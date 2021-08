Recensione XP Pen Artist 13.3 Pro: la tavoletta grafica con display “economica”

Dopo numerose tavole e animazioni di vario genere, siamo pronti a portarvi la nostra recensione sulla tavoletta grafica XP Pen Artist 13.3 Pro

Che tu sia un illustratore, un 3D Artist o, più in generale, un appassionato delle arti grafiche, si sa: in questo vastissimo campo una buona tavoletta grafica può cambiare radicalmente l’esperienza. Per chi si fosse imbattuto in questa recensione dedicata a XP Pen Artist 13.3 Pro, senza però sapere nulla del tipo di periferica in questione, ve lo spieghiamo noi.

Nata per ovviare a scopi ben meno ludici di quelli moderni, la tavoletta grafica è un dispositivo che può essere dotato o meno di schermo, il quale rappresenta una vera e propria costola del nostro PC. Un’ “estensione” che ci permette di operare in programmi dedicati, quali Photoshop, Illustrator, Blender e così via, gestendo con precisione tocchi, livelli di pressione e comandi di vario tipo.

In questa recensione analizzeremo il modello Artist 13.3 Pro targato XP Pen con l’aiuto di un appassionato nonché disegnatore, il quale esprimerà i suoi pareri sulla tavoletta in questione. Iniziamo subito!

Scheda tecnica

Tecnologia: elettromagnetica

Dimensioni: 390.4mm(L)*249.98mm(W)*12.9mm(H)

Area dello schermo: 293.76mm(O) x 165.24mm(V)

Risoluzione dello schermo: 1920×1080 pixels

Gamma di colori: 88% NTSC , Adobe RGB≧91%,sRGB≧123%

Tasti di scelta rapida: 8

Cursore rotante: 1

Distanza rilevazione stilo: 10mm

Tempo di risposta: 14ms

Pixel Pitch: 0.153*0.153mm

Colori del display: 16.7M

Tasso di contrasto: 1000:1

Angolo di visione: 178°

Livelli di pressione: 8192

Inclinazione: 60°

Tasso di rapporto: ≧220

Risoluzione: 5080 LPI

Accuratezza: ±0.01inch (al centro)

Altezza di lettura: 10mm

Voltaggio: DC 5V

Interfaccia USB: USB C

Consumo della corrente: 2A

Consumo dell’alimentazione: 10W

Compatibilità: Windows 10/8/7, Mac OS X 10.10 e versioni successive.

Unboxing – Recensione XP Pen Artist 13.3 Pro

La confezione è davvero minimal e strizza l’occhio a quelle utilizzate per i prodotti di casa Apple, sia per quanto riguarda i font utilizzati, che per la disposizione delle immagini. Sulla facciata anteriore troviamo infatti un’illustrazione della tavoletta, con il logo XP Pen e la dicitura “Artist 13.3 Pro”. Sui lati ritroviamo il nome del modello, mentre sul retro è presente qualche specifica tecnica.

Aperto lo scatolo ci ritroveremo subito davanti la nostra tavoletta grafica ricoperta da una protezione in plastica. Mettiamola, però, un attimo da parte e scopriamo tutti i contenuti del pacchetto. Rimossa la paratia in cartone, il fondo riserva diversi accessori. Mentre sulla destra troveremo lo stand in plastica per reggere la tavoletta, sulla sinistra abbiamo ben 4 adattatori per prese elettriche (inclusa quella europea).

Sollevando lo stand, vi è una piccola confezione con all’interno: la garanzia, una guida rapida, un guanto da disegno e una pezza in microfibra volta alla pulizia dello schermo. Al disotto troveremo poi la cavetteria che si divide in un cavo 3 in 1 e un adattatore che va da USB-A femmina ad USB-A maschio. Il cavo principale si collega a XP Pen Artist 13.3 Pro attraverso lo standard USB-C, per poi dividersi in due uscite USB di tipo A e una di tipo C.

Sulla destra troviamo infine la penna digitale nel suo case dalla forma cilindrica. L’apertura di quest’ultimo avviene svitando il fondo. Ci troveremo quindi la penna davanti, pronta ad essere estratta e utilizzata. Rimuovendo il coperchio superiore, avremo anche ben 8 mine di ricambio. Questo porta-penna, oltre ad essere una confezione da viaggio permette, svitando il tappo, di avere una base per il nostro dispositivo senza doverlo riporre ogni volta nella custodia.

Design e costruzione – Recensione XP Pen Artist 13.3 Pro

XP Pen Artist 13.3 Pro vanta una larghezza di circa 38,8cm, una profondità di 24,8cm e uno spessore di 0,7cm. La dicitura “13.3” presente nel nome del modello ne indica essenzialmente la grandezza dello schermo. La diagonale del display misura infatti 13,3 pollici e, più nel dettaglio, quest’ultimo è largo 29cm e profondo 16,5cm. Display che ha una risoluzione di 1920×1080 pixels con un pannello full laminated di tipo IPS.

Con una gamma di 16.7M di colori, questi ultimi risultano davvero fedeli grazie ad una precisione cromatica dell’88% NTSC e, paragonando questo modello ad una tavoletta XP Pen meno recente, ci siamo accorti del passo in avanti fatto in quest’ambito. Chiaramente, essendo un IPS, tende a mutare i toni se guardata di sbieco. Tuttavia, dato il tipo di prodotto, questo problema non vi si presenterà praticamente mai dato il suo angolo di visione di 178 gradi: più che sufficiente durante l’utilizzo.

La cornice presenta ben 8 tasti completamente mappabili sul lato sinistro, oltre al cursore di colorazione rossa il quale può essere ruotato. Sul lato destro, invece, abbiamo i pulsanti per regolare la luminosità dello schermo oltre al tasto di accensione/spegnimento e ad un’entrata USB-C: l’unico ingresso presente sulla tavoletta. Il retro è dotato di due grosse bande in gomma in modo che il dispositivo non scivoli una volta appoggiato sul piano o su uno stand.

In generale, il design di XP Pen Artist 13.3 Pro ci ha convinti e benché possa sembrare abbastanza ingombrante, sia il peso che lo spessore vi faranno ricredere. Chiaro che rimane, secondo noi, una tavoletta da studio e per questo non è propriamente semplice il suo trasporto. Esteticamente, poi, è davvero carina. Il logo dell’azienda sulla destra, i tasti e soprattutto il cursore circolare migliorano senza ombra di dubbio il suo aspetto e la rendono ben distinta da altri modelli. Anche la costruzione è realizzata in modo preciso. La scocca in plastica non presenta punti fragili o errori di alcun tipo, facendo sì che il prodotto appaia solido.

L’esperienza di un appassionato – Recensione XP Pen Artist 13.3 Pro

Passiamo ora ai pensieri di Nicolò, un nostro collaboratore il quale ha curato numerosi video presenti nel nostro canale YouTube:

Disegno in digitale ormai dal 2014, cercando sempre nuovi modi di migliorare la qualità dei miei lavori. Negli anni ho provato e acquistato diverse tavolette grafiche, come la Wacom One Medium, XP-Pen Artist 10s e, anche se non si tratta di una tavoletta, un iPad Air da 10,5 pollici. Questa XP-Pen Artist 13.3 Pro mi ha piacevolmente sorpreso. Premetto di non essere la persona più esperta in questo campo, ma da disegnatore e appassionato mi rendo conto di trovarmi davanti ad un ottimo prodotto. Parliamo un po’ della mia esperienza con questa tavoletta. Possiamo dire che sono rimasto sbalordito dalle dimensioni dell’area operativa essendo abituato a tavolette di piccola taglia.

I pulsanti

Sulla sinistra possiamo notare gli otto tasti Shortcut e un cursore a rotella, creati tecnicamente per semplificarci i lavori. Perché dico questo? Nel lavoro del grafico o dell’illustratore, è di fondamentale importanza la rapidità. In qualsiasi programma grafico che si rispetti, ogni comando corrisponde ad un pulsante della tastiera. Ad esempio, su Photoshop, per selezionare il pennello bisogna premere “B”, per la gomma “E”, e così via. Grazie agli Shortcut, che sono completamente personalizzabili, possiamo rendere il nostro lavoro molto più celere perché avremo i comandi che ci interessano e che usiamo di più a portata di mano. Il cursore circolare è stata una vera sorpresa. Anche quest’ultimo è personalizzabile e ci permette, di default, di ingrandire, scorrere e, soprattutto, ruotare l’area di lavoro. Questa può sembrare una sciocchezza ma, almeno per me, è di fondamentale importanza perché, ricollegandoci al discorso precedente , velocizza e semplifica di gran lunga i tempi di lavoro.

Il cablaggio

Sulla destra troviamo invece l’entrata Type-C per collegare la tavoletta al nostro computer, oltre al tasto d’accensione e i pulsanti per regolare la luminosità. Questa Artist 13.3 Pro, dispone, come già detto in precedenza, di un cavo USB-C che si dirama in due USB-A (uno rosso per l’alimentazione e uno nero per il funzionamento della penna) oltre a un HDMI, esattamente come per la mia vecchia XP-Pen Artist 10s. A parer mio, questo è un punto a sfavore, perché viene a crearsi un ingombro di cavi non da poco. L’avere una sezione per celare questi ultimi, oppure poter gestire le uscite singolarmente sarebbe stato, secondo il mio punto di vista, più comodo. Il lato positivo è che almeno il cavo USB rosso può essere collegato ad una presa di corrente grazie agli adattatori in dotazione, nel caso in cui non si dovesse possedere un computer abbastanza potente da alimentare il dispositivo in completa autonomia.

Lo stand

Insieme alla tavoletta ci viene elargito anche uno stand per tenerla sollevata. Davvero una trovata molto carina per chi come me preferisce disegnare con la tavoletta leggermente inclinata. C’è da dire, però, che è possibile posizionarla unicamente ad un angolo di 20°, quindi nel caso cerchiate qualcosa di più versatile, sarebbe meglio acquistarne uno a parte.

La penna

Passiamo ora alla penna. Ci viene presentata in un case di forma cilindrica il cui tappo può diventare un simpatico portapenne una volta estratta dalla sua confezione. Inoltre, ci vengono date in dotazione ben 8 mine di ricambio. Che dire, adoro il suo design, di gran lunga migliore rispetto a quello del modello Artist 10s che, a parer mio, risultava anonimo e senza “carattere”. La penna in dotazione è davvero leggera e maneggevole, che non è cosa da poco. È un dispositivo, per così dire, “passivo”, ovvero che non ha una batteria e non ha bisogno di ricaricarsi per poter funzionare. Questo è un punto a favore di XP-Pen perché, ad esempio, la Apple Pencil del mio iPad, una volta scarica, ha bisogno di essere ricaricata e non mi permette di continuare a lavorare in maniera fluida in quanto collegata alla presa di corrente. Ovviamente è dotata anch’essa di due tasti personalizzabili, che ci permettono di operare in maniera più comoda. Ha una capacità di inclinazione di 60° e ci permette di ideare tratti più spessi e interessanti e dispone di ben 8.192 livelli di pressione.

I test nel disegno – Recensione XP Pen Artist 13.3 Pro

Nicolò continua, spiegandoci la sua esperienza nelle effettive illustrazioni:

Bene, abbiamo parlato un po’ di tutto, ma non vi ho ancora detto com’è disegnare con questa XP-PEN Artist 13.3 Pro. Che dire, è davvero molto piacevole. Questo non tanto perché ha uno schermo bello grande (in verità è anche per quello), ma soprattutto per la totale (o quasi) inesistenza di parallasse e di delay tra la penna e l’effettivo input. Ovviamente il ritardo è dovuto alla potenza del vostro computer, nel mio caso stiamo parlando di un Macbook Pro. Tra l’altro ho avuto l’occasione di provarla anche su un vecchio PC ed effettivamente mi son trovato abbastanza male proprio per la scarsa dotazione hardware di quest’ ultimo. Ciò che mi ha sorpreso sono state anche le funzionalità. Ad esempio, la Artist 10s presentava un paio di problematiche nella parte inferiore dello schermo che non mi permetteva di utilizzare al meglio la penna e presentava un leggero parallasse che con un po’ di abitudine era trascurabile. Tuttavia mi rendo conto che a molti potrebbe far storcere il naso.

Ho fatto un piccolo paragone col mio iPad Air da 10,5 pollici e non c’è molto da dire. Ovviamente l’iPad ha una qualità del display nettamente superiore a quella della Artist 10s e di Artist 13.3 Pro per via del pannello Amoled ed è anche più portatile, ma ovviamente ha dei limiti come la batteria. Per disegnare su iPad, utilizzo il software Procreate e, nonostante sia un signor programma, in base alla grandezza delle tavole digitali, ha un numero variabile di livelli che possiamo creare per i nostri progetti, a differenza di Photoshop che utilizzo sul mio Laptop con Artist 13.3 Pro collegata ad esso.

Di contro, come ho già detto, XP Pen Artist 13.3 Pro ci viene venduta anche come una tavoletta portatile e facile da trasportare. Secondo il mio modestissimo parere, non direi che è super-portatile. È vero, ha le dimensioni dello schermo di un Laptop, ma c’è da tener conto della questione cavi, penna, computer e tavoletta stessa, che a differenza di un piccolo tablet, non è proprio comodissima da portare in giro. Secondo me, invece, è un’ottima tavoletta da studio e su questo non ci piove.

Tiriamo le somme

Proposta ad un prezzo di €299.99, XP Pen Artist 13.3 Pro gode di un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo. Studiandola per bene con il nostro collega abbiamo fatto venire a galla qualche piccola mancanza, come un’insolita gestione del cablaggio e una portabilità poco presente.

I punti a favore sono svariati, partendo dal form factor, passando per il display dalle fedeli tonalità, fino ad arrivare alla mancanza del parallasse: essenziale per padroneggiare sin da subito il dispositivo. Insomma: se cercate una tavoletta grafica da tenere in studio, che sia dotata di display e a un prezzo non esorbitante, questa Artist 13.3 Pro fa senza ombra di dubbio al caso vostro!

Per acquistare la tavoletta grafica dallo store ufficiale di XP Pen, potete cliccare qui.