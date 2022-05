Recensione Yale All-in-One: telecamera di sicurezza All-in One SV-DAF-W_EU

In questa recensione andremo a scoprire Yale All-in-One. La telecamera di sorveglianza All-in-One SV-DAF-W_EU, è adatta sia per interni ed esterni, ed è capace di avere risultati molto buoni e concreti in entrambi i casi di utilizzo

Oggi siamo qui per recensire la nuova Yale All-in-One. L’All-in-one è la telecamera adatta a chi vuole rendere la propria casa sicura, ovunque esso sia. Grazie all’App potrete avere sempre tutto sotto controllo. Potrete ricevere avvisi istantanei su ciò che sta succedendo tra mura di casa. Oppure tenere traccia delle consegne postali, controllare chi sta suonando al campanello anche da altre stanze. Insomma potrai controllare tutto ciò che succede fuori dalla porta di casa in qualsiasi momento.

Confezione e unboxing | Yale All-in-One

Yale All-in-One si presenta in una confezione piccola e compatta. Lateralmente e nella parte posteriore troviamo specificate tutte le componenti in lingua inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano. Facendo scorrere la parte interna della scatola verso l’esterno, troverete la telecamera imballata e messa in perfetta sicurezza. Al disotto tutte le sue componenti, ovvero placchetta d’appoggio, viti per fissaggio, alimentatore con ingresso USB. Infine, estratti tutti i pezzi in superfice abbiamo le istruzione per montaggio, fissaggio e utilizzo App.

Caratteristiche e dettagli tecnici:

Di seguito diamo un’occhiata alle caratteristiche principali della Yale All-in-One.

Visualizzazione in tempo reale: streaming in tempo reale ovunque. Puoi scoprire esattamente cosa sta accadendo in casa quando non ci sei. Con avvisi istantanei dall’App, potrai tenere traccia delle consegne postali, delle visite degli amici, dell’arrivo del dog-sitter o del giardiniere.

ovunque. Puoi scoprire esattamente cosa sta accadendo in casa quando non ci sei. Con avvisi istantanei dall’App, potrai tenere traccia delle consegne postali, delle visite degli amici, dell’arrivo del dog-sitter o del giardiniere. Compatibile con iOS e Android

Risoluzione: full HD 1080p che garantisce immagini nitide anche di notte fino a 10m

che garantisce immagini nitide anche di notte fino a 10m Dimensioni: 20,3 x12x8,7 cm

Peso: 600g

Voltaggio: 5Volt

Wattaggio: 5Watt

Efficienza (10 classi): A to G

Luce integrata: accendi e spegni la luce di sicurezza o attiva solo il sensore di movimento e regola la luminosità per adattarla alle tue necessità personali.

o attiva solo il e regola la luminosità per adattarla alle tue necessità personali. Notifiche di rilevazione del movimento: sarai sempre al corrente quando qualcuno bussa alla tua porta. Aggiungi una scheda SD alla tua telecamera per registrare i movimenti.

alla tua telecamera per registrare i movimenti. Controllo via App: configura e controlla la tua telecamera All-in-One attraverso l’App Yale View .

. Conversazione in tempo reale: con l’audio bidirezionale puoi comunicare con i visitatori, avvisare il postino di lasciare la consegna ad un vicino o far sapere agli amici di “entrare dal retro” quando sei in giardino.

Mascheramento delle immagini: assicurati di essere avvisato solo quando un visitatore entra in una specifica area di fronte alla tua telecamera.

Sirena allarme: la sirena allarme integrata è ideale per liberarsi di visitatori indesiderati o persone sospette. Può essere attivata attraverso l’App Yale view, dandoti così il controllo totale.

è ideale per liberarsi di visitatori indesiderati o persone sospette. Può essere attivata attraverso l’App Yale view, dandoti così il controllo totale. Resistente alle condizioni climatiche: monta la telecamera all’esterno grazie al livello di protezione IP65 , usando il supporto da parete integrato, o usala all’interno come telecamera IP da mobile. Facile da installare e da usare

, usando il supporto da parete integrato, o usala all’interno come telecamera IP da mobile. Facile da installare e da usare Intelligenza integrata: controlla tramite l’assistente vocale e visualizza le tue telecamere dal tuo display abilitando l’altoparlante smart.

Materiali e design | Yale All-in-One

La Yale All-in-One al primo impatto ha un aspetto davvero gradevole e piacevole. Ha una forma semi sferica e risulta essere abbastanza compatta. Possiede una base piatta, al tatto abbastanza robusta, per favorirne il posizionamento su una superficie. Nella parte posteriore, in alto, coperta da un coperchietto dello stesso colore della telecamera, troviamo un piccolo incavo dove sono posizionate la memoria esterna (Micro SD max 128GB).

L’All-in-One è completamente bianca, tranne nella parte “frontale” possiamo notare una zona nera. Qui sono posizionati l’obiettivo, il microfono, sensore di movimento, il microfono, una piccola lucina che ne indicherà lo stato di funzionamento, una luce di sicurezza. Nella parte inferiore troviamo l’uscita dell’altoparlante. Sul retro è integrato il cavo USB lungo 3m, che può essere utilizzato anche con alimentatore.

Configurazione veloce | Yale All-in-One

Una delle cose che mi ha colpito di più nel provare e testare questa telecamera, è stata la semplicità della configurazione. Possiamo dire che la Yale All-in-One si configuri da sola. Tutto quello che serve è il vostro smartphone o tablet, l’App Yale View e una connessione Wi-Fi. Per prima cosa bisogna di fare ciò però dovrete posizionare la vostra telecamera nel punto desiderato e collegarla ad una rete elettrica. Fate solo attenzione a calcolare la distanza dalla telecamera alla presa di corrente, essendo il cavo dell’alimentazione lungo solo 3m.

Una volta scelto il luogo non dovrete far altro che configurare la telecamera. Per farlo vi basterà scaricare l’App, disponibile sia per sistemi Android che iOS, dai rispettivi store, creare un account e, una volta effettuato l’accesso il gioco è fatto. Attivata la fotocamera dovrete scansionare il QR code presente sotto la telecamera e seguire la procedura guidata.

Ottima App | Yale All-in-One

Un altro aspetto positivo della Yale All-in-One è stata l’App. Yale View è il perno principale, che permette di fare praticamente di tutto. Con un design semplice e intuitivo, quest’ultima è in grado di gestire più telecamere contemporaneamente, così da avere sotto controllo ogni singolo angolo della nostra casa. Dalla schermata principale sarà infatti possibile selezionare il device desiderato, aggiungerne di nuovi oppure accedere al nostro profilo personale.

Nello specifico

Una volta cliccato sull’immagine del dispositivo, sarà possibile vedere in tempo reale cosa succede nell’inquadratura, ma non solo. Potremo modificare quest’ultima scegliendo una nuova angolazione per inquadrare uno spazio più ampio o un punto ben preciso. Sarà inoltre possibile registrare video o scattare delle istantanee.

Da qui sarà possibile anche selezionare la risoluzione che più si addice ai nostri gusti o allo spazio di archiviazione a disposizione. Il tutto ci permetterà di risparmiare spazio in caso di archiviazione con Micro SD a discapito però di un’immagine meno nitida e dettagliata. Potremo inoltre effettuare una “chiamata“. Ciò è possibile grazie al microfono in entrata per registrare i vari suoni e alla cassa in uscita che permetterà di far sentire la nostra voce all’interlocutore. Infine, potremo anche decidere di far scattare l’allarme, nel caso ci sia qualche tipo losco nelle vicinanze, così da farlo allontanare.

Sicurezza

Per un’esperienza di sicurezza domestica più completa, la Yale All-in-One può essere collegate all’Allarme Sync Smart Home di Yale; inoltre, controllarle è facilissimo, basta inviare un comando vocale con gli assistenti virtuali più avanzati come Alexa e l’Assistente Google dal microfono del tuo schermo preferito.

Conclusione e prezzo

Le telecamere da esterno e da interno hanno svariati vantaggi, e rappresentano un ottimo investimento per la sicurezza della tua abitazione. Yale All-in-One può aiutarti a definire una soluzione che risponda alle tue esigenze specifiche, per garantirti una casa sempre ben protetta.

Alla fine posso ritenermi abbastanza soddisfatto di questo prodotto. La Yale All-in-One grazie agli ampi angoli di visione dell’obiettivo, riesce a visualizzare gran parte della stanza, anche se con delle piccole deformazioni nei pressi degli angoli dell’inquadratura. Nel complesso l’esperienza è stata abbastanza positiva, anche se ci sono delle piccole imperfezioni da migliorare. Una di queste è data dal sensore di movimento che mi è sembrato non rispondere al meglio alle “sollecitazioni”. Più precisamente, mi è sembrato un po’ lento nei tempi di risposta.

Tutto sommato, confrontando le funzionalità con il prezzo di mercato (intorno ai 100,00 euro), posso dire che questo è uno dei prodotti migliori che ho provato per questa fascia di prezzo.

YALE Telecamera Wi-Fi All-In-One YYSV-DAFX-W Bianco CARATTERISTICHE: Telecamera IP WiFi Yale esterno interno qualità HD App Yale View controllo da remoto App dedicata qualità video full HD

E voi cosa ne pensate di questa telecamera di sicurezza da interno ed esterno di Yale? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttoteK.