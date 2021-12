I regali di Natale più apprezzati e consigliati da Samsung

Il Natale sta arrivando, e con lui anche i regali per le persone a noi care e, perché no, anche per noi stessi, ecco i consigli di Samsung!

In uno scenario ricco di possibilità e offerte allettanti, Samsung Electronics Italia in questo periodo ha effettuato uno studio con un nuovo Trend Radar, studiando il comportamento dei clienti, in collaborazione con GWI, Istituto di ricerche di mercato specializzato in “digital costumer behaviour”, i loro desideri e i prodotti che desiderano acquistare in occasione di questo periodo festivo dove siamo tutti più buoni, per offrire l’offerta migliore.

Dei meritati regali

Ormai sono molti gli Italiani che, dopo un anno faticoso trascorso compiendo il proprio dovere, specialmente in questo periodo buio causato dal Covid-19, decidono di farsi un autoregalo. I dati parlano chiaro: la maggior parte degli italiani decidono di acquistare articoli tecnologici, con più del 71% delle preferenze, soprattutto se consideriamo le fasce di clientela più giovani, come i nostri cari ragazzi della Generazione Z (oltre l’82%) in particolare per i clienti di sesso maschile.

Sotto in classifica troviamo invece i gioielli (36%) ed eventi speciali, come eventi, degustazioni enogastronomiche, festeggiamenti o corsi ricreativi, scelti dal 46% del campione. Un fattore un po’ scontato, visto che nella nostra comunità questi regali sono più goduti e hanno maggiore impatto se regalati da qualcun altro.

Un dono per tutti

Tra le varie opzioni più apprezzate dagli italiani, possiamo notare che il ben 63,4% apprezza molto i doni enogastronomici, spesso molto utili per i cestini di Natale per il cenone in famiglia, insieme, ancora una volta, ai dispositivi tecnologici, scelti dal 44% dei rispondenti. Questi regali sono scelti dagli italiani dell’età che varia tra i 25 e i 34 anni, con oltre il 39% delle preferenze. Molto probabilmente a causa dell’emergenza Covid-19, il regalo meno scelto per sé stessi e per gli altri è un viaggio all’estero, con solo il 35,5%.

Diversa è la situazione per i regali donati alle persone a noi care. Per il proprio partner, il 34% degli italiani sceglie articoli di profumeria o gioielli. Con i giovani Millenial arriviamo al 46& per questa categoria. Per quanto riguarda i parenti, i regali preferiti sono libri o prodotti editoriali (15,9% per i genitori e 17% per i fratelli).

Arriviamo invece al 19% per i figli, che essendo un’utenza più giovane, spesso riceve console, videogiochi o dispositivi elettronici legati all’intrattenimento. Per gli amici? A loro spettano molti libri (20%) e prodotti enogastronomici, che sono non molto impegnativi ma sempre molto graditi, soprattutto in periodo Natalizio.

Meglio online o in negozio?

Se per i doni enogastronomici e per i gioielli gli italiani acquistano in negozio (86% e 79,7%), la situazione è diversa per i viaggi e prodotti tech, che vengono acquistati online il 68% e il 57,5% dei casi.

Il motivo che spingerebbe gli italiani ad acquistare in negozio è la possibilità di osservare i prodotti da vicino e di testarli, prima di comprarli, come preferisce la maggior parte dei clienti compresi tra i 55 e i 64 anni, che nel 76,5% dei casi preferisce questa opzione. Opzione apprezzata molto anche dai giovani consumatori della Generazione Z.

La tecnologia domina

La tecnologia negli ultimi anni rimane la prima categoria in classifica quando si tratta di doni di Natale. A molti infatti garba l’idea di iniziare il nuovo anno con a portata di mano un nuovo smartphone, con oltre il 52& delle preferenze. Ma anche la smart tv (41%) non è da meno, apprezzata molto dai clienti tra i 35 e i 44 anni. Tra i dispositivi per la pulizia della casa troviamo il robot aspirapolvere, il miglior prodotto soprattutto per i clienti tra i 45 e i 54 anni, che in oltre il 35% dei casi pianificano di acquistarne uno. Il robot aspirapolvere è affiancato dall’asciugatrice/lavatrice smart, apprezzato con sorpresa anche dai giovani, con il 25,5% delle preferenze.

Bisogna guardare anche al budget che gli italiani decidono di investire per i propri doni. Per la categoria tecnologia, il 34% degli italiani spende tra i 200 e i 400 euro, il 7,7% spende invece tra i 600 e i 1000 euro e solo il 5,9% investe oltre i 1000 euro. Questi ultimi rientrano nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni.

Esistono ancora le sorprese sotto l’albero?

Quelle non mancano mai, non smettono mai di essere apprezzate. Il 64,8% degli italiani ha confessato di preferire scartare un regalo a sorpresa, soprattutto per quelli compresi tra i 55 e i 64 anni. La Generazione Z invece ama da morire fare regali a sorpresa per i propri cari, ricoprendo il 51%.

Inoltre, la maggior parte degli utenti italiani preferisce acquistare regali in anticipo ricoprendo il 35,2%, approfittando soprattutto di trend e sconti (40,5%). Un trend molto apprezzato soprattutto dagli uomini (oltre il 37%), specie quelli che rientrano nella fascia d’età giovanile (25-34 anni) nel 43,5% dei casi.

Noi di tuttotek.it amiamo il Natale e siamo più pronti che mai ad aggiornarvi sulle offerte natalizie migliori da elencarvi. Seguiteci sul nostro sito per rimanere aggiornati con noi sulle prossime notizie per trovare i regali che fanno al caso vostro.