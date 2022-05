Ristrutturare casa: 5 consigli dalla domotica ai materiali più tecnologici

Andiamo alla scoperta di 5 utili consigli per ristrutturare casa dalla domotica ai materiali più tecnologici

Per ristrutturare casa in modo raffinato e renderla nel contempo funzionale e su misura per le esigenze di tutta la famiglia, non c’è niente di meglio che optare per un’impiantistica intelligente e materiali di ultima generazione. Questi ultimi sono infatti entrambi in grado di regalare al contesto il top del comfort. A tale proposito, ecco 5 utili consigli per ristrutturare casa dalla domotica ai materiali più tecnologici.

Modificare i vari ambienti domestici

Ottimizzare gli spazi della casa è un ottimo modo per iniziare al meglio la ristrutturazione. Nello specifico si tratta di realizzare pareti attrezzate utilizzando griglie di legno removibili oppure creano pareti divisorie fisse in cartongesso. Quest’ultimo tra l’altro può ritornare utile anche per creare librerie e controsoffittature ed è disponibile di varie dimensioni, spessori e forme.

Rivestire le superfici di casa con il microcemento

Optare per il microcemento è un altro ottimo modo per ristrutturare casa e renderla funzionale e ben decorata. Il materiale nello specifico se applicato correttamente da esperti del settore come ad esempio microcemento Firenze consente di ottenere sia pavimentazioni che pareti uniformi e facili da pulire, nonché di isolare quelle più umide come ad esempio le pareti del bagno. Il microcemento infatti è un laterizio che è idrorepellente, duraturo e compatto ed è molto facile da applicare sia con il fai da te che affidandosi ai suddetti esperti del settore.

Installare in casa dispositivi intelligenti

Ristrutturare casa in modo intelligente ossia con l’uso di dispositivi di ultima generazione e che rientrano nel cosiddetto concetto di domotica, è un altro ottimo modo per gestire i vari ambienti a 360 gradi. Installare dei dispositivi per l’automatizzazione delle tapparelle, per controllare l’illuminazione, l’impianto di riscaldamento e raffreddamento oppure gli elettrodomestici, sono soltanto alcuni esempi di come gestire a distanza la casa tramite computer o smartphone.

Decorare le pareti di casa con colori vivaci

Una casa più vivibile ed in grado di fornire benessere, può essere resa tale se si opta per la decorazione delle pareti con colori vivaci. Questi ultimi infatti offrono una serie di vantaggi come ad esempio rendere i vari ambienti più luminosi con un conseguente risparmio energetico oppure regalare un maggior comfort mentale, poiché le tonalità chiare possono svolgere un ruolo cromoterapeutico specie se presenti nella stanza da bagno e interagiscono con luci adeguate e della tipologia a LED.

Rendere gli ambienti di casa più salubri

In fase di ristrutturazione della casa è importante anche renderla più salubre, ossia eliminando a monte il rischio di muffa e la relativa formazione di nocive spore fungine. Rivestire le pareti con pannelli in cartongesso opportunamente distanziati con un telaio in alluminio, si viene infatti a creare un’intercapedine da riempire poi con lana di roccia o poliuretano espanso, ossia rispettivamente materiali fonoassorbenti e termoisolanti. Questa tipologia di isolamento è tra l’altro particolarmente consigliabile se la casa si trova in prossimità del terrapieno di un giardino, e quindi con le pareti esposte alla cosiddetta umidità di risalita.