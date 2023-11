Recensione Yeelight LED Screen Light Bar Pro: una salvezza per i nostri occhi!

In questa recensione analizzeremo la Yeelight LED Screen Light Bar Pro: una barra luminosa da porre sopra il monitor per ridurre l’affaticamento della vista

Nel contesto contemporaneo della tecnologia, in cui gli schermi digitali sono diventati un elemento imprescindibile della nostra quotidianità, la cura dell’illuminazione nello spazio di lavoro riveste un’importanza cruciale. La Yeelight LED Screen Light Bar Pro si presenta come una soluzione di illuminazione progettata per migliorare l’ambiente dello spazio operativo, offrendo un’esperienza superiore.

Yeelight è una branca di Xiaomi che ha costruito la sua reputazione attraverso prodotti di illuminazione accessibili e, negli ultimi anni, si è espansa in nuove categorie. Scopriamo se questa Yeelight LED Screen Light Bar Pro è un ulteriore passo nella direzione della qualità e dell’innovazione nell’illuminazione per spazi di lavoro!

Unboxing

All’apertura della confezione, troveremo la Yeelight Screen Light Bar Pro, accompagnata da un alimentatore, un pratico knob di controllo wireless e le istruzioni per l’installazione. Purtroppo l’alimentatore è dotato unicamente di attacco amaricano e , quindi, siamo stati costretti ad utilizzare un adattatore.

Parliamo della Screen Bar | Recensione Yeelight LED Screen Light Bar Pro

La Yeelight Screen Light Bar Pro vanta un design minimalista e moderno, realizzato in alluminio di alta qualità con una finitura opaca. La sua lunghezza di 45 cm e lo spessore di 1,6 cm la rendono discreta ma efficace. Il sistema di attacco magnetico consente un’inclinazione regolabile fino a 25 gradi, adattandosi a varie superfici di lavoro.

Dotata di 60 LED di alta qualità, la light bar offre un’illuminazione uniforme e luminosa su tutto lo schermo, riducendo le ombre e migliorando la visibilità. Questo è particolarmente utile per attività che richiedono precisione, come il design grafico e l’editing video.

La Yeelight Pro consente la regolazione della temperatura del colore da 2700K a 6500K, offrendo un’illuminazione personalizzabile. La light bar è dotata di funzionalità smart, controllabili tramite l’app Yeelight, compatibile con Google Home e Amazon Alexa. Inoltre, la presenza di un’illuminazione RGB posteriore offre un’esperienza dinamica e più coinvolgente.

L’aggiunta di un knob di controllo wireless semplifica l’esperienza utente, consentendo la regolazione di accensione/spegnimento, luminosità e personalizzazione RGB senza dover ricorrere all’app, anche se da quest’ultima la scelta sarà notevolmente maggiore.

Uno dei pro delle light bar è quello di contribuire a ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Pro e contro | Recensione Yeelight LED Screen Light Bar Pro

L’innovativo meccanismo di attacco magnetico permette un’inclinazione fino a 25 gradi, adattandosi alle diverse configurazioni dei monitor. Nonostante il nostro monitor abbia una sezione più spessa nel retro, non abbiamo riscontrato alcun problema nell’installazione neanche nel nostro caso!

Inoltre, la light bar è dotata di funzionalità smart, essendo Wi-Fi-enabled sin dall’inizio. Questo permette il controllo remoto tramite l’app Yeelight e la compatibilità con Google Home e Amazon Alexa, aggiungendo un livello di automazione e praticità.

Per gli amanti del gaming, la retroilluminazione sincronizzata con Overwolf e Razer Chroma offre un elemento dinamico e coinvolgente. La lunghezza della barra assicura una copertura migliorata e una luminosità costante, contribuendo a una resa davvero ottimale.

Tuttavia, non mancano i problemi. Un ritardo di circa mezzo secondo nel controllo remoto potrebbe risultare evidente per alcuni utenti, anche se non è tutto sommato fastidioso. La mancanza di una funzione di auto-dimming basata sulle condizioni di luce ambientale, presente in alcuni prodotti concorrenti, rappresenta un altro aspetto da considerare. Inoltre, abbiamo riscontrato qualche problema nella configurazione con le app Yeelight e l’inclusione a Google Home. Abbiamo infatti dovuto ritentare la connessione davvero numerose volte prima di poterla utilizzare da remoto.

Tiriamo le somme

In conclusione, la Yeelight LED Screen Light Bar Pro si presenta come una soluzione di illuminazione versatile ed efficace per gli ambienti di lavoro. Il suo design accattivante, le funzionalità smart, e la capacità di ridurre l’affaticamento degli occhi la rendono una scelta eccellente. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero trovarne limitata l’integrazione con servizi di terze parti come Razer Chroma. Possiamo però considerarla come la miglior light bar sotto i 100€.

(in offerta su amazon.it) Yeelight Screen Light Bar Pro RGB YLTD003 Monitor Light Silver Yeelight Screen Light Bar Pro RGB YLTD003 Monitor Light Silver