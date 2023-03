Recensione friggitrice ad aria Ultenic K10: un compromesso ingombrante

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, se la Friggitrice ad Aria di Ultenic modello K10 è riuscita a soddisfare le nostre aspettative… mangerecce

Vi abbiamo parlato di diversi prodotti di Ultenic, la compagnia cinese produttrice di una lunga serie di elettrodomestici come aspirapolveri senza fili, scope elettriche e, ovviamente, la gran moda del momento: friggitrici ad aria. Se, nell’articolo che potete trovare cliccando qui, abbiamo sviscerato tutto lo scibile sul modello K20, in questa sede vogliamo fare un piccolo passo indietro a livello di prestazioni. Benvenuti alla nostra recensione della Friggitrice ad Aria Ultenic modello K10!

Scheda tecnica | Recensione Ultenic K10

Qui di seguito trovate la scheda tecnica con tutti i dettagli principali:

Dimensioni : 27.18 x 27.18 x 30.73 cm

: 27.18 x 27.18 x 30.73 cm Peso : 4.1 kg

: 4.1 kg Materiale : alluminio

: alluminio Colore : Nero e Oro

: Nero e Oro Capacità : 5 litri

: 5 litri Potenza : 1500 watt

: 1500 watt Altro: Funziona con APP Alexa e Google Home, controllabile anche su App Smartphone Ultenic, 11 programmi preimpostati, lavabile in lavastoviglie, spegnimento automatico, programma per tenere in caldo e per preriscaldare

Fra packaging e design: forse un po’ ingombranti entrambi | Recensione Ultenic K10

Partiamo dalla base: il packaging con cui è arrivata a casa nostra la Ultenic K10 è quantomai minimale, ma altamente funzionale. All’interno della confezione troviamo oltre alla Friggitrice ad Aria (il piatto del cestello è estratto e dovrete inserirlo voi) e al manuale di istruzioni, un simpatico “ricettario” in cui sono inseriti i Watt e i minuti necessari per cuocere una pletora di pietanze diverse. Dal pollo arrosto con aglio alle erbe alle Polpette Giapponesi, passando agli amaretti al cocco e ai muffin al cioccolato. Non sono ovviamente presenti ricette specifiche e per quelle dovrete sempre riferirvi al vostro fidato amico Google.

Il design della Friggitrice è piuttosto minimal e forse un po’ troppo ingombrante, ma si sposa bene con qualsiasi tipo di arredamento abbiate in cucina. Il modello è completamente nero con delle rifiniture in oro che gli donano un look estetico più elegante. I comandi touch sono posti sulla parte superiore della struttura e sono illuminati in bianco, tranne il tasto per l’accensione che è blu.

Comoda e “ingombrante” è anche la maniglia del cestello, piuttosto larga e generosa nelle dimensioni, cosa che a noi non ha particolarmente dato fastidio, ma che chi ha uno spazio risicato per l’inserimento dell’elettrodomestico potrebbe risultare scomodo. Il tasto per lo sganciamento del cestello funziona bene e sin da subito, chi ha un minimo di praticità, potrà sbloccarlo anche con una mano sola.

Utile e dilettevole | Recensione Ultenic K10

Chi non ha mai acquistato una friggitrice ad aria non conosce la sua effettiva utilità. Questo tipo di elettrodomestico consente di ottenere cotture croccanti di qualsiasi tipo di cibo, dalla carne al pesce passando per tutti i tipi di verdure, con poco o niente olio. Non dovrete dunque accendere il forno (che specialmente in questo periodo di caro energia è una scelta quanto mai oculata) e nemmeno ricorrere alla grassissima frittura tradizionale.

Nella friggitrice ad aria Ultenic K10 potete cuocere qualsiasi tipo di carne (pollo, manzo, maiale, hamburger di varia natura), di pesce (noi abbiamo “fritto” salmone e merluzzo, ma vi potete sbizzarrire), verdura (nel nostro caso la sempre eterna zucca gialla) e dolci (a patto che li sappiate impastare, ovviamente) e molto, molto altro. Tutto quello che pensate di cuocere accendendo il forno potete inserirlo nella friggitrice, insomma.

Pre-Heat e Shake: una hit estiva italiana | Recensione Ultenic K10

Presente, anche in questo dispositivo come in molti altri high-level della categoria, la funzione di Pre-Riscaldamento, fondamentale se dovete cuocere cibi a cottura lunga. La friggitrice ad aria Ultenic K10 fornisce all’utente 11 programmi preimpostati in termini di Watt e minuti necessari alla cottura, che possono però essere modificati a piacere. Potete anche decidere di impostare Watt e minutaggio manualmente. Utile anche la funzione che tiene in caldo i cibi con un basso dispendio di energia.

La Friggitrice vi avviserà, tramite allarme visivo e sonoro, anche del momento in cui sarà necessario girare le vostre pietanze (Shake). Questo è particolarmente utile nel caso stiate cuocendo cibi numerosi e piccoli, come patatine fritte e verdure di varia natura, ma anche per far rosolare al meglio da entrambi i lati filetti di carne e simili. Vi consigliamo sempre di utilizzare almeno un cucchiaino d’oro per la cottura (o gli appositi vaporizzatori per distribuirlo in maniera uniforme) perché questo vi garantirà anche una croccantezza unica.

App varie! | Recensione Ultenic K10

È anche possibile collegare la Friggitrice ad Aria Ultenic K10 ad Alexa e Google Home, ma abbiamo trovato molto più utile l’applicazione di Ultenic che consente di aggiungere il dispositivo. Utile soprattutto per una funzione: quella di programmare la cottura dei cibi. Se, come vi scrive, siete persone che spesso tornano a casa tardi da lavoro e avrebbero voglia di trovare la cena pronta (o almeno una sua parte), la Ultenic K10 vi permette di programmare l’orario di avvio della cottura e tenere in caldo il cibo fino al vostro arrivo.

Un buon prodotto

Insomma, per terminare questa recensione, a chi consigliamo di acquistare la Friggitrice ad Aria Ultenic K10? In primis a tutti coloro che desiderano cucinare con meno olio, velocemente e senza necessariamente dover accendere il forno. Se riuscite a trovare un posto comodo per posizionarla, considerando le dimensioni importanti (il cestello da 5l si fa sentire bene), la Ultenic K10 sarà un acquisto imprescindibile per tutta la famiglia

