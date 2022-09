Riparti al meglio con i nuovi prodotti in offerta di Teufel

Incomincia al meglio questo Settembre ed affronta il ritorno a lavoro o tra i banchi di scuola con i nuovi prodotti audio di Teufel in offerta

Teufel (qui per visitare il sito) è il più grande venditore diretto di prodotti audio in Europa. L’ampia gamma di dispositivi comprende sistemi home theater, soluzioni audio TV, sistemi multimediali, Hi-Fi classico, cuffie, Bluetooth e altoparlanti multi-room con tecnologia di trasmissione interna Raumfeld.

Proprio grazie alla qualità dei suoi sistemi audio, Teufel offre diversi device per ogni esigenza. È il compagno ideale per questo Settembre, che mai come quest’anno, significa “ripartenza”. Un back to school e work ibrido, un mix perfetto che crea studio e lavoro sempre più fluidi.

Dettagli sui nuovi prodotti Teufel

Cominciamo il nostro tour tra i tantissimi prodotti della Teufel parlando di Radio ONE. Uno speaker radio sveglia HI-FI con connessione Bluetooth 3 in 1. Di notte pratica e funzionale sveglia, di giorno oggetto di design e speaker radio per la zona living. Con tecnologia Dynamore by Teufel, progettata per garantire un suono sempre potente e bilanciato, trasforma il comodino in un piccolo palcoscenico.

Inoltre, grazie all’illuminazione del display brevettato, regolabile automaticamente o manualmente e con un ampio indicatore dell’orario, il sonno non verrà disturbato da fastidiosi fasci di luce provenienti dai device elettronici. Imposta la tua sveglia per studiare, per alzarti e utilizza la funzione radio per rilassarti mentre ti prepari per uscire. Radio ONE, disponibile al prezzo di €169,99, è ora in offerta a 149,99 euro . Disponibile nella colorazione Nera e Light Grey.

SUPREME ON

SUPREME ON – SOUND ON sono eleganti, colorate e potenti Cuffie Bluetooth. Instancabili con una durata di ben 30 ore. Un alleato perfetto per ogni viaggio e/o durante una giornata di lavoro. Grazie al rilevamento delle cuffie sull’orecchio, inizia la riproduzione non appena le cuffie vengono indossate. Si ferma quando vengono rimosse.

Perfette per ascoltare una playlist nel tragitto per raggiungere la scuola, oppure un podcast interessante sulla strada dell’università, o mentre si va al lavoro. Ottime per seguire le lezioni da casa o per le videochiamate. Supreme ON – Sound ON, disponibili al prezzo di €149,99, sono ora in offerta a € 99,99. Disponibili nella colorazione Night Black, Moon Gray, Ivy Green, Pale Gold, Sand White e Space Blue.

KOMBO 11

KOMBO 11 offre una nuova dimensione Hi-Fi. Un sistema stereo completo che può essere posizionato ovunque. Dotato di lettore CD, Bluetooth e ora anche radio digitale DAB+. Dopo una sessione di studio, o una giornata di lavoro rilassarsi con della buona musica non sarà così impossibile. Kombo 11, disponibile al prezzo di €299,99, è ora in offerta a € 222,00.

BOOMSTER GO

BOOMSTER GO , anche nella versione stereo, sono perfetti per chi ama godersi in compagnia la propria playlist. Grazie alla connettività Bluetooth il dispositivo consente lo streaming musicale da qualsiasi App. Inoltre, per un suono stereo basterà abbinare due dispositivi e collegarli direttamente al proprio smartphone. Dopo scuola o per concedersi un po’ di relax in compagnia, lo stereo portatile Boomster GO è l’alleato portatile ideale e si adatta ad ogni avventura.

Dalla capacità di riproduzione fino a 10 ore, questi accessori coloratissimi sono resistenti all’acqua in conformità allo standard IPX7. Inoltre, sono dotati di un corpo gommato che offre un’ulteriore protezione dagli urti, per rispondere alla sua massima portabilità. BOOMSTER GO, che è disponibile sul sito ufficiale di Teufel nella colorazione Night black, Sand white, Space blue, Coral red, Ivy green al prezzo di 99,99€, ora è in sconto a soli € 79,99. BOOMSTER GO Stereo-Set che è disponibile al prezzo di 179,99€, ora è in offerta a soli € 149,99.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti in offerta di Teufel ?