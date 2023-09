Recensione telecamera EZVIZ C3X: un ottimo “lavoro” sia di giorno che di notte

In questa recensione scopriremo la nuova telecamera “smart” di sorveglianza Wi.Fi EZVIZ C3X. Questa garantisce un’ottima qualità d’immagini, sia di giorno che di notte

Fondato nel 2013, EZVIZ è un marchio dedicato alla creazione di un ambiente sicuro. Conveniente e intelligente per i suoi utenti attraverso i dispositivi intelligenti, una piattaforma basata su cloud e tecnologie AI. I prodotti e servizi innovativi di EZVIZ possono essere utilizzati in casa, nei luoghi di lavoro, in negozi, scuole e altro ancora. EZVIZ consente ai partner di condividere servizi cloud esclusivi, per costruire un fiorente ecosistema IoT.

In quest’articolo andrò a presentarvi la nuova smart camera Wi-Fi da esterno di EZVIZ; la C3X, con tecnologia Wi-Fi, visione notturna a colori e ben due obiettivi intelligenti. Ed ancora, rilevamento umano da algoritmo IA ed audio bidirezionale.

Punti di forza

Tra le caratteristiche di questa nuova smart camera di sorveglianza di casa EZVIZ troviamo:

La telecamera di sicurezza è dotata di due obiettivi che operano in modalità Dual 2MP (1080p) . Utilizzando questi due obiettivi, è possibile acquisire immagini a colori di alta qualità. Uno degli obiettivi registra la luminosità dell’ambiente circostante, mentre l’altro cattura le informazioni relative ai colori. Queste due immagini vengono poi combinate tramite un algoritmo proprietario sviluppato da EZVIZ, il che produce un’immagine ricca di dettagli e colori realistici.

Questa telecamera offre anche una visione notturna a colori , grazie a due faretti integrati e quattro lenti ottiche professionali. Questa funzionalità consente di ottenere immagini nitide durante la notte e di distinguere i dettagli importanti, come ad esempio il colore di un’auto che passa.

In caso di rilevamento di movimento , la telecamera invia notifiche direttamente al dispositivo mobile dell’utente e inizia automaticamente a registrare. Inoltre, attiva una sirena e una luce stroboscopica per scoraggiare eventuali intrusi. È possibile attivare o disattivare manualmente il sistema di allarme in qualsiasi momento.

Grazie agli algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale (IA), la telecamera è in grado di riconoscere gli esseri umani ; così da evitare falsi allarmi causati da insetti, animali domestici o cambiamenti nella luce. Inoltre è progettata per resistere alle intemperie, con una certificazione IP67 che la rende impermeabile e resistente alla polvere. Può essere utilizzata all’esterno senza problemi ed è adatta anche per un uso interno.

Inoltre, questa telecamera è compatibile con Smart Home e può essere controllata attraverso Alexa, utilizzando dispositivi come Echo Show. Gli utenti possono chiedere ad Alexa di mostrare le immagini dalla telecamera posizionata in varie aree, come la camera del bambino o il giardino.

Di seguito entreremo “nel vivo” della nostra scoperta di questo straordinario prodotto.

Confezione e unboxing | Recensione telecamera EZVIZ C3X

Cominciamo dalla confezione. La scatola della CB8 è più piccola rispetto ad altri prodotti simili del marchio EZVIZ, con una forma stretta e lunga. Con uno sfondo bianco, la scatola presenta sulla parte superiore il nome dell’azienda EZVI e l’immagine inter della C3X; sulla parte anteriore troviamo invece le varie componenti e modalità di utilizzo con un immagina della telecamera in funzione sotto la pioggia. Nei lati troviamo la lista delle lingue disponibili per il manuale ed un immagine dell’App in funzione sullo smartphone. In fine nella parte posteriore, troviamo il nome completo del modello con il codice a barre ed una breve descrizioni di EZVIZ e del prodotto.

All’interno | Recensione telecamera EZVIZ C3X

Aprendo la confezione, possiamo estrarre finalmente la nostra “telecamera smart”. Questa è posizionata in modo tale da non potersi muovere all’interno della confezione, così da non potersi danneggiare durante il trasporto. La telecamera di sicurezza è già completamente montata e pronta all’utilizzo (cosa sempre molto gradita). Dovrete decidere solo dove istallarla.

Inoltre, nella confezione troviamo:

l’immancabile manuale d’uso con QR code per poterlo scaricare da smartphone,

per poterlo scaricare da smartphone, un foglio illustrativo con il montaggio della videocamera di sorveglianza,

con il montaggio della videocamera di sorveglianza, il cavo da collegare per l’alimentazione del dispositivo

del dispositivo viti e fisher per il montaggio.

Caratteristiche tecniche | Recensione telecamera EZVIZ C3X

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche tecniche di EZVIZ C3X

Dimensioni prodotto: ‎7,2 x 7,2 x 15 cm

Stile: C3X visione notturna a colori

Materiale: ‎Plastica

Voltaggio: ‎220 Volt

Wattaggio: 220 watt

Tipo di presa elettrica: ‎DIY

Funzioni speciali: visione notturna

Peso: ‎425 g

Materiali e design | Recensione telecamera EZVIZ C3X

La C3X al primo impatto mi ha fa fatto davvero una buona impressione. Il design è nello stille EZVIZ, non stonando con l’ambiente circostante e non dando troppo nell’occhio.

Il corpo della telecamera è ricoperto di un materiale plastico e resistente all’acqua, ha un peso davvero considerevole; solida (almeno è questa l’impressione che trasmette) anche la staffa regolatrice presente tra il corpo principale della telecamera ed la base di fissaggio al muro.. Ma rispetto ad altri dispositivi di marchio diverso che col tempo si deteriorano facilmente, questa telecamera sembra più resistente.

Nella parte anteriore troviamo i due obiettivi, il sensore di movimento, il microfono e la sirena di sicurezza, mentre nella parte inferiore troviamo un piccolo incavo. Questo contiene l’ingresso per la memoria esterna (Micro SD max 256GB) ed è protetto da una copertura dello stesso colore della videocamera.

Test | Recensione telecamera EZVIZ C3X

Ora veniamo alla parte più importante e divertente, quella relativa ai test effettuati sulla mia C3X. Dopo svariati test, per cercare di capire se questo prodotto fosse al livello dei suoi colleghi dello stesso marchio (che ho avuto il piacere di provare in precedenza), ho avuto la mia risposta: decisamente si. Devo ammettere che alla fine sono rimasto contento delle prestazioni fornite (soprattutto pensando al prezzo).

Un punto di vantaggio, è dato già dal fatto che la videocamera è completamente montata e pronta all’uso. Serve soltanto decidere con accuratezza dove posizionarla. Come le altre componenti della famiglia EZVIZ, nel caso di utilizzo del wi-fi bisogna essere attenti (e questo è un consiglio per farla rendere al 100%) a posizionarla vicino ad un router o ad un Wi-Fi extender; mentre se si dispone di un cavo ethernet abbastanza lungo da poterlo portare all’esterno questo problema non si pone.

Altro lato positivo, è l’app, alla quale l’azienda ormai c’ha abituati molto bene. Come in molti altri dispositivi testai di questo marchio, l’app è facile da scaricare ed istallare. L’utilizzo e la registrazione sono davvero semplici, e la connessione con il nostro dispositivo, tramite il QR Code e davvero velocissima.

Nel dettaglio

Per prima cosa ho istallato l’app e scansionato il QR Code per connettere il mio dispositivo allo smartphone. Dopo ho scelto con accuratezza la posizione giusta per il dispositivo, (consiglio ovviamente di non posizionarla al ridosso di luci forti o fari, stando attenti a poter far passare i fili) ed ho cominciato a testare le varie funzioni della mia C3X.

Essendo un dispositivo di fascia media, ho notato subito la differenza con altri “simili” di fascia più bassa; infatti sia di giorno che che di sera i video e le foto scattate tramite l’app hanno mostrato ottimi dettagli e buona qualità . E se pensiamo al prezzo di vendita di questa telecamera, questo è già un punto a favore. Nota negativa, non c’è possibilità di movimento, quindi vi consiglio di scegliere la posizione giusta con accuratezza.

In fine mi ha lasciato un pochino interdetto il sensore di “Rilevamento Intelligente”. La telecamera dovrebbe registrare ed inviare una notifica allo smartphone in caso di presenza umana; ma spesso le notifiche arrivano anche con presenza di grandi insetti che si muovono d’avanti all’obiettivo.

Abbastanza soddisfacente anche il livello dell’altoparlante quando si parla tramite l’app. La voce risulta molto chiara e forte. Molto buono l’allarme della sirena (che possiamo far scattare in qualsiasi momento sempre tramite app se vediamo qualcosa di strano tramite il video live); accompagnato questo da una forte luce stroboscopica (che al buio ovviamente rende molto di più).

Considerazioni finali

Tirando le somme, posso ritenermi abbastanza soddisfatto di questo prodotto (si vedono i limiti rispetto ai suoi “fratelli” di prezzo superiore). La configurazione hardware è estremamente semplice: basta scaricare l’app, scansionare il QR code e associare il dispositivo per renderlo subito pronto all’uso. Inoltre, inserendo una micro SD, è possibile registrare gli eventi generati dalla telecamera ogni volta che rileva un passaggio davanti ad essa.

Dopo svariati test, ho notato molte caratteristiche che mi sono piaciute davvero tanto, mentre altre cose sono da migliorare.

Tra i lati positivi di sicuro il prezzo; molto accessibile per una telecamera di fascia media. Inoltre la qualità; le immagini fornite sono nitide sia di giorno che di notte. In fine, l’app è davvero comoda e l’istallazione è semplice e veloce.

Come aspetti negativi, se vogliamo essere pignoli, c’è il fatto che rispetto ad altre telecamere senza fili, con questo prodotto siamo più “vincolati” nella scelta delle posizione di utilizzo. Qualche problemino con le riprese in live quando la linea è un po’ più debole. Poi bisogna aggiungere che il servizio di registrazione su cloud è molto costoso. Infine, non è possibile programmare o attivare manualmente la visione notturna, il che potrebbe essere un problema con l’illuminazione pubblica a LED.

In conclusione, nonostante queste piccole pecche, posso dire che questa telecamera fa bene ciò per il quale è stata creata. Infatti per l’applicazioni domestiche e le situazioni in cui il budget è limitato, viene svolto un lavoro molto positivo.

