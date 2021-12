Regali di Natale tech: le proposte last minute!

Ancora indecisi sul regalo di Natale da prendere? Siete nel posto giusto! Ecco tante proposte di regali di Natale tech last minute per chi deve ancora terminare gli acquisti!

Siete in panico perché ancora non avete ultimato gli ultimato gli acquista per i regali d Natale? Ecco alcuni suggerimenti per regali last minute utili e divertenti, ovviamente tutti ad alto contenuto tecnologico!

Il Natale è il periodo perfetto da trascorrere a casa con i propri cari e per ritagliarsi momenti di meritato relax in famiglia. Quest’anno, in particolare, riscopriamo il calore dell’atmosfera domestica e delle attività più belle per la stagione, come ascoltare insieme la musica, giocare ai videogiochi o dilettarci in quegli hobby che ci rendono tutti più contenti. Vediamo quindi i nostri suggerimenti!

Devolo

DEVOLO MAGIC 1 WIFI MINI: un piccolo ed elegante adattatore per un wi-fi di casa potente e altamente performante

Quest’anno più di altri, i regali più apprezzati saranno quelli più utili – e magari anche acquistabili online! In un momento storico in cui smartworking, home schooling ma anche momenti di svago con videogames e serie TV in streaming sono una consuetudine, la connessione Internet di casa ha assunto un ruolo sempre più importante. Basti pensare che se nel 1992 il consumo era di 100 Gbit al giorno, nel 2022 il traffico sarà di ben 150 Gbit al second. Per connessioni stabili e potenti è ormai indispensabile avere nella propria abitazione devolo 1 WiFi mini, l’adattatore più piccolo e compatto della famiglia devolo che assicura massime prestazioni di rete grazie a una connessione stabile e potente.

Perfetto per l’ufficio e la scuola in casa, il nuovo adattatore Powerline si contraddistingue per un design compatto e maneggevole che trasforma qualsiasi presa di corrente in un super performante hotspot WiFi. Il grande vantaggio di questo adattatore è evidente sin dal primo momento in cui viene installato in modalità Plug & Play: è sufficiente collegare l’adattatore Magic al router di casa e inserire un secondo adattatore in qualsiasi presa di corrente all’interno dello stesso circuito elettrico e, grazie all’accoppiamento automatico, gli adattatori Magic comunicano automaticamente stabilendo una connessione crittografata. La collaudata tecnologia G.hn offre un significativo miglioramento delle prestazioni e consente di raggiungere una velocità di connessione e di trasmissione dati fino a 1200 Mbps sul cablaggio elettrico.

Devolo 1 WiFi mini starter kit è acquistabile online e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 109 euro.

Nacon

“WHITE XMAS” UNA POSTAZIONE TOTAL WHITE BY NACON PER VERI GAMER

Con altezza regolabile, imbottiture morbide e comodi braccioli, la sedia gaming PCCH-310 di NACON è progettata specificamente per lunghe sessioni di gioco. Le 5 rotelle rigide rendono gli spostamenti più agevoli. L’accessorio ideale per i gamer che cercano comfort e resistenza. È disponibile anche nei colori turchese, nero, rosso e blu. Ecco le principali caratteristiche:

Design ergonomico

Altezza regolabile

Comodi braccioli

Peso massimo supportato: 110 kg

5 rotelle

Prezzo iniziale: 129,99 €

Prezzo Promo Natale: 99,99 €

Controller GC-100

Il controller cablato NACON GC-100XF è un accessorio essenziale per il gaming su PC. Le sue levette analogiche asimmetriche sono ideali per gli sparatutto, sia in prima che in terza persona. Esso fornisce l’impugnatura ottimale per giocare su PC. ll GC-100XF è un controller per PC (XInput e DirectInput8) perfetto per mani di qualsiasi dimensione. La sua superficie gommata assicura una presa comoda anche dopo lunghe sessioni di gioco. Dispone di 6 pulsanti azione, 2 grilletti, 2 pulsanti dorsali e un pad direzionale a 8 direzioni. Dotato di motori di vibrazione integrati, con il lungo cavo da 1,8 metri, è il prodotto ideale per i giochi su PC con controller e garantisce un’esperienza da console. Questo controller è Plug and Play, perciò non è richiesto alcun software. Disponibile anche nei colori nero, rosso, grigio e blu.

Prezzo consigliato: 24.99€

Prezzo Promo Natale: 19.99€

Pro Compact Controller ufficiale Microsoft

Un versatile controller cablato per Xbox, con un’ottima ergonomia per qualunque tipo di giocatore e una serie completa di impostazioni tipiche delle periferiche professionali. Il controller Pro Compact vanta tutta una serie di funzionalità personalizzabili come la mappatura dei pulsanti e la possibilità di regolare levette, sensibilità dei grilletti e motori di vibrazione. Dimensioni compatte, forma ergonomica e superficie posteriore testurizzata per un comfort superiore e una presa ottimale per qualunque tipo di gioco, anche nelle sessioni più lunghe. Si tratta di un prodotto ufficiale Microsoft, disponibile anche nel colore nero.

Prezzo iniziale: 49,99 €

Prezzo Promo Natale: 39,99 €

RIG 400HS Ufficiale Playstation

Audio ad alte prestazioni, microfono microscopico con cancellazione del rumore, isolamento acustico e struttura imbottita per giocare su PlayStation 4 e Playstation 5. La cuffia RIG 400HS permette di ottenere elevate prestazioni e di controllare il volume con i comandi in linea senza il bisogno di utilizzare i menu a schermo. L’archetto e i padiglioni sono studiati per i gamer e per garantire comodità anche per lunghe sessioni di gioco. Disponibili anche nei colori nero e camouflage. Ecco le principali caratteristiche:

Driver da 40 mm ad alta sensibilità per un audio di gioco esplosivo che ti catapulterà al centro dell’azione.

Padiglioni in memory foam con isolamento acustico per bloccare i rumori esterni e garantirti la massima concentrazione.

Volume ed esclusione del microfono regolabili direttamente dai comandi in linea

Archetto imbottito per ridurre la pressione: potrai giocare per ore.

Prezzo consigliato: 49.99€

Prezzo Promo Natale: 39.99€

Teufel

BOOMSTER

Il sistema audio stereo Bluetooth DAB + / FM più popolare e iconico del brand, giunto questo autunno alla sua terza generazione. BOOMSTER è il prodotto più versatile: speaker, radio e powebank insieme. Un imponente subwoofer, per la prima volta posizionato frontalmente, è il vero artefice del suo suono potente, preciso e in alta fedeltà, che riceve un’ulteriore amplificazione grazie a due membrane passive per bassi. Il nuovo BOOMSTER suona ancora meglio grazie alla nuova tecnologia Dynamore by Teufel, per un palcoscenico sonoro ancora più ampio. Completano le caratteristiche la batteria agli ioni di litio ad alta capacità, per una riproduzione fino a 18 ore, la radio analogica e digitale e la funzione Bluetooth Multipoint per accoppiare più dispositivi contemporaneamente e dare il sound perfetto alla festa.

Prezzo: 369,99 €

RADIO 3SIXTY

La smart radio compatta e potente che unisce tecnologia all’avanguardia a un design vintage ed essenziale. Le connessioni sono praticamente infinite: accesso a più di 1000 stazioni radio con DAB+, Internet Radio e FM, Bluetooth, ingresso stereo analogico AUX e USB-playback (anche con funzione ricarica), per una capacità di riprodurre musica praticamente da ogni sorgente e la possibilità di memorizzare fino a 60 canali streaming preferiti. Questo piccolo radio speaker, inoltre, offre una qualità audio impressionante grazie al sub-woofer down-fire da 90m e alla tecnologia Teufel Dynamore, che garantisce una spazialità sonora molto ampia.

Prezzo: 349,99€

AIRY SPORTS TWS

I nuovi auricolari true wireless per sportivi, che resistono anche a pioggia e sudore per dare un boost di energia anche agli allenamenti più intensi. Driver lineare HD per un suono sempre dettagliato e preciso, tecnologia Qualcomm cVc dei microfoni per telefonate di qualità, oltre 7 ore di riproduzione continua con una sola ricarica ne fanno le in-ear preferite per i runner. I ganci in silicone e i sensori touch dietro il logo garantiscono il massimo controllo e un’aderenza perfetta al padiglione.

Prezzo: 149,99 €

Dalla sezion elettronica è tutto, continuate a seguirci per tante altre novità e Buone Feste!