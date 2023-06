Recensione Vactidy Nimble T8: un aiuto economico!

Recensione Vactidy Nimble T8, il dispositivo ideale per coloro che desiderano un comodo aiuto a basso prezzo. Scopriamo perché è uno dei migliori acquisti nella fascia di riferimento

Bentornati su tuttoteK per la recensione completa del nuovo robot aspirapolvere Vactidy Nimble T8, un dispositivo che merita la giusta attenzione grazie al prezzo estremamente competitivo e alla qualità non indifferente. Propone infatti una potenza d’aspirazione pari a 3000Pa, una scocca elegante ed una autonomia di circa 100 minuti per 120m². Scopriamolo insieme!

Scheda tecnica | Recensione Vactidy Nimble T8

Nome prodotto : Vactidy Nimble T8

: Vactidy Nimble T8 Forma : circolare

: circolare Dimensioni : 306x306x73.5 mm

: 306x306x73.5 mm Peso : 3.68kg

: 3.68kg Batteria : 2500 mAh

: 2500 mAh Sensori : rimbalzo + 3 sensori di pavimento

: rimbalzo + 3 sensori di pavimento Ricarica : 6 ore

: 6 ore Tipo di pavimento : pavimento duro e tappeto

: pavimento duro e tappeto App: Vactidy (Android e iOS)

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Vactidy Nimble T8

Partiamo subito con uno dei punti di forza del dispositivo, la qualità costruttiva. Si percepisce infatti sin da subito come ci si trovi di fronte ad un dispositivo realizzato con cura, a prescindere dalla fascia di prezzo. Le plastiche sono molto resistenti ed il design non è cosi scontato come potrebbe sembrare. Difatti, sul piano superiore troviamo una trama verde ad anello che dona un carattere distintivo al prodotto. Sulla parte frontale troviamo poi la fascia in plastica lucida dedicata ai sensori di collisione. Altra nota di merito va alla semplicità con la quale è possibile assemblare e montare le diverse parti a seconda dell’utilizzo. Lo stesso si può dire per il serbatoio della polvere, molto semplice da estrarre e pulire.

Altro elemento di valore è quello relativo alla confezione di vendita, più che completa. Al suo interno è possibile trovare il dispositivo, il serbatoio d’acqua e polvere, 2 panni per pulire, 2 filtri Hepa, una spazzola di pulizia, 4 spazzole laterali, un telecomando, un adattatore, una base di ricarica e naturalmente i manuali d’uso.

Pulizia e lavaggio | Recensione Vactidy Nimble T8

Con ben 3000Pa e la possibilità di applicare un panno per il lavaggio, questo Nimble T8 si configura come la soluzione ideale per coloro che vogliono massime prestazioni ad un prezzo contenuto. Partiamo dall’aspirazione, davvero efficace e potente. Le due spazzole anteriori spostano la polvere e lo sporco durante l’aspirazione, quest’ultima regolabile su più livelli di potenza: leggera, media, forte e ‘pulizia profonda‘. Naturalmente livelli più elevati di potenza comportano un maggiore dispendio energetico e di conseguenza una minore autonomia. Durante la nostra prova il dispositivo è stato utilizzato principalmente alla potenza media, con qualche piccolo test in ‘pulizia profonda’ per le situazioni che lo richiedevano. In ognuno di questi casi il Nimble T8 si è comportato in maniera egregia, restituendo una pulizia eccezionale. Piccola nota di demerito per i sensori, che non sempre resitutiscono il percorso migliore da eseguire, e che portano spesso il robot a passare più volte nello stesso punto evitando zone ancora non coperte.

Il lavaggio è un’ottima aggiunta, decisamente non scontata su questa fascia di prezzo. Prevede l’utilizzo del panno e, naturalmente, il riempimento del serbatoio dedicato (sufficiente per una carica completa). In questo caso il dispositivo si troverà ad eseguire due operazioni contemporaneamente: aspirazione e lavaggio. L’acqua nel serbatoio andrà a bagnare il panno (secondo una quantità regolabile) che passerà nell’area appena aspirata. Il risultato è buono, si tenga tuttavia presente che questa operazione non sostituisce un vero lavaggio a mano, ma può certamente risultare un aiuto utile e veloce, soprattutto per le zone di più difficili da raggiungere (grazie ai suoi soli 7,35cm di spessore) e per le persone più anziane o in difficoltà.

App e autonomia | Recensione Vactidy Nimble T8

L’autonomia del dispositivo si attesta su livelli discreti, una pulizia a livello medio di aspirazione può durare fino a poco più di un’ora, sufficiente ma non eccezionale. Una volta che il dispositivo è quasi del tutto scarico procede autonomamente alla ricerca della base di ricarica, ricerca che purtroppo non sempre finisce nel migliore dei modi, portando quindi il dispositivo a spegnersi nella sua eterna e vana ricerca. La ricarica avviene tramite poli magnetici presenti sul piano inferiore e può impiegare fino a 6 ore.

L’app companion da installare sul proprio smartphone si chiama Vactidy e comprende una buona quantità di funzioni aggiuntive. Tra queste troviamo le già citate regolazioni di potenza (sia aspirazione che lavaggio), la programmazione per giorni della settimana e orari, il registro dei consumi e persino una tabella riepilogativa del consumo delle singole parti (ruote, spazzole, sensori ecc..). Durante la pulizia la schermata principale dell’app restituirà poi una mappa del giro percorso dal robot aspirapolvere, purtroppo non si tratta di una vera e propria mappatura degli interni bensì di un’indicazione approssimativa e temporanea.

Conclusioni

Vactidy Nimble T8 si è dimostrato un comodo alleato nella vita di tutti i giorni, inoltre grazie al suo rapporto qualità prezzo può concorrere come uno dei migliori acquisti nella fascia di riferimento. Risulta inoltra completo di tutto il necessario, a partire dalla ricca confezione di vendita fino alle innumerevoli funzionalità in app. Potete acquistarlo sul sito ufficiale al prezzo di listino di 249,00€ o su Amazon tramite il box sottostante. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

