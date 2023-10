Recensione Creative Zen Hybrid Pro: ottime over-ear con ANC

In questa recensione vediamo da vicino le nuove Creative Zen Hybrid Pro, cuffie over-ear con funzioni interessanti e design ben riuscito

Le cuffie Creative Zen Hybrid Pro rappresentano un interessante mix di comodità e funzionalità nell’ambito delle cuffie over-ear con tecnologia di Active Noise Cancelling (ANC). Queste cuffie offrono un comfort notevole che le rende adatte anche per sessioni di ascolto prolungate. Nella seguente recensione, esamineremo più da vicino le caratteristiche, le prestazioni e le sfumature sonore delle Creative Zen Hybrid Pro per fornire una panoramica completa delle loro capacità.

Confezione e unboxing | Recensione Creative Zen Hybrid Pro

L’esperienza di unboxing delle cuffie della multinazionale di Singapore è un piacere fin dal primo momento. La confezione è ben progettata e offre una sensazione di qualità. All’interno, troverete le cuffie, una completa manualistica e un cavo USB-C/USB-A per la ricarica. Questi dettagli dimostrano l’impegno di Creative nell’offrire una soluzione completa e conveniente per gli amanti della musica in movimento.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nel vivo della recensione citiamo quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche più importanti. Ovviamente per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al sito dell’azienda.

Driver: 40mm in titanio

40mm in titanio Range di frequenza: 20-20.000 Hz

20-20.000 Hz Impedenza: 32 Ohm

32 Ohm Autonomia: fino ad 80 ore con ANC attivo e fino a 100 con ANC disattivo

fino ad 80 ore con ANC attivo e fino a 100 con ANC disattivo Tempo di ricarica: 2 ore

2 ore Versione Bluetooth: 5.3

5.3 Codec supportati: LC3+ (ULL), LC3, AAC, SBC

LC3+ (ULL), LC3, AAC, SBC Peso: 282 grammi

Design e prime impressioni | Recensione Creative Zen Hybrid Pro

Il design delle cuffie Creative Zen Hybrid Pro è un’elegante combinazione di funzionalità e estetica. Totalmente nere, queste cuffie over-ear presentano un aspetto interessante che si adatta a qualsiasi contesto. La loro caratteristica pieghevole le rende estremamente portatili, ideali per chi è in costante movimento. La qualità delle plastiche utilizzate e dei materiali impiegati per i padiglioni e l’arco sopra la testa è evidente al tatto, conferendo una sensazione di robustezza e durabilità. Nel padiglione destro, troviamo i comandi principali, inclusi il tasto per l’attivazione dell’ANC (Active Noise Cancelling) e l’ambient mode, il tasto play/pause e i tasti per passare al brano precedente o successivo. Inoltre, l’ingresso USB-C per la ricarica garantisce un’esperienza di utilizzo senza interruzioni. Nel padiglione sinistro, sono collocati il tasto di accensione, una rotella per la gestione del volume, il pulsante per mutare il microfono e l’ingresso jack per collegare le cuffie via cavo. Questo design intuitivo rende l’uso delle Creative Zen Hybrid Pro semplice e accessibile. Nel complesso, il loro design moderno e le prime impressioni indicano un prodotto di alta qualità e funzionalità.

Comfort e Vestibilità

Le cuffie Creative Zen Hybrid Pro offrono un comfort eccezionale durante le lunghe sessioni d’ascolto. I materiali utilizzati per gli auricolari e l’archetto sono progettati per non stringere eccessivamente la testa, evitando così sensazioni di disagio anche durante utilizzi prolungati. Un particolare punto di forza è la capacità di queste cuffie di mantenere un comfort costante anche in ambienti con temperature elevate, riducendo al minimo la sudorazione della pelle. Tuttavia, è importante notare che, nonostante la loro comodità, le Creative Zen Hybrid Pro sono leggermente più pesanti rispetto ad alcune altre cuffie sul mercato. Nonostante ciò, grazie a un design ben bilanciato e ad un’adeguata distribuzione del peso, la loro vestibilità resta soddisfacente, garantendo una buona comodità durante l’uso quotidiano.

Come si sente? | Recensione Creative Zen Hybrid Pro

Siamo finalmente giunti al paragrafo più importante di questa recensione, il momento in cui esploriamo come si comportano realmente le Creative Zen Hybrid Pro in termini di qualità audio e funzionalità. Dotate di due driver in titanio da 40mm, queste cuffie offrono un’esperienza sonora ottima. Il suono è notevolmente equilibrato e ben gestito grazie ai driver di alta qualità. È importante notare che le cuffie sono certificate SXFI Ready, il che significa che possono offrire prestazioni ottimali anche con l’app dedicata SXFI App. Tuttavia, anche senza l’app, l’equalizzazione di default è già di buon livello. Gli alti e i medi sono gestiti egregiamente, offrendo una chiarezza e una definizione notevoli. I bassi, sebbene leggermente mancanti rispetto ad altre cuffie, non pregiudicano comunque l’esperienza complessiva e sono più che sufficienti per apprezzare i generi musicali più bassi e dinamici.

Durante un recente viaggio di lavoro in aereo, ho avuto l’opportunità di testare l’Active Noise Cancelling (ANC) delle Zen Hybrid Pro, e i risultati sono stati buoni. Anche se non riescono ad eliminare il 100% del rumore ambientale, l’ANC è efficace nel sopprimere il rumore costante del motore dell’aereo e di altri suoni disturbanti, fornendo un comfort elevato durante l’utilizzo prolungato. Un aspetto particolarmente apprezzato è la funzione Ambient Mode, che consente di rimanere vigili durante le conversazioni senza dover rimuovere le cuffie. Questa caratteristica aggiunge un tocco di versatilità all’esperienza d’ascolto, rendendo le Creative Zen Hybrid Pro una scelta ideale per chiunque cerchi un equilibrio tra isolamento acustico e consapevolezza dell’ambiente circostante.

Microfono

Le Creative Zen Hybrid Pro sono dotate di un microfono incorporato che rappresenta un elemento essenziale per la comunicazione in movimento. Ciò che distingue questo microfono è la sua tecnologia avanzata di cancellazione del rumore basata su Deep Neural Network (DNN). Questa innovativa tecnologia assicura che le vostre conversazioni siano chiare e nitide, anche in ambienti rumorosi. Grazie a questa caratteristica, potrete godervi chiamate telefoniche e videochiamate senza essere disturbati dal rumore di fondo, migliorando l’esperienza complessiva di utilizzo delle cuffie Creative Zen Hybrid Pro e garantendo una comunicazione impeccabile, ovunque vi troviate.

Autonomia e tempo di ricarica

Creative dichiara un’eccezionale autonomia delle Zen Hybrid Pro, con fino a 100 ore di riproduzione continua senza l’Active Noise Cancelling (ANC) e addirittura fino a 80 ore con l’ANC attivo. Tuttavia, è importante notare che questi valori possono variare in base a diversi fattori come il volume di riproduzione, il tipo di musica e l’utilizzo dell’ANC. In realtà, le cuffie offrono prestazioni leggermente inferiori rispetto a queste affermazioni, ma comunque rimangono tra le più autonome sul mercato, garantendo ore di ascolto ininterrotto.

Per quanto riguarda il tempo di ricarica, le Zen Hybrid Pro si dimostrano altrettanto efficienti, richiedendo solo circa 2 ore per tornare completamente cariche. Questo è un vantaggio notevole, specialmente quando si è in movimento e si ha bisogno di un rapido rifornimento di energia per continuare a godere della musica senza interruzioni.

Conclusioni e prezzo | Recensione Creative Zen Hybrid Pro

Le Creative Zen Hybrid Pro si presentano come un’ottima alternativa nel mondo delle cuffie over-ear, soprattutto considerando il loro prezzo di circa 100€. Queste cuffie offrono una serie di vantaggi che le rendono una scelta attraente per gli appassionati di musica e chiunque cerchi un’esperienza d’ascolto di buona qualità. Tra i principali vantaggi, spiccano l’integrazione delle tecnologie Creative BT-L3 e Creative BT-L4, che garantiscono una connessione affidabile e stabile con i dispositivi Bluetooth, oltre alla funzione ultra-low-latency che si traduce in un audio sincronizzato perfettamente con il video durante la visione dei contenuti multimediali. L’estetica delle Zen Hybrid Pro è un altro punto forte, con un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi stile. La comodità è una caratteristica essenziale, con materiali che evitano fastidi anche durante le lunghe sessioni d’ascolto, e il microfono offre chiarezza nelle chiamate vocali.

Tra i pochi nei riscontrati, è possibile menzionare il peso leggermente elevato delle cuffie, che potrebbe causare una leggera sensazione di affaticamento durante l’uso prolungato. Inoltre, sebbene la qualità audio sia complessivamente ottima, i bassi potrebbero risultare un po’ meno pronunciati per gli amanti di un impatto sonoro più imponente. Delle cuffie comunque dall’ottimo valore che ci sentiamo senz’altro di consigliare.

Voi cosa ne pensate di queste cuffie?