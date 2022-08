Recensione Trust Maku Ring Light vlogging kit: pronti per diventare delle star?

In questa recensione analizzeremo Maku Ring Light vlogging kit di Trust, con questo pratico set miglioreremo i vlog, fotografie e selfie, grazie al suo anello luminoso da 10″ che ci garantisce una luce perfetta in qualsiasi situazione

Trust ci propone MAKU, il suo kit per vlog, un prodotto che mira a semplificarci il lavoro durante i vlog su Youtube, reel per Instagram, balletti su Tik Tok, videochiamate o conferenze su smartphone. Grazie al suo anello da 10″ crea la luce perfetta in qualsiasi momento, garantendoci un uso professionale per video, streaming e selfie. Con telecomando, treppiede e il morsetto per smartphone in dotazione, questo set fornisce tutto il necessario per una postazione da vero vlogger.

Trust ci ha dato l’opportunità di provarla. Analizzeremo gli aspetti chiave del prodotto, sarà riuscita a soddisfarci? Scopriamolo insieme in questa recensione.

Specifiche tecniche

Dimensione del led : 10 pollici

: 10 pollici Numero luci, intensità e potenza massima: 120 – 450 lumen – 10 w

Regolatore di luminosità : 10 steps

: 10 steps Dimensioni dello smartphone : fino a 88 mm di larghezza

: fino a 88 mm di larghezza Temperatura della luce : 3200k-5600k

: 3200k-5600k Controlli : Bluetooth, modalità colore della luce, intensità della luce, potenza, otturatore della fotocamera

: Bluetooth, modalità colore della luce, intensità della luce, potenza, otturatore della fotocamera Connessione : USB

: USB Lunghezza del cavo : 2 m

: 2 m Dimensioni : 395x305x305 mm

: 395x305x305 mm Peso : 428 g

: 428 g Materiali : plastica

: plastica Compatibilità: smartphone

Packaging e design | Recensione Trust Maku Ring Light vlogging kit

La confezione è fatta in cartone ed è realizzata per risparmiare risorse, Trust da sempre ha un occhio di riguardo verso l’ambiente. Al suo interno troviamo la luce ring da 10 pollici, morsetto flessibile per smartphone, treppiede, una testina a sfera, telecomando per l’autoscatto senza fili (con batteria inclusa) e la guida per l’utente.

La Maku ring light è in plastica, di colore nero, cosi come tutto il resto all’interno della confezione. Dal design compatto e completo, illuminare foto e video è un gioco da ragazzi grazie al suo anello da 10″. Il design compatto offre tutta la potenza che ti occorre, pur garantendo portabilità e semplicità d’uso. Basta montarlo sul treppiede per iniziare a vloggare, fare foto e videochiamate.

La combinazione dei materiali fa sì che non sia pesante (pesa solo 428 g) o scomodo da maneggiare. Tuttavia, avrebbe beneficiato di gambe più rigide per regolarne l’altezza o lo spazio occupato dalla base. Le gambe del treppiede non accettano posizioni diverse, quindi non possiamo giocare troppo con la loro regolazione. Il morsetto per dispositivi mobili è abbastanza rigido da offrire sicurezza e stabilità, ma flessibile da poter essere manipolato a piacimento.

Considerazioni e utilizzo | Recensione Trust Maku Ring Light vlogging kit

La luce è un elemento indispensabile da tenere in considerazione quando si fa streaming. Affidarsi all’illuminazione naturale o artificiale della stanza può essere utile, ma prima o poi si noteranno i limiti. Soprattutto durante le sessioni notturne. Il Maku Ring Light Vlogging Kit è pensato per creare contenuti video tramite il nostro smartphone. Non può essere messa una videocamera o fotocamera.

Ognuno può trovare l’illuminazione che preferisce. L’anello LED di 25 cm (10″) dispone di 120 lampadine LED. Compatibile con telefoni di larghezza fino a 88 mm. La luce è regolabile in tre varianti: calda, fredda e neutra, mentre in termini di potenza, sono disponibili fino a 10 livelli, dal più accecante al più debole.

Il cavo è lungo 2 metri, dotato di un piccolo telecomando collegato al cavo USB da cui è possibile configurare tutto ciò che serve in modo semplice e intuitivo. Il kit Maku pesa solo 428 g. Inoltre è presente un controller wireless per l’autoscatto, dotato di due tasti ( cattura con IOS e cattura con Android) ottimo per qualsiasi sistema operativo del vostro smartphone.

Alimentato tramite USB, quindi basta collegarlo al caricabatterie del telefono per iniziare le riprese o lo streaming. Puoi anche usare anche un powerbank, per portarlo in viaggio o in giro e riprendere dove e quando vuoi.

Conclusioni e prezzo

Il punto di forza del Maku è senza dubbio la sua semplicità. Si tratta di un anello luminoso facile da montare, dall’aspetto robusto e facile da fissare al telefono. Con una connessione USB. I vantaggi di filmare un Reels, un TikTok o uno Short sono decisamente superiori a quelli che si ottengono con le proprie mani.

Il kit Maku Ring Light Vlogging è la scelta giusta. Con un rapporto prezzo/prestazioni molto vantaggioso, consiglio vivamente il prodotto, ne siamo rimasti molto soddisfatti e attendiamo il prossimo modello con treppiede e altezza regolabili.

Questa era la nostra recensione relativa al vlogging kit di Trust. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di questo modello della società di Dordrecht. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.