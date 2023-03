Recensione Vactidy Nimble T6: un valido alleato per la pulizia quotidiana

In questa recensione andremo a conoscere il nuovo robot aspirapolvere Vactidy Nimble T6, ispezionandone ogni aspetto fondamentale

Tenere una casa pulita al giorno d’oggi può essere facile e difficile allo stesso tempo. Con l’evoluzione della tecnologia possiamo godere di un immenso aiuto, ma il ritmo di vita frenetico tende a metterci i bastoni fra le ruote. Passare l’aspirapolvere, soprattutto nei giorni lavorativi, può essere un vero problema.

Fortunatamente i robot aspirapolvere sono stati pensati proprio per ovviare a questi inconvenienti. Questi concentrati tecnologici altro non sono che degli ottimi aiutanti per pulire il pavimento, e in alcuni casi anche lavarlo, mentre noi siamo concentrati a fare altro. In questa recensione oggi vi parleremo nel dettaglio del nuovissimo Vactidy Nimble T6, scoprendo come si è comportato nel corso del nostro periodo di prova.

P3110137

P3110139

Scheda tecnica

Dimensioni : 306 x 306 x 73,5 mm

: 306 x 306 x 73,5 mm Peso : 2,44 kg

: 2,44 kg Potenza di aspirazione massima : 2.000 Pa

: 2.000 Pa Modalità di aspirazione : Modalità silenziosa: 1.000 Pa Modalità standard: 1.500 Pa Modalità ad alta aspirazione: 2.000 Pa

: Pendenza massima di arrampicata : ≤ 15°

: ≤ 15° Rumorosità : Modalità ad alta aspirazione: ≤ 68 dB Modalità standard: ≤ 63 dB Modalità silenziosa: ≤ 60 dB

: Navigazione : rimbalzo + 3 sensori a pavimento

: rimbalzo + 3 sensori a pavimento Metodo di controllo : telecomando, app e assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Home)

: telecomando, app e assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Home) Superfici : pavimenti dure e tappeti

: pavimenti dure e tappeti Batteria : 2.500 mAh

: 2.500 mAh Durata : Modalità silenziosa: 100 minuti Modalità standard: 80 minuti Modalità ad alta aspirazione: 60 minuti

: Tempo di ricarica: ≤ 6 ore

P3110140

P3110138

Confezionamento e design | Recensione Vactidy Nimble T6

Questo robot aspirapolvere arriverà in una confezione che ne facilita il trasporto grazie all’apposita maniglia. Quest’ultima sarà caratterizzata dalla raffigurazione del prodotto nella parte frontale e da alcuni punti di forza che caratterizzano il Nimble T6. Una volta aperta la confezione dovremo estrarre il comparto in cartone che conterrà all’interno il nostro robot. Estraendolo, noteremo subito un cartone sul quale saranno riportate delle informazioni utili, tra le quali il QR code relativo all’app per utilizzare questo prodotto.

Il robot e tutti gli altri accessori trovano posto nei propri alloggiamenti pensati per evitare gli urti accidentali dovuti al trasporto. Il corpo principale dell’aspirapolvere avrà poi anche altre protezioni, molto utili per preservare l’integrità delle parti mobili. Nella parte superiore, oltre al logo della società, troviamo un tasto per l’accensione e lo spegnimento, oltre al LED che ne indica il funzionamento.

La parte sottostante si caratterizza per la presenza di tre ruote, due motrici e una sterzante. Vicino quest’ultima troveranno posto i punti di ricarica e più ai lati le due spazzole laterali per raccogliere lo sporco. Al centro invece vi sarà l’altra spazzola rotante per spostare tutta la sporcizia all’interno dell’apposita cassettina, posta nel lato posteriore. Svuotare quest’ultima sarà un vero e proprio gioco da ragazzi, grazie all’estrazione facilitata.

Il design generale risulta essere molto elegante, dovuto soprattutto alla scelta del colore nero. Questa scelta rende questo robot aspirapolvere ottimo per ogni tipo di arredamento, soprattutto quelli più moderni. I materiali di costruzione sembrano ottimi al tatto e danno l’impressione di poter resistere anche a qualche urto accidentale.

A completare il confezionamento troviamo la base di ricarica con l’apposito alimentatore, un set di spazzole laterali di ricambio, un filtro HEPA di ricambio per la cassettina raccogli polvere, un utensile per la pulizia delle spazzole e l’utilissimo telecomando (con batteire incluse) per farlo funzionare senza l’app.

P3110143

P3110142

Esperienza d’uso | Recensione Vactidy Nimble T6

Arriviamo al paragrafo dell’esperienza d’uso, quello principale per capire effettivamente come si comporta sul campo. Sono state fatte diverse prove, tutte in un ambiente abbastanza piccolo e controllato. L’aspirazione del robot è abbastanza buona, riesce a sollevare abbastanza materiale sparso appositamente per il test pur facendo scappare qualcosa. Soprattutto con zucchero e farina è stata riscontrata qualche criticità. Il pairing con l’applicazione è abbastanza intuitiva e, da quest’ultima, è possibile esclusivamente impostare l’orario di funzionamento per farlo entrare in azione quando non siamo in casa. Questa funzione è sicuramente molto utile.

Il robot è facilmente controllabile con Alexa, utilizzando l’applicazione mobile o il telecomando in dotazione. Le modalità di utilizzo, oltre quella manuale, sono quelle di spot ed edge. La funzione spot clean è per esempio molto utile in diverse occasioni. Se, per esempio, dovessero rovesciarsi delle briciole in cucina, sarà sufficiente portare l’aspirapolvere sul luogo e premere il tasto per una pulizia veloce ed abbastanza efficace. La spot clean è forse quella un po’ più affidabile se non si vuole che il robot vaghi per la stanza. Fondamentalmente con questa modalità il robot andrà ad operare nell’intorno immediato in cui viene posizionato.

Un altro buon punto a favore è sicuramente il riconoscimento dei bordi. Infatti se posizionato in zone delimitate per esempio da prato, riesce bene ad orientarsi non cadendo e muovendosi sul bordo con sicurezza.

Le criticità riscontrate

Parliamo adesso delle criticità che abbiamo potuto constatare. Partiamo col dire che è facile che il robot finisca incastrato tra fili, o sotto i divani. Sarebbe il caso, prima di metterlo in funzione, di ordinare per filo e per segno la stanza, in maniera tale da non trovare spiacevoli sorprese. Sicuramente non è un robot che si può lasciare partire ogni giorno senza pensarci due volte, proprio perché non è del tutto autonomo senza la supervisione di qualcuno.

Il movimento del robot è anch’esso abbastanza inusuale. Talvolta la mancanza di una visione e di un adatto posizionamento fa eseguire degli strani movimenti. Questo, spesso, influisce anche nella successiva criticità che andremo ad analizzare, ovvero quella della poca “gentilezza” nei confronti del mobilio casalingo. Il robot non avendo una vista propria, opera tramite il tatto, e quindi l’impatto con i mobili. Ciò spesso causa degli urti anche abbastanza corposi contro i mobili. Nulla di particolarmente clamoroso, però è giusto mettere in conto anche questo.

Conclusioni | Recensione Vactidy Nimble T6

Il prezzo a cui viene venduto è sicuramente un punto di forza che ben inquadra il prodotto. Sicuramente non adatto a case grandi, è un robot aspirapolvere che non può essere messo in funzione e dimenticato. Lo abbiamo ritenuto un valido strumento di pulizia secondario, che può essere visto come un aspirapolvere manuale.

Le prestazioni sono comunque in linea rispetto al prezzo che costa e nell’ambiente giusto può sicuramente togliere dei grattacapi ai proprietari. Voi cosa ne pensate di questo Vactidy Nimble T6? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.