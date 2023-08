Recensione Lefant N3: un robot aspirapolvere ottimo

In questa recensione parliamo del Lefant N3, ottimo robot aspirapolvere di fasica medio/alta che assicura buonissime performances

Nell’era in cui la tecnologia è in costante evoluzione, i robot aspirapolvere si sono rapidamente affermati come preziosi alleati nelle faccende domestiche. Il Lefant N3 rappresenta un passo avanti nella continua evoluzione di questi dispositivi. L’importanza di tali robot nell’aiutare a mantenere pulita la casa è innegabile, liberando tempo prezioso e semplificando il processo di pulizia. Con il modello N3, Lefant promette un’esperienza ancora più efficiente, e sarà interessante esaminare da vicino le sue caratteristiche e prestazioni per valutarne il ruolo nella nostra quotidianità.

Confezione e unboxing | Recensione Lefant N3

La confezione del Lefant N3 si presenta in maniera impeccabile. Come diciamo spesso, la confezione è il biglietto da visita dell’azienda, rivelando un’attenzione ai dettagli fin dal primo istante. Oltre al robot aspirapolvere Lefant N3, la confezione include una base di ricarica, quattro spazzole, filtri di ricambio, un manuale di istruzioni, un mop di riserva e una piccola spazzola per la pulizia. È evidente come ogni elemento sia stato accuratamente pensato per fornire tutto il necessario per far funzionare al meglio questo robot aspirapolvere. L’interno della confezione è altrettanto ben curato, con delle protezioni che riducono al minimo i rischi di danni durante il trasporto e l’apertura. La cura nel packaging e la robusta protezione interna dimostrano la dedizione di Lefant nel garantire che l’esperienza inizi con il piede giusto, dalla scelta della confezione fino all’uso quotidiano del N3.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso, è giusto richiamare quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche più importanti.

Potenza batteria: 14,4 V

14,4 V Pressione generata: 4000 Pa

4000 Pa Autonomia: 200 min

200 min Tipo spazzola: Setole morbide e lamelle in silicone

Setole morbide e lamelle in silicone Sistema di navigazione : Laser

: Laser Assistenti vocali : Alexa

: Alexa Funzioni: Pulizia stanze singole, Pulizia zona delimitata, Zone di esclusione

Pulizia stanze singole, Pulizia zona delimitata, Zone di esclusione Capienza sacco/serbatoio: 0,45 l

0,45 l Capacità serbatoio acqua : 0,16 l

: 0,16 l Tipo filtro : Semplice

: Semplice Altezza: 9,8 cm

9,8 cm Larghezza e profondità: 32 x 32 cm

Sistema di mappatura e funzioni | Recensione Lefant N3

La caratteristica distintiva e rivoluzionaria del Lefant N3 è la sua abilità di creare una mappa dettagliata della vostra casa, un passo avanti significativo rispetto ai modelli precedenti della stessa marca. Questo lo pone sullo stesso piano della maggior parte della concorrenza, dato che l’uso di un sistema di mappatura è ormai diventato una caratteristica standard nei robot aspirapolvere. L’approccio utilizzato dall’N3 impiega la tecnologia a torretta laser, consentendo di elaborare una piantina delle stanze con notevole precisione e di suddividerle automaticamente. Questa tecnologia non solo guida il robot per evitare ostacoli, ma lo fa con una notevole destrezza, riducendo le collisioni e garantendo una pulizia accurata.

L’esperienza di utilizzo del Lefant N3 si amplia attraverso l’app omonima, che offre una vasta gamma di funzioni personalizzabili. Una volta che la mappa è stata creata e memorizzata, le possibilità sono varie e versatili. È possibile tracciare aree da pulire o da evitare, lanciare la pulizia di stanze specifiche e sfruttare modalità speciali come la pulizia perimetrale lungo i muri o la modalità “spot” per affrontare aree ristrette. Il controllo non si ferma qui: si può regolare la potenza aspirante su quattro livelli diversi e persino stabilire il grado di umidità del panno lavapavimenti se il serbatoio dell’acqua è in uso. La programmazione dei giorni e degli orari per le pulizie rende il N3 ancora più adattabile alle vostre esigenze.

Un particolare interessante riguarda il lavaggio dei pavimenti: il pad vibra a contatto con il pavimento, riproducendo efficacemente l’azione di sfregamento manuale. Questo assicura una pulizia efficiente e superiore rispetto ai robot che adottano metodi di lavaggio statici. Non da ultimo, la capacità del robot di rilevare automaticamente i tappeti consente di adattare la potenza di aspirazione durante il passaggio, migliorando ulteriormente le prestazioni. Infine, la compatibilità con comandi vocali tramite Alexa aggiunge un tocco di modernità e praticità all’esperienza complessiva.

Test ed autonomia | Recensione Lefant N3

I test sono stati svolti nella mia abitazione, su due livelli, con un giardino che purtroppo contribuisce all’ingresso di polvere e terra proveniente dal giardino. La potenza, abbinata ad una comunque ottima silenziosità del Lefant N3, mi ha piacevolmente colpito. La navigazione del robot è pressoché perfetta, si giostra bene tra le sedie del salone e non si incastra mai sui numerosi tappeti del soggiorno. Le rarissime collisioni sono comunque sempre molto morbide e mai dannose per i mobili.

Un difetto che ho potuto riscontrare e che ho potuto confermare con altri blog, è quello del serbatoio dell’acqua che tende ad esaurirsi facilmente. Probabilmente un serbatoio più generoso, magari a discapito di dimensioni generali più abbondanti, sarebbe risultata un’arma vincente.

Parliamo adesso di autonomia, vero aspetto cruciale di un robot aspirapolvere. Chiariamo subito che l’autonomia di un dispositivo così complesso varia a seconda di innumerevoli fattori, come la tipologia di pavimento, il livello di sporcizia e la modalità di utilizzo. La batteria comunque è decisamente generosa, da 5200 mAh, il che gli permette di funzionare anche per 200 minuti consecutivamente.

Conclusioni e prezzo | Recensione Lefant N3

Ci siamo trovati di fronte un gran bel prodotto. Un prodotto maturo, con funzioni all’avanguardia come il sonic mopping. La maturità non deriva soltanto dal dispositivo in sé, quanto anche dall’applicazione dedicata che permette un controllo a 360 gradi del dispositivo. A partire dalle zone e sessioni di pulizia, arrivando alla pulizia per spot e alle zone vietate. Il supporto Alexa è poi la ciliegina sulla torta.

(in offerta su amazon.it) LEFANT N3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura,Sensore Laser d-ToF,4000pa,200min,Barriere Virtuali,Pulizia Dell'area Selezionata,Aspirapolvere Robot Collegato da Alexa/APP 【La potenza di aspirazione di 4000 Pa offre un'esperienza di pulizia profonda】 La potenza di aspirazione viene aggiornata a 4000 Pa, il che può migliorare notevolmente l'efficienza di pulizia. Che si tratti di un pavimento in legno, pavimento in ceramica o moquette, l'robot aspirapolvere N3 rileverà automaticamente e aspirerà rapidamente sporco, detriti, peli di animali domestici, ecc. per ottenere una pulizia eccellente.

Una torta che però non è molto economica. Infatti il prezzo a cui si trova è di circa 500€ anche se al momento è acquistabile al prezzo incredibile di 299,99€. Questo prezzo, scontato del 46% rispetto all’originale, sarà mantenuto fino al 27 agosto. A questa cifra è sicuramente il robot aspirapolvere da acquistare, senza se e senza ma.

Voi cosa ne pensate di questo prodotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.