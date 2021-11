Recensione Urbanista Lisbon: cuffiette Bluetooth non male, ma...

In questa recensione prenderemo in esame le nuove Urbanista Lisbon, un paio di cuffiette Bluetooth che non costano una esagerazione e che dovrebbero garantire una buona qualità audio al contempo. Tuttavia, come vedremo nel corso della recensione ci sono alcuni piccoli inconvenienti che ci hanno dato un po’ fastidio. Vediamo i dettagli

Il brand svedese Urbanista ci ha abituati a dei prodotti di ottima qualità, ecco perché ci siamo caricati di aspettative anche con le nuove Urbanista Lisbon che sono le protagoniste di questa recensione. Vi anticipiamo che siamo di fronte ad un prodotto di discreta qualità, anche se alcuni dettagli non ci hanno pienamente soddisfatto. Ma passiamo a conoscerle meglio!

Recensione Urbanista Lisbon: caratteristiche tecniche in breve

Auricolari True Wireless

Design compatto

9 ore di riproduzione

27 ore di tempo di riproduzione totale

La custodia di ricarica wireless fornisce fino a 2 ricariche

Controlli touch

Gommini in silicone universali GoFit inclusi

Bluetooth 5.2

Ricarica USB type C

Compatibile con dispositivi iOS e Android

Controllo vocale Siri e Google

Recensione Urbanista Lisbon: design ed ergonomia

Dal punto di vista del design, Urbanista non delude neanche con queste Lisbon. La confezione è minimale ed elegante, contente tutto quello che serve. La custodia delle cuffiete Bluetooth, che permette anche di caricarle, è realizzata in plastica nera semi-lucida con la scritta “urbanista” leggermente incavata. Semplice, ma efficacie. L’apertura e chiusura sono facilitate da una meccanismo a molla. All’interno troviamo i due alloggiamenti con le nostre cuffiette. C’è l’incastro magnetico e i due pin per la ricarica. Unica nota di demerito è il LED di stato che si illumina di bianco normalmente e di rosso quando la batteria è quasi scarica. Tuttavia ci sarebbe piaciuto una indicazione più preciso, con 3 o 4 tacche.

Finalmente prendiamo in esame le nostre Urbanista Lisbon. Le cuffiette sono prive dei gommini per farle aderire all’orecchio. Anche se è presente un rivestimento in gomma con un alto coefficiente di attrito che dovrebbe evitare che le cuffiette scivolino. In effetti possiamo dire che non si muovono facilmente dall’orecchio, anche facendo jogging. In parte può essere dovuto all’anello in gomma che aiuta a tenerle fermo nel lobo.

Le cuffiette sono dotate anche di controlli touch. Dopo un po’ di pratica si riesce a farli propri. Tuttavia a tratti li abbiamo trovati poco intuitivi. Per andare avanti o indietro le tracce audio ad esempio si deve tener premuto per 2-3 secondi. Avremo preferito una gesture più rapida, come il doppio tocco in successione che viene utilizzato per regolare in volume. Inoltre a volte abbiamo trovato le Urbanista Lisbon poco reattive ai comandi o “troppo”: occasionalmente ci è capitato di chiudere inavvertitamente una chiamata mentre utilizzavamo le cuffiette. Durante il periodo di prova abbiamo anche riscontrato alcuni problemi con la connessione un po’ instabile, ma raramente. La durata della batteria è buona, in linea con quanto dichiarato.

Recensione Urbanista Lisbon: la qualità audio

Passiamo al tema centrale per un paio di cuffiette ovvero la qualità del suono. Abbiamo condotto alcuni semplici test oggettivi prima di passare ad ascoltare le nostre canzoni preferite. Il test della risposta in frequenza ha confermato che i bassi vengono riprodotti bene, partendo da 10-2o Hz. Invece con gli alti abbiamo riscontrato qualche difficoltà. Infatti le Urbanista Lisbon hanno difficoltà a riprodurre frequenze oltre i 17 KHz. Non è la fine del mondo, ma siamo comunque sotto la soglia ottimale di 20 KHz. La THD (Total Harmonic Distortion) è pari a 0.5% a 125 Hz; non è un risultato eclatante, ma buono anche in questo caso. Infine la gamma dinamica è di 54 dB, quindi le cuffiette sono in grado di riprodurre sia bassi che alti volumi. Nel complesso non siamo di fronte alle cuffiette Bluetooth migliori del mondo, tuttavia non possiamo nemmeno lamentarci.

In generale la qualità audio non è eccelsa, ma nemmeno da buttare. Passiamo alla prova sul campo in 3 ambiti: la musica, i film e serie TV e le chiamate. Ascoltando dei brani complessi a volte si avverte un po’ difficoltà da parte delle cuffiette, la musica perde un po’ di volume e di dettaglio. Comunque per l’ascoltatore medio non dovrebbe essere un grosso problema. Il limite di cui abbiamo parlato nei toni alti si percepisce a volte. I bassi sono abbastanza buoni invece. Nella visione di film e serie TV anche qui dobbiamo accontarci di prestazioni nella media. Non vi faranno saltare sulla sedia. Inoltre, se non si usa un volume molto alto, non si avrà mai un isolamento completo dato che le Urbanista Lisbon non sono dotate nè di ANC, nè di gommini. Infine le chiamate. La voce si sente abbastanza bene e il volume è adeguato. Il microfono invece non è proprio molto sensibile e sarete costretti a parlare un po’ forte per farvi sentire chiaramente. Ovviamente da evitare i luoghi troppo rumorosi o ventosi.

Conclusioni

Essendo uno dei modelli più economici, non ci aspettavamo da Urbanista Lisbon prestazioni eccellenti. Certo però che per 50 euro circa qualcosina in più si poteva pretendere, qualche sottigliezza si poteva raffinare. Se non volete rimanere del tutto isolati dal mondo esterno, queste cuffiette vi calzeranno a pennello nella loro semplicità. Ci sono cuffiette che costano di più, cuffiette che costano di meno. Queste Urbanista Lisbon rimangono un po’ nel limbo della mediocrità, nel mezzo. Non sono proprio da bocciare, ma non ci hanno particolamente colpito. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!