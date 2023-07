Recensione XGIMI Halo+: il top dei proiettori portatili

In questa recensione andremo a scoprire il proiettore portatile XGIMI Halo+. Come se la sarà cavata durante la nostra prova?

Al giorno d’oggi scegliere dove vedere un film o una serie TV non è più una questione così scontata. Grazie ai servizi di streaming sarà possibile gustarci lo spettacolo da noi desiderato su una grande varietà di schermi, ideali per ogni occasione. Che sia uno smartphone quando siamo a letto, il televisore di casa o un proiettore per guardare in compagnia un cult del grande o piccolo schermo avremo sempre un’opzione a nostra disposizione.

XGIMI questo lo sa perfettamente e con Halo+, il proiettore che andremo ad esaminare in questa recensione, ha voluto creare un unico dispositivo che si potesse adattare ad ogni situazione. Questo proiettore portatile, infatti, risulta essere un vero e proprio gioiellino sotto questo punto di vista, garantendo molte funzionalità che lo rendono molto user friendly.

Scheda tecnica

Dimensioni : 113,5 × 145 × 171,5 mm

: 113,5 × 145 × 171,5 mm Peso : 1,6 kg

: 1,6 kg Tecnica espositiva : DLP

: DLP Chip Display : 0,33” DMD

: 0,33” DMD Risoluzione : 1920 × 1080 pixels

: 1920 × 1080 pixels Vita della lampada : 25.000 ore

: 25.000 ore Luminosità : 900 ANSI Lumen

: 900 ANSI Lumen Lente : Lente rivestita ad alta trasmissione della luce

: Lente rivestita ad alta trasmissione della luce Formati supportati : HDR10, HLG

: HDR10, HLG Grandezza immagine : 40″ – 200″

: 40″ – 200″ Autoregolazione : sì

: sì Casse : 2 Harman/Kardon da 5 W

: 2 Harman/Kardon da 5 W Codifica audio : DTS-HD, DTS Studio Sound, Dolby Audio, Dolby Digital (DD), Dolby Digital Plus (DD+)

: DTS-HD, DTS Studio Sound, Dolby Audio, Dolby Digital (DD), Dolby Digital Plus (DD+) RAM : 2 GB

: 2 GB Storage : 16 GB

: 16 GB Sistema : Android TV

: Android TV Output : cuffie con presa jack da 3,5 mm

: cuffie con presa jack da 3,5 mm Input : DC × 1, HDMI (EARC Supported) × 1, USB × 1

: DC × 1, HDMI (EARC Supported) × 1, USB × 1 Connettività: Bluetooth 5.0/BLE, Wi-Fi Dual-band 2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac

Confezionamento e design | Recensione XGIMI Halo+

Il dispositivo arriverà in una confezione molto curata a livello estetico, in grado di soddisfare gli occhi dei vari utenti grazie a un layout veramente semplice quanto efficace. La stessa semplicità si trasmette all’interno della confezione dove, una volta aperta, troveremo il dispositivo incastonato fra due protezioni in polietilene espanso per salvaguardarlo dagli urti dovuti al trasporto.

Sotto il dispositivo troveranno posto, in due scatole distinte, l’alimentatore per far funzionare il proiettore, il telecomando per gestirlo da remoto e il manuale d’uso. All’occhio l’Halo+ si presenta elegante e robusto, sensazione che si trasmette benissimo anche alle nostre mani una volta estratto dalla confezione.

Il design a torretta lo rende ideale per essere poggiato anche su superfici molto strette, senza sbilanciarlo da una parte o dall’altra come potrebbe avvenire per proiettori di dimensioni maggiori. Il dispositivo è caratterizzato da una trama a rete che serve per far uscire l’audio delle due casse incorporate. Nella parte frontale troviamo la lente e l’auto keystone, in grado di regolare l’immagine automaticamente.

Sul retro troviamo invece tutte le porte per connettere il proiettore ai vari dispositivi per la riproduzione, a delle cuffie per non disturbare gli altri coinquilini che dormono, la presa per l’alimentazione e il tasto di accensione. La parte sottostante le porte è interessata unicamente da un bocchettone che permette la fuoriuscita del calore in modo che il dispositivo non si surriscaldi troppo durante l’utilizzo.

Nella parte superiore vi sono il LED che indica il funzionamento, i comandi per regolare il volume e quello per mettere play o pausa a seconda delle esigenze. Nella parte sottostante del dispositivo troviamo un comodo piedino per rialzare leggermente l’Halo+ in modo che la luce arrivi più in alto e un foro che permette il fissaggio a un treppiedi.

Utilizzo semplice e immediato | Recensione XGIMI Halo+

Uno dei problemi principali, almeno nei vecchi proiettori e in quelli di fascia un po’ più bassa, è quello della messa a fuoco. Ottimizzare l’immagine è sempre un problema e spesso, dopo un urto involontario, dovremo ricominciare l’operazione da capo. Grazie alla messa a fuoco automatica di cui è dotato l’Halo+ potremo dimenticarci di questi inconvenienti.

Una volta acceso, infatti, partirà la procedura automatica che regolerà non solo la qualità dell’immagine, affinché non risulti sfocata sulla superficie prescelta per la visione, ma anche la forma. Spesso capita di avere il proiettore in una posizione leggermente più bassa o laterale rispetto al pannello di proiezione. Questo causa un’immagine trapezoidale sia verticalmente che orizzontalmente, che tende a distorcere le proporzioni. Una volta completato questo processo, che dura pochi secondi, saremo in grado di gustarci ampiamente i nostri contenuti in tutta la loro bellezza.

I 900 Ansi Lumen permettono una visualizzazione pressoché senza problemi anche in presenza di una piccola quantità di luce nella stanza. Ciò vuol dire che potrete godervi i vostri film e serie TV preferiti anche in presenza di un leggero quantitativo di luce, almeno fino a 100 pollici di grandezza dello schermo. Una volta superata questa soglia infatti dovrete avere una stanza abbastanza buia per permettervi di vedere tutti i dettagli.

Controllo da remoto e app | Recensione XGIMI Halo+

Grazie al telecomando saremo in grado di gestire al meglio il nostro proiettore anche senza avvicinarci a quest’ultimo. Il tutto è possibile grazie ad Android TV, il sistema operativo integrato che permetterà un utilizzo più smart. Saremo in grado di utilizzare anche l’assistente vocale per riprodurre i contenuti che desideriamo direttamente dal nostro proiettore, ma non solo.

Avere Android TV, infatti, ci permetterà di scaricare sull’Halo+ anche applicazioni varie come YouTube o i vari servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+ e così via). Saremo in grado di visionare dunque qualsiasi contenuto da noi desiderato, a patto di avere un abbonamento terzo con l’app che vogliamo utilizzare. Tuttavia, durante la nostra prova non siamo stati in grado di usufruire dei contenuti di Netflix.

Funzionamento | Recensione XGIMI Halo+

Tralasciando questo piccolo inconveniente, dovuto probabilmente a qualche condizione imposta da Netflix sulla riproduzione dei contenuti su alcune piattaforme, la nostra esperienza è stata pressoché ottima. La qualità delle immagini è risultata veramente ottima e non solo per la risoluzione FHD della quale è dotato il proiettore. Questo prodotto vanta al suo interno tecnologie molto importanti che permettono di avere immagini fluide e dettagliate come la frequenza di aggiornamento a 60 Hz, l’HDR10 e la tecnologia integrata di compensazione del movimento.

Non solo immagini definite, ma anche i suoni ben strutturati e corposi. Il tutto è possibile grazie ai due altoparlanti incorporati Harman Kardon da 5 W, in grado di emettere un suono Hi-Fi pulito e privo di distorsioni con un’ampia risposta dei bassi. In questo modo saremo in grado di vivere appieno ogni film e ogni puntata delle nostre serie TV, ma non solo. Potremo godere della compagnia di ottima musica che, se non a volumi elevati, risulterà sempre molto dettagliata e con un ragne acustico veramente importante.

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questa recensione riguardante il proiettore XGIMI Halo+ ed è arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Siamo davanti a un proiettore portatile veramente ottimo, privo di qualsivoglia difetto e in grado di regalarci un’esperienza veramente importante. Sia che si tratti di audio che di video, questo prodotto sa il fatto suo, regalandoci immagini nitide e suoni ben definiti.

Molto importante è il sistema di autofocus e autostabilizzazione che permette al dispositivo di adattarsi a qualsiasi situazione, reimpostando l’immagine in pochi secondi anche dopo aver spostato il proiettore. In questo modo avremo sempre un’immagine perfetta e priva di qualsivoglia imperfezione dovuta a un allineamento errato o a una messa a fuoco non ottimale. Inoltre, l’Halo+ è in grado di riconoscere gli ostacoli sul muro, adattandone lo schermo automaticamente.

Android TV è sempre una garanzia, in grado di condensare tutti i servizi di streaming e farci godere dei grandi spettacoli senza dover muovere un dito. Oltre che con il telecomando in dotazione, infatti, saremo in grado di gestire il proiettore anche tramite comandi vocali con l’assistente di Google. Questo ci permetterà di avere una maggiore flessibilità, permettendoci di rimanere comodi sul nostro divano dove potremo gestire il tutto facilmente.

Nonostante tanta comodità però, non siamo riusciti a visualizzare i nostri contenuti su Netflix, precludendoci buona parte dei contenuti disponibili e obbligandoci a collegare un portatile tramite cavo HDMI. Per questa recensione riguardante l’Halo+ di XGIMI è ormai tutto. Vi ricordiamo che il prodotto è disponibile a un prezzo consigliato di 849 €. Per non perdervi future recensioni riguardanti l’universo elettronico e non solo, continuate a seguire tuttotek.it!