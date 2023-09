Recensione Urbanista Atlanta: un sound potente e di qualità

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza delle nuove Urbanista Atlanta, l’ultimo modello di cuffiette in-ear creato dall’omonima azienda svedese

Urbanista è un’azienda svedese, con sede a Stoccolma, che si occupa di prodotti audio lifestyle, e che dunque non solo funzionino bene, ma siano anche di aspetto più che gradevole. Che si parli di casse, cuffiette wireless o altro, Urbanista ha sempre prodotto oggetti particolarmente accattivanti e, passateci l’inglesismo, stylish. In questa breve recensione ci occuperemo di parlarvi delle nuove Urbanista Atlanta, cuffiette ibride con cancellazione attiva del rumore e completamente wireless. Avranno superato la nostra prova? Scopriamolo insieme.

Scheda Tecnica | Recensione Urbanista Atlanta

Qui di seguito trovate la scheda tecnica con tutti i dettagli principali:

Tipo di driver : Dinamico da 10 mm, a bobina mobile

: Dinamico da 10 mm, a bobina mobile Sensibilità : 107 ±3 dB SPL/mW @ 1kHz

: 107 ±3 dB SPL/mW @ 1kHz Impedenza dei driver : 16 Ohm ±15

: 16 Ohm ±15 Risposta in frequenza : 20 Hz a 20 kH

: 20 Hz a 20 kH Tipo di microfono : MEMS

: MEMS Versione Bluetooth® : 5.2

: 5.2 Cancellazione attiva del rumore ibrida

ibrida Profili Bluetooth® : A2DP, AVRCP, HFP, HSP

: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Codec audio: SBC e AAC

Stile e colori | Recensione Urbanista Atlanta

Le Urbanista sono arrivate a casa nostra con un packaging accattivante, anche solo per la confezione esterna, e che conteneva, oltre al manuale di istruzioni e la garanzia, le cuffiette già inserite nella custodia di ricarica. Quest’ultima può essere utilizzata sia sfruttando un qualsiasi cavetto type-C collegato ad una fonte di corrente, sia con tutti i caricatori wireless ormai presenti in commercio. E vi assicuriamo che con un qualsiasi caricatore a ricarica rapida, le vostre Urbanista Atlanta saranno pronte per l’utilizzo in circa mezz’ora.

Disponibili in quattro varianti di colore (blu, rosso, bianco e nero), noi abbiamo deciso di gettarci sul classico Midnight Black: giusto perché il nero non stona mai con nulla. Dobbiamo assolutamente ammettere che il design semplice, elegante, ma al contempo moderno, delle Urbanista Atlanta ci ha da subito catturati. Alla prova all’orecchio, gli auricolari sono abbastanza comodi da indossare, ma forse avrebbero bisogno di gommini più piccoli. Chi vi scrive ha un orecchio piuttosto grande, eppure gli auricolari tendevano a scappar via nelle situazioni di movimento.

Cancellazione attiva del rumore | Recensione Urbanista Atlanta

Sì perché abbiamo sfruttato principalmente le nostre Urbanista Atlanta nelle sessioni di allenamento in palestra, ed è qui che una delle feature fondamentali di questo prodotto entra in funzione: la cancellazione attiva del rumore ibrida. Una tecnologia avanzata di cui Urbanista può vantarsi che isola e blocca i suoni in sottofondo, la cancellazione del rumore può essere attivata e disattivata tramite la comodissima app Urbanista Audio, scaricabile gratuitamente su tutti i dispoitivi iOS e Android.

Vi assicuriamo che la cancellazione del rumore funziona in maniera eccellente, per essere una “semplice” cuffietta in-ear. Se invece avete bisogno di avere contezza di tutto ciò che vi circonda e volete consentire l’ingresso ai suoni esterni, vi basterà attivare dalla stessa app la modalità di trasparenza. Con l’applicazione potete anche gestire i comandi touch delle cuffiette, scegliendo fra i più classici: le risposte alle chiamate in arrivo, l’attivazione degli assistenti vocali ed altre.

Batteria e qualità del suono | Recensione Urbanista Atlanta

Per quel che riguarda la durata della batteria interna degli auricolari, possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti. Ammettiamo di non aver testato le nove ore di riproduzione con una singola carica tanto decantate da Urbanista, ma siamo facilmente arrivati alle tre ore consecutive consumando poco meno di metà della batteria totale data dall’applicazione: una durata più che valevole. Notevole anche quella della custodia di ricarica wireless, che in due settimane di utilizzo abbiamo ricaricato soltanto due volte perché completamente scarica.

La qualità del suono è ottima, grazie anche e soprattutto ai sei microfoni interni e alla già citata cancellazione attiva del rumore ibrida. Ottimi specialmente i bassi, piuttosto decisi, ma che non sovrastano il resto dei suoni. Gli auricolari sono anche resistenti all’acqua, quindi se siete sportivi acquatici potete sfruttarle nelle vostre sessioni di allenamento quotidiano.

Come già citato in precedenza, le Urbanista Atlanta sono compatibili con tutti i dispositivi iOS e Android. Sono disponibili, in catalogo, al prezzo di 119€, e sì lo sappiamo non è proprio un prezzo budget, ma le trovate spesso a prezzo inferiori anche tramite Amazon. E ammettiamo che, vista la qualità complessiva del prodotto, il prezzo è piuttosto azzeccato. Trovate cuffiette di prime parti di qualità terribilmente inferiore a prezzi molto più alti, per intenderci.

Un’ottima alternativa

Per concludere questa nostra veloce recensione delle Urbanista Atlanta, dobbiamo ammettere che siamo rimasti estremamente soddisfatti della prova effettuata, nel quotidiana, di questi auricolari. A parte una grandezza un po’ troppo esosa, in termini di spazio, dei gommini in-ear, l’eccellente qualità del suono e la praticamente perfetta cancellazione del rumore attiva ibrida ci hanno lasciati piacevolmente sorpresi. A voi ora la prova!

8 Ottimo sound in poco spazio Punti a favore Cancellazione attiva del rumore praticamente impeccabile

Cancellazione attiva del rumore praticamente impeccabile Ottima qualità del suono

Ottima qualità del suono Durata della batteria ottimale

Durata della batteria ottimale Design stylish, specialmente in Midnight Black Punti a sfavore Gommini auricolari un po' troppo grandi

Gommini auricolari un po' troppo grandi Prezzo non proprio budget