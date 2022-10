Recensione Ultenic K20: la doppia friggitrice ad aria

In questa recensione analizzeremo la nuova Ultenic K20: una friggitrice ad aria dotata di doppio cestello da 4 litri l’uno

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, molte persone sono alla ricerca di un’alternativa al proprio fornetto/forno ventilato. La crisi energetica che attraversiamo, infatti, ci porta ad effettuare delle decisioni, ad essere più attenti a cosa accendiamo e decidere se utilizzare o meno un elettrodomestico.

Sono tanti gli utenti che, negli ultimi giorni, hanno deciso di acquistare una friggitrice ad aria. Sebbene il nome possa trarre in inganno, infatti, una friggitrice ad aria non è altro che un mini forno ventilato che consuma meno energia elettrica e che cuoce in minor tempo le pietanze.

Ultenic ha da poco lanciato una nuova friggitrice ad aria “K20” caratterizzata da due cestelli con una capienza di 4 litri l’uno. La peculiarità risiede nel fatto che è possibile impostare due diverse temperature e tempi di cottura per parte, oppure utilizzare un solo cestello alla volta. Scopriamo insieme eventuali pro e contro nella recensione completa!

Unboxing & Specifiche

Il grosso box contiene unicamente la friggitrice ben protetta grazie a delle coperture in cartone. Oltre ad Ultenic K20, l’azienda ci fornisce il manuale delle istruzioni e un piccolo dépliant con il quale ci suggerisce di scaricare l’app per vedere alcune ricette consigliate, ma anche un libricino con dei piatti e i relativi tempi di cottura, oltre alla temperatura da impostare per preparali. Visto che della friggitrice parleremo successivamente, quindi, vediamo le specifiche tecniche:

Dimensioni: L 35,7cm, A 31,2cm, P 36,5cm

Dimensione cestelli: 2×4 litri

Classe energetica: A+++ to G

Rumorosità: ‎60 dB

Potenza massima: 2850 Watt

Peso: 6.8kg

Temperatura minima: 80 gradi

Temperatura massima: 200 gradi

Comandi touch

6 preset di cottura

Analizziamo la friggitrice – Recensione Ultenic K20

Esteticamente, la friggitrice si presenta leggermente diversa dalle numerose proposte che il mercato offre, soprattutto per grandezza e per la presenza dei due cestelli. Nonostante i colori adottati siano poi molto simili alle friggitrici dei contender, la scelta delle finiture e le linee sono, secondo noi, molto appaganti e adatte ad un ambiente moderno e minimal. Le dimensioni sono alquanto generose e, pertanto, bisogna disporre di un piano libero per poterla posizionare senza che sia d’intralcio. Parliamo infatti di 35,7cm in larghezza, 31,2cm in altezza e 36,5cm in profondità.

Benché il peso sia abbastanza consistente, il guscio esterno è totalmente in plastica, compreso lo schermo touch. Anche le maniglie dei due cestelli sono in plastica ma, ovviamente, questi ultimi sono in metallo con un rivestimento antiaderente. Dentro i due cestelli troveremo, inoltre, una griglia per parte. Anche queste caratterizzate da una copertura antiaderente, potranno essere estratte per la pulizia e si mantengono in posizione all’interno della friggitrice grazie a dei piedini in gomma.

Sul retro abbiamo l’uscita per l’aria calda con due fori di ventilazione (uno per zona di cottura) e, quindi, dovremo tirare la friggitrice in avanti nel momento in cui andremo ad utilizzarla. Oltre a ciò, qui abbaiamo il cavo con presa Schuko per andare ad alimentare il dispositivo.

Le varie funzioni – Recensione Ultenic K20

Per andare ad accendere la friggitrice, non bisogna far altro che collegarla alla corrente e premere il tasto touch di accensione che spunterà sullo schermo. Facendo ciò, il display prenderà vita. Questo ci è parso da subito molto comprensibile, tant’è vero che, la prima volta che abbiamo utilizzato questa Ultenic K20, non abbiamo avuto la necessità di consultare il manuale.

Innanzitutto, partiamo dai tasti “L” ed “R”. Mentre il primo si riferisce alla zona di cottura sinistra, il secondo a quella destra. Premendo uno di questi due, potremo andare poi a settare tutti i parametri di cottura. Se decidessimo inserire delle patatine nel cestello di sinistra, per farci intendere, dovremo selezionare “L” e poi impostare tempo e temperatura della friggitrice. Questi potremo gestirli manualmente dalle estremità sinistra e destra dello schermo, andando ad aumentare o diminuire gradi e minutaggio. Nella fila superiore ci sono però ben 6 preset di cottura. Partendo da sinistra e andando verso destra, avremo il comando per la cottura: delle patatine, per il pollo, il pesce, i dolci, la verdura e l’essiccazione.

Come abbiamo precedentemente affermato, potremo cuocere due differenti pietanze andando ad impostare tempi e temperature differenti in ognuno dei due cestelli. Potremo, però, anche impostare una cottura identica attraverso il tasto “L=R”. Non manca poi la possibilità di preriscaldare il forno, modificare singolarmente i parametri in corso d’opera e far concludere la cottura prima del tempo sia per una singola sezione che per entrambe.

Il nostro utilizzo – Recensione Ultenic K20

Uno dei lati che ci ha convinti di più è sicuramente quello legato al consumo energetico. Visto che spesso e volentieri accendiamo la friggitrice per cuocere una manciata di patatine, due calzoncini o per riscaldare qualcosina, il fatto di accendere una sezione di friggitrice mentre l’altra rimane spenta significa dimezzare l’assorbimento elettrico. Oltre a questo aspetto, significa anche andare a pulire un solo cestello. In generale, la pulizia di questi ultimi è semplicissima da effettuare e, sebbene possano essere messi in lavastoviglie con le griglie, consigliamo un lavaggio a mano per evitare che la patina antiaderente venga via.

Riguardo alla tecnologia vera e propria della friggitrice, questa è molto tradizionale. Non gode di alcun controllo da remoto con app o con la domotica ma, in realtà, non ci sembra una grossa mancanza. Abbiamo apprezzato il fatto che, una volta finita la cottura, la friggitrice faccia girare le ventole per un po’ di tempo in modo da raffreddare la componentistica interna.

Parlando dell’utilizzo effettivo, abbiamo usato la friggitrice in diversi contesti impostandola manualmente, ma abbiamo anche utilizzato i preset per cuocere delle patatine e del pesce. Il risultato è stato davvero soddisfacente dato che la cottura era perfetta. Chiaramente, potremo estrarre i cestelli anche mentre la friggitrice è in funzione per andare a controllare come procede o girare il cibo. Sebbene il feeling delle maniglie sia abbastanza plasticoso, l’estrazione e l’inserimento dei cestelli è semplice ed effettuabile tranquillamente con una mano.

I lati negativi che abbiamo riscontrato sono due. Lo schermo touch risulta essere spesso poco responsivo e dovremo utilizzare il pollice per garantire un corretto recepimento del comando. La seconda carenza è strettamente collegata a quella che è la peculiarità di questa friggitrice: il cestello diviso. Sebbene abbia una capienza di 4 litri, il singolo cestello si sviluppa in verticale, rendendo impossibile cuocere una classica ciambella o pietanze larghe. Chiaramente questo è un qualcosa da tenere a mente prima di acquistare questa Ultenic K20 o altre friggitrici ad aria.

La domanda che dovrete porvi è: per cosa utilizzerei la mia friggitrice ad aria? Se la risposta sarà: verdure, patatine, piuttosto che filetti di pesce o cotolette, questo prodotto è ottimo. Se cercate un’alternativa completa al forno ventilato, invece, probabilmente dovrete valutare altre varianti più tradizionali.

Tiriamo le somme

La recensione di questa Ultenic K20 finisce qui. Come abbiamo affermato, la friggitrice ci è piaciuta non poco. L’unico suo limite è anche il suo punto di forza: avere due cestelli separati che, per forza di cose, non sono capienti con un grande cestello singolo. In generale, però, ci troviamo davanti a un ottimo prodotto proposto ad un prezzo che abbiamo reputato corretto e che diventa molto conveniente nel caso utilizzaste i frequenti coupon a disposizione su Amazon.

Ultenic K20 è disponibile ad un prezzo di listino di 179,99€ ma, approfittando del coupon che fornisce Amazon e del codice sconto esclusivo “TuttotekK20“, poterete farla vostra a 159,99€!

Ultenic K20 Friggitrice ad Aria Senza Olio a Doppio Cestello con 6 Programmi, 8 L, 2850W, Antiaderente, Menù Italiano Online, Preriscaldamento, Display Touch a LED Doppia Zona e Cottura Simultanea: 2 cestelli con una grande capacità di 4 litri. È possibile cucinare facilmente due cibi diversi in modi diversi allo stesso tempo, riducendo i tempi di attesa e soddisfacendo i diversi gusti della famiglia.