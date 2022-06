Recensione WELOCK Fingerprint Smart Door Lock: entrare in casa senza chiavi

In questo articolo vedremo la recensione della serratura WELOCK Fingerprint la serratura che si sblocca con la nostra impronta digitale

Ormai possiamo affermare con assoluta serenità che la domotica è entrata e far parte delle nostre vite. Gli assistenti vocali sono diventati i nostri maggiordomi privati e perfino alzare una tapparella di casa è un compito che viene assegnato volentieri a loro. In questo articolo andremo invece a scoprire punti a favore ed eventuali punti a sfavore di una serratura intelligente.

Se non volete più avere paura di perdere le chiavi di casa, e di restarne fuori, o semplicemente volete dare un tocco ancora più smart al vostro appartamento siete nel posto giusto.

Design e materiali | Recensione WELOCK Fingerprint Smart Door Lock

Iniziamo la nostra recensione di WELOCK Fingerprint parlando del suo design e dei materiali scelti.

Per quanto riguarda form factor e materiali non ci discostiamo quasi per nulla dal modello che abbiamo recensito in precedenza. Infatti le differenze fra questo modello e la WELOCK Smart Door Lock si riducono al tipo di sblocco della serratura stessa. Ritroviamo un design semplice e accattivante che si presta a qualsiasi porta.

I materiali scelti sono davvero ottimi e maneggiando la serratura non abbiamo mai avuto una sensazione diversa dalla robustezza. Il metallo utilizzato è solido e anche il display con lettore d’impronte è stato “permeabilizzato” se pur con una certificazione che ne garantisce solo la salvaguardia verso schizzi leggeri d’acqua e polveri.

L’acciaio che costituisce la serratura è stato lucidato e non sembra possa essere rovinato molto facilmente.

In poche parole design e materiali scelti risultano affidabili ed esteticamente molto apprezzabili. La serratura inoltre va a sfruttare il giusto spazio di un classico cilindretto (o quasi) il che vi permetterà di nascondere, grazie alle placchette della vostra porta, anche le parti della serratura che non volete mostrare.

Modalità di sblocco della serratura | Recensione WELOCK Fingerprint Smart Door Lock

Abbiamo appurato che i materiali scelti e l’estetica di questa serratura ci sono piaciuti, ma per quanto riguarda sicurezza e utilizzo? Scopriamolo insieme grazie alla recensione della serratura WELOCK con sblocco a impronta digitale.

Come è ovvio intuire la serratura si sblocca con l’ausilio della vostra impronta digitale. Ma come funziona? Quante impronte possiamo salvare? Ci sono altri metodi di sblocco? È sicura? Tutte queste domande sono lecite e abbiamo testato a fondo questa serratura smart prima di scrivere la recensione di questa serratura intelligente. Ora siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza e cercare di chiarire ogni eventuale dubbio!

Rispondiamo a qualche domanda | Recensione WELOCK Fingerprint Smart Door Lock

Partiamo dalla cosa più importante: la sicurezza.

La serratura in questione sfrutta lo stesso meccanismo di quella che avete già installata. Il cilindretto non gira finché la serratura non è sbloccata. Se in una serratura normale il cilindretto viene sbloccato grazie alla chiave che entrando alza tutti i pistoncini qui lo sblocco avviene elettronicamente. Le tecnologie utilizzate sono all’avanguardia e sono altamente sicure.

La disattivazione del blocco avviene premendo il pulsante (che serve per attivare il display) e appoggiando il dito che avete precedentemente registrato e qui rispondiamo alla seconda domanda. Ossia il numero d’impronte che possiamo salvare.

Nella serratura è possibile salvare fino a tre impronte amministratrici e fino a novantanove impronte da user. Per salvare le impronte “secondarie sarà necessario accedere come admin tramite una delle impronte registrate come tali.

Per accedere al menù basterà tenere premuto il tasto funzione per cinque secondi. Una volta fatto l’accesso potrete decidere il tempo di ripristino del blocco, cambiare la lingua, attivare o disattivare suono e bluetooth o ancora registrare una card, e qui ci leghiamo ancora una volta a un’altra domanda: la serratura si può sbloccare in altri modi?

La risposta alla domanda è ovviamente sì. Oltre allo sblocco con l’impronta sarà possibile attivare la serratura anche attraverso una delle tre card messe all’interno della confezione.

Ovviamente per una questione di sicurezza le card sono inattive fino alla registrazione. Inoltre se averete scaricato l’app e attivato la funzione bluetooth della serratura sarà possibile sbloccare l’ingresso grazie a questa tecnologia a onde corte. Sfruttare il bluetooth è davvero una mossa intelligente in quanto come tecnologia offre garanzie molto più elevate del WI-FI.

Prima di passare oltre è bene dire che per poter funzionare questa serratura smart necessita di tre batterie AAA non incluse. Secondo quanto dichiarato dalla casa le batterie se nuove, con un utilizzo medio della serratura, dovrebbero essere sostituite dopo un anno. Ad’ogni modo la serratura ci avvertirà al raggiungimento del 20% di autonomia residua. SE necessario è possibile comunque dare una carica d’emergenza alla serratura tramite la presa micro USB di tipo B posta nella parte anteriore della serratura.

Chi dovrebbe acquistare WELOCK Fingerprint?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questa serratura con sblocco a impronta digitale a tutte quelle persone appassionate di domotica o semplicemente in cerca di un modo alternativo per non utilizzare più le chiavi di casa.

Se dovessimo trovare a tutti i costi un difetto di questa serratura potrebbe essere la mancanza dell’italiano nel manuale d’istruzione.

Ma non temete il livello d’inglese richiesto è molto basico e al massimo potete sfruttare il video presente nell’articolo per aggirare il problema. Altro punto dolente potrebbe essere il prezzo di quasi 200 euro per una serratura ma facendo i conti con la comodità e la tecnologia alle spalle di questo prodotto non ce la sentiamo di demonizzare tale costo.

In poche parole se siete alla ricerca di una serratura sicura, all’avanguardia e comodo con questa WELOCK Fingerprint Smart Door Lock rimarrete soddisfatti.