dopo la pulizia della spazzola, il sistema di asciugatura RevoBrush soffia aria calda a 50℃ attraverso tre file di bocchette per asciugare completamente la spazzola, prevenendo efficacemente la formazione di odori e muffa nei panni umidi.

Il sensore intelligente regola automaticamente la potenza, il flusso d’acqua e la soluzione detergente per una pulizia perfetta. L’aspirapolvere a umido e a secco Roborock Dyad Pro Combo è dotato di un sensore intelligente diretto e di un erogatore automatico di soluzione detergente, che regola automaticamente la potenza, il flusso d’acqua e la soluzione detergente per una pulizia perfetta quando rileva che il pavimento è sporco in modalità automatica. L’indicatore LED sullo schermo indica dove si trova lo sporco e consente di pulire l’area più volte per ottenere una stanza più pulita.

La comoda funzione APP e la potente durata della batteria facilitano le operazioni di pulizia

Roborock Dyad Pro Combo è in grado di regolare la modalità di pulizia, l’intensità dell’autopulizia o il sistema di asciugatura RevoBrush tramite l’APP. È inoltre possibile essere informati sulle condizioni della macchina tramite avvisi vocali, in modo da non dover cercare istruzioni o codici di errore.

Rispetto al Dyad Pro, Roborock Dyad Pro ha un utilizzo della batteria più efficiente del 30%. In modalità di aspirazione, ha un’autonomia fino a 60 minuti ed è in grado di pulire un’area di 300㎡ con una sola carica. In modalità mopping, la macchina può essere utilizzata per 43 minuti con una sola carica, sufficiente a soddisfare le esigenze di una sola passata. La comoda funzione APP e la forte resistenza garantiscono agli utenti un’esperienza di pulizia più comoda e semplice.

Roborock Dyad Pro Combo: prezzo

Il potente Roborock Dyad Pro Combo è un vero e proprio aspirapolvere multifunzionale a umido e a secco, non è necessario cambiare altre apparecchiature per pulire tutta la casa, basta utilizzare diverse testine per realizzare una pulizia multi-scena. Roborock Dyad Pro Combo è disponibile su Amazon dal 14 settembre ed è in vendita da subito a 549 euro, con un prezzo di lancio di 499 euro.