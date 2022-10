Redmi Pad: tutto in uno per il massimo del divertimento

Il segreto dell’esperienza audiovisiva immersiva di Redmi Pad, risiede nei quadrupli altoparlanti dotati di Dolby Atmos e, nella frequenza di aggiornamento a 90Hz, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Dotato di un display da 10,61″ e, caratterizzato da una minore latenza, il dispositivo è stato progettato per elevare il livello di esperienza visiva. Redmi Pad è il primo tablet al mondo a ricevere la certificazione SGS, per la riduzione dell’affaticamento della vista. Inoltre, ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland, per la protezione degli occhi in condizioni di scarsa luminosità, per garantire un’esperienza di visione più confortevole anche durante il binge-watching.

Fotocamera frontale ultra-grandangolare da 8MP

Grazie alla fotocamera frontale ultra-grandangolare da 8MP e 105° e, alla tecnologia FocusFrame6, il dispositivo è perfettamente calibrato per le videochiamate di gruppo, affinché nessuno venga escluso.

Alimentato da una batteria di lunga durata da 8.000 mAh e, dotato di un caricabatterie integrato da 22,5W che supporta la ricarica rapida da 18W, Redmi Pad assicura un divertimento illimitato per le maratone di gioco, per la visione di film o anche per scattare foto senza limiti di tempo.

Disponibilità e colorazioni

Redmi Pad, nelle tre colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green, sarà in vendita a partire da oggi in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 299,9 euro e 349,9 euro. La versione più bassa sarà disponibile su mi.com, acquistabile al prezzo promo di 279,9 euro per 48 ore.

La versione da 4GB+128GB, sarà acquistabile invece presso Xiaomi Store Italia e, le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo promozionale in fase di lancio pari 329,9 euro.

