Recensione Ecovacs Deebot X2 Omni: il migliore sul mercato?!

In questo articolo la recensione dell’Ecovacs Deebot X2 Omni, cambia la forma da rotondo a quadrata e si riduce la stazione di ricarica. Ma le novità non finiscono certamente qui!

Il nuovo Deebot X2 Omni è l’ultimo modello di fascia alta di Ecovacs. Si tratta di un aspirapolvere e di un mop in grado di svuotare il proprio cestino della polvere e di lavare i propri tappetini con acqua calda, risparmiando così la manutenzione manuale richiesta dai robot meno costosi.

Con l’incredibile prezzo di listino di 1.500 Euro, l’X2 Omni è uno dei robot aspirapolvere più costosi sul mercato, ma se riuscite a sopportare il prezzo, questo apparecchio pulirà i vostri pavimenti in modo eccezionale, quasi da solo.

Design innovativo e moderno | Recensione Ecovacs Deebot X2 Omni

Mentre gli aspirapolvere robot spesso seguono un design simile, il Deebot X2 Omni spicca per la sua eleganza. La forma del robot è quella di un rettangolo, un’alternativa interessante rispetto ai modelli con la tradizionale “cupola” in cima utilizzata per la navigazione.

L’X2 Omni è invece equipaggiato con telecamere RGB integrate nella parte anteriore e utilizza hardware LiDAR per la navigazione sui lati.

Questa scelta di design agevola il passaggio del robot sotto mobili bassi, sebbene con i suoi quasi quattro pollici di altezza possa risultare troppo ingombrante per passare sotto un tavolino basso.

La parte superiore del robot presenta un pulsante a sfioramento capacitivo per controlli basilari, come avviare o interrompere la pulizia.

Il pannello superiore è magnetico e può essere facilmente rimosso per accedere al cestino della polvere integrato e ai comandi di accoppiamento wireless.

Sotto il coperchio sono posizionate una spazzola a rullo in gomma, una spazzola angolare rotante e due spazzole rotanti per il mop.

L’X2 Omni effettua automaticamente il lavaggio di questi pad prima e dopo ogni ciclo di pulizia, ma sono facili da rimuovere tramite velcro per la pulizia quando risultano particolarmente sporchi.

Ecco qualche dettaglio in breve:

Stazione All-in-1 OMNI: la stazione di svuotamento e ricarica automatica pulisce, lava e asciuga i panni del robot in modo completamente automatico.

la stazione di svuotamento e ricarica automatica pulisce, lava e asciuga i panni del robot in modo completamente automatico. Nuovo Design Sottile a Forma Quadrata: il design rettangolare del robot consente una pulizia più accurata negli angoli e sotto i mobili.

il design rettangolare del robot consente una pulizia più accurata negli angoli e sotto i mobili. Sollevamento Intelligente Del Mocio Da 15 mm: il robot solleva automaticamente i panni del mocio quando rileva tappeti o pavimenti sensibili.

il robot solleva automaticamente i panni del mocio quando rileva tappeti o pavimenti sensibili. Navigazione Intelligente a Doppio Laser LiDAR: la tecnologia LiDAR a doppio laser consente al robot di mappare la casa con precisione e di evitare gli ostacoli.

la tecnologia LiDAR a doppio laser consente al robot di mappare la casa con precisione e di evitare gli ostacoli. Evitamento Degli Ostacoli AIVI 3D 2.0 basato su Intelligenza Artificiale: la tecnologia AIVI 3D 2.0 consente al robot di riconoscere e evitare gli ostacoli in modo più accurato, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

la tecnologia AIVI 3D 2.0 consente al robot di riconoscere e evitare gli ostacoli in modo più accurato, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Potente Potenza di Aspirazione di 8.000 Pa: la potente aspirazione consente al robot di rimuovere sporco e detriti da qualsiasi superficie.

In aggiunta a queste caratteristiche, il X2 Omni è dotato di una serie di funzioni intelligenti, come la pianificazione delle pulizie, il controllo vocale e la possibilità di creare mappe multiple per la casa.

Aspirazione e lavaggio | Recensione Ecovacs Deebot X2 Omni

Dopo aver messo alla prova il Ecovacs Deebot X2 Omni su diverse superfici, non possiamo fare a meno di esprimere la nostra soddisfazione per le sue prestazioni. La sua forma quadrata si traduce in un’aspirazione migliorata negli angoli, e ci ha stupito il suo eccezionale livello di pulizia su tappeti. Sorprendentemente, il robot è stato altrettanto efficace nell’aspirare i peli del nostro cane, noti per la loro abbondanza. Con una potenza di aspirazione che raggiunge i 8.000Pa, l’X2 Omni supera la maggior parte dei concorrenti nella rimozione di polvere e detriti dai tappeti, anche quando confrontato con opzioni premium a prezzi simili.

Il robot è dotato di un’unica spazzola a rullo senza setole, che, in base alla nostra esperienza, riesce a raccogliere efficacemente i peli senza ingombrarsi. Inoltre, il Deebot X2 Omni è in grado di affrontare superfici dure grazie ai due tappetini rotanti. La sua intelligenza emerge nel modo in cui sa quando utilizzare il mop e quando l’aspirazione, grazie ai suoi sensori che valutano se sta operando su superfici morbide o dure. Quando esegue entrambe le funzioni in contemporanea, l’X2 Omni solleva i suoi pad quando rileva una superficie morbida, evitando così di bagnare i tappeti.

Lavaggio

L’aggiunta della soluzione detergente nel serbatoio dell’acqua pulita è un’opzione offerta da Ecovacs, ma le prestazioni di pulizia si sono dimostrate soddisfacenti anche con l’uso dell’acqua da sola. Dopo l’operazione del robot, il serbatoio dell’acqua sporca nella stazione di ricarica contiene un evidente accumulo di sporcizia, mentre i pavimenti in ceramica appaiono e si sentono notevolmente puliti. La stazione di ricarica del Deebot X2 Omni lava i tappetini con acqua calda prima e dopo ogni passata, ma è comunque consigliabile lavare i tappetini in lavanderia per una pulizia più approfondita ogni due o tre settimane.

Vale la pena notare che la forma rettangolare del Deebot X2 Omni lo rende più incline a rimanere bloccato tra i mobili rispetto agli aspirapolvere robot circolari. In alcune situazioni, abbiamo dovuto intervenire per liberarlo da sotto il tavolo da pranzo o dalle sedie. La navigazione del robot, pur essendo generalmente efficiente, lo rende più propenso a incontrare ostacoli in spazi stretti rispetto ai modelli circolari.

Autonomia

Ecovacs dichiara che il Deebot X2 Omni può funzionare fino a tre ore e mezza con una sola carica, ma va tenuto presente che questa stima è realistica solo in condizioni ottimali. Nella vita quotidiana, specialmente quando si utilizza la funzione di lavaggio o l’aspirazione su tappeti spessi, potrebbe essere necessaria una ricarica anticipata prima di completare il lavoro.

Ogni giorno, l’Ecovacs Deebot X2 Omni richiede pochissima manutenzione: si svuota da solo il cestino della polvere e lava i suoi stracci, rendendo le operazioni di cura quasi trascurabili.

Ecovacs afferma che un singolo sacchetto della polvere da tre litri può durare fino a 60 giorni con l’utilizzo del Deebot X2 Omni. Tuttavia, questo dato può variare notevolmente in base alle condizioni specifiche della vostra casa. Personalmente, durante le poche settimane in cui ho avuto modo di testare l’X2 Omni, non ho ancora dovuto sostituire il sacchetto della polvere nella stazione di ricarica, il che sembra confermare l’accuratezza delle affermazioni di Ecovacs.

Anche l’app funziona perfettamente | Recensione Ecovacs Deebot X2 Omni

Accendere il Deebot X2 Omni è davvero facile. L’unica parte che può sembrare un po’ più complicata è togliere tutto il materiale di imballaggio che avvolge il robot e la stazione. Ma una volta fatto questo, basta collegare la stazione e scannerizzare un codice QR che si trova sotto il coperchio della stazione. Questo vi permette di scaricare l’app Ecovacs Home, che è la vostra compagna per iniziare a gestire il robot.

L’app Ecovacs Home fa il suo dovere abbastanza bene. Potete usarla per avviare o fermare la pulizia, impostare programmi per far pulire il robot in momenti specifici.

Personalizzare la mappa che il X2 Omni ha fatto della vostra casa e regolare un sacco di impostazioni.

Ad esempio quanto forte dovrebbe essere l’aspirazione, quanto acqua deve usare per il lavaggio e se volete che il X2 Omni si carichi completamente o solo quanto serve per finire il lavoro in corso.

Se la batteria si scarica a metà durante la pulizia. Inoltre, potete anche dire al robot cosa fare con comandi vocali.

Utilizzando la frase “OK Yiko” (anche se il supporto per l’integrazione con Google Home e Alexa è disponibile. È molto comodo poter dire “OK Yiko” e dire al X2 Omni di aspirare o di lavare in stanze specifiche della casa. È importante però usare i nomi prestabiliti da Ecovacs per far funzionare tutto come dovrebbe.

Chi dovrebbe acquistare questo Ecovacs Deebot X2 Omni?

Il Deebot X2 Omni di Ecovacs è una soluzione di pulizia robotizzata che offre prestazioni eccezionali. Grazie alla sua forma quadrata, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti garantisce una pulizia più efficace, in particolare negli angoli, e la sua potente aspirazione affronta tappeti e peli di animali con straordinaria facilità.

L’app Ecovacs Home consente un controllo completo e flessibile, offrendo la possibilità di personalizzare le impostazioni e anche di impartire comandi vocali al robot.

In generale, il Deebot X2 Omni è l’ideale per chi cerca un robot aspirapolvere di alta qualità che richieda poca manutenzione e che offra un’ottima pulizia su diverse superfici.

Questo dispositivo si rivela particolarmente adatto a chi ha animali domestici o tappeti spessi, grazie alla sua potente aspirazione. Se siete disposti a investire un po’ di più per un dispositivo che fa il lavoro in modo affidabile e autonomo, il Deebot X2 Omni è una scelta eccellente.

