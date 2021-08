Recensione TROUVER POWER 12: un aspirapolvere leggero e dall’ottimo design

In questo articolo vedremo la recensione del TROUVER POWER 12. Quest’aspirapolvere è uno dei più belli che abbiamo potuto recensire ma sarà altrettanto valido nel suo utilizzo quotidiano? Scopriamolo insieme

Nel mondo moderno non è più sufficiente fornire un buon prodotto, l’estetica vuole la sua fetta di celebrità e lo staff di TROUVER lo sa bene. Come vederemo durante la recensione siamo davanti a un prodotto molto particolare. Non un semplice aspirapolvere ma un oggetto di design, con una maneggevolezza straordinaria e un motore potente. Avrà anche qualche difetto? Purtroppo sì ma andiamo per gradi.

Packaging e design| Recensione TROUVER POWER 12

La confezione risulta piuttosto anonima ma il contenuto è piuttosto sorprendente. Tanti accessori e tutto quello che ci serve per poter aspirare ogni angolo della casa.

I materiali scelti sono buoni. Le plastiche come il motore e la batteria risultano piuttosto resistenti ma allo stesso tempo leggeri.

All’interno della confezione troviamo il motore con serbatoio annesso e dotato di filtro, una spazzola grande per tutte le superfici, una più piccola per divani e poltrone e una a beccuccio per gli angoli più nascosti. Troviamo inoltre una staffa per appendere al muro il TROUVER POWER 12 che fungerà anche da stazione di ricarica compresa di viti e tasselli per il fissaggio

Ovviamente la comodità di poter letteralmente appendere e ricaricare l’oggetto è insostituibile ma se vorrete potrete anche decidere di utilizzare il trasformatore di ricarica in maniera del tutto stand-alone. A voi la scelta!

Per quanto riguarda il design anche in questo caso siamo davanti a un lavoro certosino. Il colore grigio satinato e le belle scelte di linee lo rendono un complemento d’arredo che non vi obbligherà a nasconderlo in qualche anfratto della casa il vostro TROUVER POWER 12.

Anche il corpo motore risulta essere pratico e versatile. Nel complesso le linee snelle e lungiforme lo rendono pratico e versatile. Basterà infatti una sola mano per poterlo utilizzare senza problemi Che l’utilizzo sia quello di aspirare un pavimento, un tappeto oppure una ragnatela posta in un angolo del soffitto nulla cambierà. Ogni manovra di pulizia potrà essere svolta senza fatica.

Utilizzo e prestazioni | Recensione TROUVER POWER 12

Abbiamo testato il TROUVER POWER 12 per circa un mese e ora possiamo dirvi come si comporta. La potenza d’aspirazione è piuttosto sufficiente per aspirare polvere e piccole sporcizie che si possono formare per casa. Il comodo display indicherà anche il livello di carica della batteria e vi aiuterà nel settare la potenza.

Purtroppo qualche piccolo difetto on manca ma prima di approfondire il tutto diamo un’occhiata alla sua scheda tecnica:

Batteria : 2.500 mAh

: 2.500 mAh Motore : Trouver AERO 5.0

: Trouver AERO 5.0 Peso : 1,45 kg

: 1,45 kg Capienza serbatoio : 0.4 L

: 0.4 L Potenza massima aspirazione: 23.000 Pa

In poche parole siamo davanti a un aspirapolvere in grado di eliminare il 99.88% della polvere e d’immettere nella stanza aria pulita e più pura. Inoltre grazie alle spazzole più piccole potrete utilizzare questo aspirapolvere anche per dare una lustrata agli interni della vostra auto.

Poc’anzi ho parlato di qualche piccolo difetto e ne abbiamo riscontati almeno un paio degni di nota. Il primo risiede proprio nelle fasi di aspirazione. L’imbocco tra il serbatoio e il tubo iniziale (quello dove si va a collegare il tubo prolunga) ha una strettoia che non permette di aspirare materiale più grande di qualche brecciola.

Per fare un esempio pratico come sempre abbiamo disseminato tre tipi di “sporcizia” per il pavimento. Il primo test è stato effettuato con della polvere di caffè, il secondo con la classica polvere di casa e il terzo con dei cereali (senza fare nomi quelli rotondi con un ape disegnata sulla confezione).

Per i primi due test nulla da recriminare anche se c’è stata un po’ di fatica su tappeti a pelo corto, invece con il terzo test abbiamo notato che metà dei cereali veniva abbandonato sul pavimento una volta staccata la forza d’aspirazione e l’altra metà era incastrata all’imbocco di cui abbiamo parlato qui sopra.

In poche parole scordatevi di aspirare sporco grande come una crocchetta del vostro animale domestico, ma per il resto non avrete problemi!

Per quanto riguarda il secondo problema riscontrato abbiamo notato che se utilizzato alla massima potenza la batteria tende a scaldare un po’ troppo. Essendo poi praticamente a contatto con la mano la cosa risulta al quanto spiacevole.

Chi dovrebbe acquistare il TROUVER POWER 12?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo aspirapolvere a chi ama gli oggetti di design e che cerca un aspirapolvere comodo e maneggevole. Ovviamente come ampiamente spiegato ha qualche limite ma non si può avere tutto, sopratutto quando il costo è così basso. Infatti questo aspirapolvere è attualmente scontato.

Il prezzo di vendita previsto per TROUVER POWER 12 sarebbe di 199,99 dollari. Tuttavia dal 15 al 31 di agosto è attiva una interessante offerta su Aliexpress che, grazie al coupon ” POWER12VAC43″, permetterà di abbassare il prezzo a 189,99 dollari. Dovrete però affrettarvi perché i coupon sono disponibili in numero limitato! youpinlab si riserva tutti i diritti d’interpretare i prodotti di cui sopra. Visita www.youpinlab.com per maggiori informazioni. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!