Recensione Proscenic P11 Mopping: aspirapolvere wireless sorprendente

In questa recensione vediamo da vicino la Proscenic P11 Mopping, aspirapolvere wireless con funzione di lavapavimenti veramente ben riuscita

Nel mondo sempre più frenetico delle tecnologie per la pulizia domestica, l’aspirapolvere senza fili Proscenic P11 si fa notare come un’autentica sorpresa. La promessa di un’apparecchiatura che unisce potenza e comodità senza dover far compromessi sembra troppo buona per essere vera, ma il P11 si presenta con l’intenzione di rivoluzionare la pulizia delle case. In questa recensione, esploreremo da vicino il Proscenic P11, mettendo in luce le sue caratteristiche, prestazioni e design per scoprire se questo aspirapolvere wireless è davvero all’altezza delle aspettative.

Confezione e unboxing | Recensione Proscenic P11 Mopping

Notevole come la scatola dell’aspirapolvere e lavapavimenti di Proscenic sia contenuta in uno spazio molto ridotto, dimostrando un approccio efficiente al packaging. Nonostante le dimensioni compatte, il contenuto è stato sorprendentemente ben protetto. All’interno della confezione, abbiamo scoperto una serie di componenti ben organizzati, tra cui il motore, il tubo telescopico, la spazzola per pavimenti, il porta accessori, la bocchetta a fessura allungata, la spazzola per spolverare 2 in 1, l’adattatore per l’alimentazione e il serbatoio dell’acqua. La disposizione meticolosa di questi elementi ha reso il processo di unboxing estremamente agevole, confermando l’attenzione al dettaglio da parte di Proscenic nella preparazione del prodotto per i clienti.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso è giusto dare qualche piccola indicazione concerne le caratteristiche tecniche più importanti:

Uscita nominale : 31.0V

: 31.0V Peso: 4,56 kg

4,56 kg Rumore: 78 dB

78 dB Potenza: 28,8 Volt/450 Watt

28,8 Volt/450 Watt Autonomia: 15-60 minuti

15-60 minuti Tempo di ricarica: 2-2,5 ore

2-2,5 ore Modalità di potenza: Eco, Auto, Boost

Accessori e design | Recensione Proscenic P11 Mopping

Gli accessori inclusi con il Proscenic P11 Mopping sono senza dubbio uno dei punti di forza di questo aspirapolvere. La scelta di materiali robusti e la meticolosa cura nell’assemblaggio conferiscono un’impressione di solidità che ispira fiducia nella durata del prodotto. Non si avvertono fastidiosi scricchiolii, che spesso sono sintomo di scarsa qualità generale, e ogni elemento si aggancia in modo preciso e stabile, dall’installazione della batteria al fissaggio del serbatoio dei rifiuti e degli accessori di aspirazione. Un dettaglio particolare che ho apprezzato sono i quattro LED posti nella parte anteriore della spazzola principale. Sebbene non siano estremamente potenti, si sono dimostrati molto utili, specialmente durante le pulizie in zone scarsamente illuminate, come dietro mobili o sotto divani e letti.

La versatilità del Proscenic P11 Mopping è ulteriormente enfatizzata dalla possibilità di montare rapidamente il modulo lavapavimenti sulla spazzola principale, grazie a un sistema di aggancio magnetico. Questo è particolarmente utile quando si tratta di sporco incrostato o difficilmente rimovibile tramite la sola aspirazione. Questo approccio 2-in-1 offre un modo efficace per una pulizia più profonda con un solo passaggio, il che è sicuramente un vantaggio da non sottovalutare. Chiaramente sarebbe sbagliato aspettarsi una lavapavimenti particolarmente performante, tuttavia fa il suo dovere in presenza di macchie non particolarmente affezionate.

Un aspetto da tenere in considerazione è il livello di rumorosità. In tutte e tre le modalità di funzionamento, il rumore prodotto è leggermente superiore alla media, soprattutto alla massima potenza di aspirazione, il che potrebbe risultare leggermente fastidioso in ambienti silenziosi. Tuttavia, dato il suo peso ridotto, l’aspirapolvere risulta comodo da maneggiare anche per sessioni di pulizia prolungate, rendendolo un valido alleato nella pulizia domestica.

Prova sul campo | Recensione Proscenic P11 Mopping

Nel corso dei test di aspirazione, abbiamo sottoposto il Proscenic P11 Mopping a una serie di sfide rappresentative, e i risultati ottenuti sono stati consistenti. Inizialmente, ho utilizzato la modalità Eco, con un’aspirazione a 7500Pa, per raccogliere detriti comuni come briciole, capelli e piccole particelle di polvere da pavimenti duri. Il P11 ha gestito questa operazione con agilità e precisione, garantendo una pulizia accurata senza eccessiva potenza. Per una sfida più ardua, abbiamo aumentato la potenza selezionando la modalità standard. In questa configurazione, il Proscenic P11 è riuscito a eliminare sporco incrostato e particelle più pesanti su pavimenti duri e tappeti sottili con notevole efficacia. La sua capacità di adattarsi automaticamente al tipo di superficie, ottimizzando la potenza di aspirazione, ha reso il passaggio tra pavimenti e tappeti pratico e senza intoppi.

Per il test di massima potenza, abbiamo selezionato la modalità Max, che offre un’aspirazione di circa 25,000Pa. Questa impostazione si è dimostrata estremamente efficace nell’eliminare sporco incrostato, peli di animali domestici e detriti più resistenti. Tuttavia, è importante notare che, in questa modalità, il P11 potrebbe richiedere una maggiore resistenza fisica quando si puliscono tappeti a pelo lungo a causa dell’aumento della potenza.

Gestione dei rifiuti e App dedicata

Per svuotare il serbatoio dell’aspirapolvere, basta posizionare il corpo dell’aspirapolvere sopra un bidone per i rifiuti e aprire la chiusura situata nella parte inferiore del contenitore della polvere. In questo modo, i detriti scivolano fuori senza problemi, anche se talvolta è necessario intervenire manualmente per rimuovere peli di animali domestici, ragnatele o piccoli accumuli di polvere. La manutenzione del filtro richiede una pulizia periodica, e per farlo, è sufficiente premere i pulsanti di rilascio sui lati del contenitore della polvere e rimuovere l’intero insieme del filtro. Le spugne e i filtri HEPA possono essere lavati con acqua fredda, e il manuale dell’utente fornisce istruzioni dettagliate su come ripristinare il tutto.

Per quanto riguarda l’applicazione Proscenic, il P11 Smart si integra con essa per fornire registrazioni delle sessioni di pulizia, promemoria per la sostituzione degli accessori e un facile accesso al servizio clienti. L’installazione dell’app è abbastanza semplice, con una procedura di abbinamento guidato simile a quella di altri dispositivi. Tuttavia, una volta effettuato l’abbinamento, l’app si connette solo quando la batteria dell’aspirapolvere è completamente carica, il che, considerando la sua breve autonomia, avviene raramente. A causa di questa limitazione, abbiamo fatto un uso sporadico dell’app e, in realtà, non abbiamo sentito la necessità di sfruttarne appieno le funzionalità.

Conclusioni e prezzo | Recensione Proscenic P11 Mopping

Proscenic P11 Mopping si rivela un solido prodotto che offre una pulizia affidabile e versatile. La sua leggerezza e la facilità di maneggevolezza lo rendono ideale per la pulizia di pavimenti duri, dove riesce a esprimere appieno il suo potenziale. Tuttavia, quando si tratta di tappeti più spessi, potrebbe richiedere un po’ più di sforzo per garantire una pulizia completa. La rumorosità, sebbene leggermente sopra la media, rimane comunque entro limiti accettabili. Una caratteristica degna di nota è la funzione di lavapavimenti, che, sebbene non eccezionalmente performante, aggiunge un ulteriore livello di versatilità al Proscenic P11 Mopping. È in grado di gestire il lavaggio di pavimenti duri e la pulizia di macchie meno ostinate in un unico passaggio, rappresentando un vantaggio significativo.

Quando si considera il prezzo di circa 150/200€, il Proscenic P11 Mopping risulta molto competitivo rispetto alla concorrenza. Questa fascia di prezzo lo rende un’affare conveniente per chi cerca un aspirapolvere senza fili in grado di affrontare una varietà di esigenze di pulizia, facendolo emergere come un solido investimento per la pulizia domestica. Cosa ne pensate di questa aspirapolvere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.