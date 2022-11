Regali green: ecco alcune idee per aiutare il pianeta a Natale

Il Natale si avvicina e quale modo migliore de non fare dei regali green per far piacere a qualcuno e aiutare il pianeta? Vediamo alcune idee.

Il Natale è sicuramente il periodo più atteso dell’anno da grandi e piccini. Ogni anno, soprattutto in vista del Black Friday e del Cyber Monday gli utenti decidono di acquistare i regali più adatti per amici e parenti. Ma è possibile regalare oggetti tecnologici che non inquinino troppo il nostro pianeta? La risposta fortunatamente è sì. Vediamo in questo articolo alcune idee per dei regali green innovativi in vista del Natale.

Ecco quali potrebbero essere degli ottimi regali green per Natale

Se quello che state cercando è un regalo che possa sostituire il solito libro sotto l’albero di Natale, l’ultimissimo device in casa Rakuten Kobo è quello che fa per voi. Kobo Clara 2E è il primo eReader del brand prodotto con l’85% di plastica riciclata, di cui il 10% potenzialmente destinata agli oceani. Ciò rispecchia l’impegno dell’azienda verso un utilizzo sempre maggiore di materiali di riciclo certificati, laddove possibile, nel rispetto dei requisiti tecnici del prodotto. Nel corso dell’anno, Kobo prevede di rimuovere più di 200.000 bottiglie di plastica dagli oceani del nostro pianeta e più di un milione di CD e DVD dalle discariche. Per saperne di più su questo eReader, vi rimandiamo al nostro articolo.

Trovare uno smartphone sotto l’albero è sempre particolarmente apprezzato, soprattutto dai più giovani e avvezzi alla tecnologia. CertiDeal, sito specializzato nella vendita di prodotti high tech ricondizionati tra cui iPhone, Samsung, iPad e Mac, si batte da anni per incrementare la consapevolezza delle persone e promuovere una coscienza ambientale più sostenibile. Il mercato dei ricondizionati del resto, permette di migliorare significativamente l’impatto provocato dai rifiuti tecnologici, costruire un nuovo paradigma per l’elettronica di consumo e alleggerire la spesa dei consumatori.

Un’altra idea possono essere gli orologi da polso che sono sicuramente un regalo classico, ma che rimane molto apprezzato e sempre attuale. Oggi molti consumatori, soprattutto fra i più giovani, scelgono segnatempo di secondo polso, forse come effetto della sharing economy o per una maggiore coscienza sociale. Con migliaia di modelli disponibili di oltre 50 marchi, tra cui Rolex, Omega, Cartier e altri, oltre a sedi internazionali e un centro di assistenza certificato dal produttore, Watchfinder & Co. si è affermata negli anni come la principale risorsa da cui acquistare e vendere segnatempo second-hand di prima qualità.

Queste sono alcune delle idee regalo che potete sfruttare per far felici i vostri amici e parenti e per salvaguardare il nostro pianeta. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!