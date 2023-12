Recensione Ezviz C8C: IP Cam da esterno robusta e all’avanguardia

In questa recensione parliamo della Ezviz C8C, IP Cam da esterno che unisce solidità e funzioni veramente interessanti per gli utenti

La videocamera Ezviz C8C si presenta come una solida opzione per la sicurezza esterna, catturando chiaramente dettagli in alta definizione a 1080p. Facile da installare e utilizzare tramite connessione Wi-Fi, offre funzioni come inclinazione e rotazione, luce stroboscopica, e rilevamento di movimenti e persone. Il suo design potrebbe destare perplessità, ma la robustezza e l’affidabilità la rendono una scelta interessante per coloro che cercano una soluzione di sicurezza accessibile e di qualità. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche principali della Ezviz C8C, valutando come si inserisce nel panorama delle videocamere di sicurezza.

Confezione e unboxing | Recensione Ezviz C8C

L’esperienza di unboxing della Ezviz C8C si è rivelata sorprendentemente semplice e appagante. Il prodotto è accuratamente protetto nella sua confezione, e l’apertura rivela una disposizione ordinata degli accessori. Un dettaglio che abbiamo particolarmente apprezzato è l’inclusione di un template per il trapano, insieme a tasselli e viti. Applicando il questo cartamodello sulla parete, è un gioco da ragazzi praticare i fori necessari. È difficile commettere errori, rendendo il processo di installazione ancora più accessibile per chiunque.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nel setup e nell’esperienza d’uso, è giusto menzionare quelli che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche di più importante fattura:

Risoluzione Video: La telecamera offre una risoluzione massima di 1920 × 1080 a 30 fps, assicurando dettagli chiari nelle riprese.

La telecamera offre una risoluzione massima di 1920 × 1080 a 30 fps, assicurando dettagli chiari nelle riprese. Angolo di Visione Regolabile : Dotata di una lente da 4 mm F1.6, con angolo di visione di 87° (orizzontale) e 105° (diagonale), e una lente da 6 mm @ F1.6, con angolo di visione di 55° (orizzontale) e 66° (diagonale), offre flessibilità nella copertura degli spazi.

: Dotata di una lente da 4 mm F1.6, con angolo di visione di 87° (orizzontale) e 105° (diagonale), e una lente da 6 mm @ F1.6, con angolo di visione di 55° (orizzontale) e 66° (diagonale), offre flessibilità nella copertura degli spazi. Pan e Tilt : Con rotazione panoramica di 352° e inclinazione di 95°, la telecamera consente di monitorare un’ampia area con facilità.

: Con rotazione panoramica di 352° e inclinazione di 95°, la telecamera consente di monitorare un’ampia area con facilità. Visione Notturna: Offre una visione notturna in bianco e nero fino a 30 metri (100 piedi), garantendo una sorveglianza efficace anche nelle condizioni di scarsa illuminazione.

Offre una visione notturna in bianco e nero fino a 30 metri (100 piedi), garantendo una sorveglianza efficace anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. Connettività Wireless: Supporta standard Wi-Fi IEEE802.11b/g/n a 2.4GHz, offrendo opzioni di connessione flessibili.

Supporta standard Wi-Fi IEEE802.11b/g/n a 2.4GHz, offrendo opzioni di connessione flessibili. Slot MicroSD: Dotata di uno slot per schede MicroSD con capacità massima di 256 GB, consentendo la registrazione locale dei video.

Dotata di uno slot per schede MicroSD con capacità massima di 256 GB, consentendo la registrazione locale dei video. Rilevamento Intelligente: Incorpora la funzione di rilevamento di persone tramite intelligenza artificiale (AI Person Detection), migliorando la precisione nelle notifiche di movimento.

Prima configurazione ed impressioni | Recensione Ezviz C8C

La prima cosa che emerge durante la prima configurazione dell’Ezviz C8C riguarda la solidità della base di supporto già montata al corpo della telecamera. Questa caratteristica si traduce in una stabilità notevole, essenziale per garantire la sicurezza e la durabilità del dispositivo in varie condizioni ambientali. La telecamera è provvista di due cavi distinti: uno per l’alimentazione e l’altro per la connettività ethernet. È importante notare che, nonostante la presenza di entrambe le opzioni di connessione, la presa ethernet non supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE). Questa mancanza potrebbe essere un aspetto da considerare per coloro che prediligono una singola soluzione di cavo per alimentazione e connettività dati.

La versatilità della staffa della telecamera si rivela un punto di forza, offrendo la possibilità di montaggio sia a parete che a soffitto grazie a due set di fori dedicati. La confezione include anche viti, tasselli e una dima adesiva, semplificando ulteriormente il processo di installazione e adattandosi alle diverse esigenze di disposizione. Il setup iniziale, cruciale per l’inizio dell’esperienza d’uso, richiede di inquadrare il QR Code fornito all’interno della confezione utilizzando l’applicazione dedicata. Questa procedura si dimostra intuitiva e facilita l’associazione rapida e sicura della telecamera al proprio sistema di monitoraggio. L’implementazione della tecnologia QR Code semplifica il processo di avvio, riducendo il tempo necessario per configurare la telecamera e consentendo agli utenti di godere rapidamente delle sue avanzate funzionalità.

Esperienza d’uso | Recensione Ezviz C8C

L’Ezviz C8C offre un’esperienza d’uso coinvolgente e avanzata, caratterizzata da prestazioni video di qualità. La telecamera registra a una risoluzione massima di 1080p a 30 fotogrammi al secondo, utilizzando la codifica HEVC con un bit rate massimo di 2 Mbit/s. Il risultato è un’affidabile qualità visiva che consente di catturare dettagli chiari nelle riprese, contribuendo a garantire un monitoraggio efficace degli spazi sorvegliati. La presenza di un microfono integrato consente la registrazione dell’audio ambientale, arricchendo ulteriormente la capacità di monitorare l’ambiente circostante. La visione notturna è supportata da un LED IR che assicura una visibilità fino a 30 metri di distanza, offrendo un sorveglianza efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Attraverso l’applicazione dedicata, gli utenti hanno la possibilità di controllare la telecamera anche al di fuori della propria rete locale. Questa funzionalità aggiuntiva aumenta la flessibilità e l’accessibilità, consentendo un monitoraggio remoto e una gestione efficiente della sicurezza. La telecamera offre un controllo granulare delle impostazioni, consentendo agli utenti di regolare la qualità delle registrazioni, le notifiche di allarme e la memoria utilizzata per il salvataggio delle clip. La scelta tra l’utilizzo di una scheda MicroSD interna o l’adozione dei servizi cloud a pagamento di Ezviz amplia le opzioni di archiviazione, adattandosi alle preferenze e alle esigenze specifiche degli utenti.

Particolarmente interessante è la “modalità notturna intelligente”, che attiva la registrazione a colori solo in presenza di movimento. Questa funzionalità, basata sull’intelligenza artificiale, ottimizza l’utilizzo delle risorse e offre una chiara rappresentazione visiva anche durante le ore notturne, contribuendo a minimizzare l’uso di energia e spazio di archiviazione.

Conclusioni e prezzo

L’Ezviz C8C si distingue come un prodotto di sorveglianza avanzato, con diverse caratteristiche che ne fanno un’opzione attraente nel mercato. L’apprezzata compatibilità con i dispositivi smart come Alexa e Google Assistant consente una facile integrazione nelle piattaforme di smart home, anche se va notato che la mancanza di compatibilità con HomeKit potrebbe essere un punto di considerazione per gli utenti orientati verso l’ecosistema Apple. Durante la nostra esperienza, abbiamo riscontrato che la telecamera offre prestazioni audio di qualità e i controlli di pan e tilt sono notevolmente responsivi, permettendo agli utenti di monitorare con agilità l’ambiente circostante. Il prezzo dell’Ezviz C8C si attesta su un livello competitivo, spesso trovandosi a un costo poco inferiore ai 70€. Questa cifra risulta essere in linea con le aspettative del mercato per una telecamera di sorveglianza con le sue caratteristiche avanzate.

Tuttavia, è importante notare che, nonostante la buona qualità audio, il microfono potrebbe non soddisfare le aspettative di coloro che pongono un’enfasi particolare sulla registrazione sonora. Inoltre, la mancanza della funzione di conversazione bidirezionale potrebbe rappresentare una limitazione per chi desidera interagire attivamente attraverso la telecamera. In definitiva, l’Ezviz C8C si presenta come un prodotto di sicurezza affidabile, con funzionalità avanzate e un prezzo accessibile. Le sue performance nella qualità video, la facilità d’uso e la compatibilità con assistenti vocali consolidati ne fanno una scelta interessante per chi cerca un dispositivo di sorveglianza versatile e conveniente.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C8C Lite Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360 °, Visione Notturna Fino a 30m, Rilevamento di persone, Impermeabile, Funziona con Alexa 【Copertura a 360°】L’ambiente circostante è completamente sorvegliato con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera Wi-Fi esterno C8C Lite assicura una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ te la mette a disposizione direttamente sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile

Cosa ne pensate di questo prodotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornato sulle ultime novità e non solo.