Recensione Tronsmart Bang SE: l’anima della festa

In questa recensione analizzeremo lo speaker Bluetooth Tronsmart Bang SE, dotato di illuminazione e altre chicche

L’estate si avvicina sempre di più e con lei arrivano (ovviamente) le feste in spiaggia. Che sia in spiaggia, in campagna o, perché no, in collina, in una festicciola che si rispetti non deve mai mancare della musica di sottofondo per animare e poi rianimare gli invitati. Spesso ci si trova senza la possibilità di spostare il proprio impianto Hi-Fi da audiofilo ed ecco che entrano in gioco li nostri amati speaker Bluetooth.

Questa volta, la protagonista della recensione è Tronsmart con il suo Bang SE: il fratellino minore della famiglia “Bang” che promette una maggior portabilità, ben 24 ore di utilizzo e un’illuminazione da festa. Scopriamolo insieme!

Qualità costruttiva ed estetica – Recensione Tronsmart Bang SE

Prima di analizzare il lato tecnico, parliamo del guscio. Tronsmart Bang SE è realizzato principalmente in plastica. La sua forma è cilindrica e le sue forme smussate. Caratteristica la maniglia sul lato superiore con il logo dell’azienda che, essendo in plastica anche questo, non dà l’idea di essere solidissimo. Sotto la maniglia abbiamo i sette pulsanti gommati che ci permetteranno di gestire le diverse impostazioni. In gomma è anche la copertura sul retro che cela le entrate. Tra queste abbiamo: una porta USB, una USB-C, un’entrata Jack da 3.5mm e un lettore di SD (oltre al tasto per il reset). Questa sezione gommata ci garantisce una resistenza all’acqua. La cassa è infatti certificata IPX6. Sui due lati troviamo i diaframmi con il logo dell’azienda, circondati dai led per l’illuminazione. La griglia frontale, realizzata in alluminio, cela invece i due driver che riproducono l’audio, anch’essi dotati di illuminazione.

Come accessoristica, nella scatola troviamo: un cavetto Jack to Jack da 3.5mm, un cavo USB-A to USB-C per la ricarica, una tracolla in tessuto e il foglietto per le istruzioni. In generale, la cassa ci ha dato l’idea di non essere propriamente robusta per via della plastica della quale è composto. Nonostante questo, il peso non si può neanche classificare come “piuma” poiché parliamo di 2,16kg. Tronsmart Bang SE misura 30cm di lunghezza, 11cm circa di spessore ed è alto 17cm.

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth: 5.3

Codec audio: SBC

Compatibilità Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Autonomia: 24 ore (volume 50% e led spento), 5 ore (volume 100% e led spento)

Capacità della batteria: 8000mAh

Wattaggio in uscita: 40W

Classificazione IP: IPX6

Tempo di ricarica: circa 5 ore

Utilizzo sul campo – Recensione Tronsmart Bang SE

Oltre alla classica modalità Bluetooth, possiamo collegare Tronsmart Bang SE ai nostri dispositivi via Jack da 3.5mm, USB-A o inserendo una Micro-SD. Passiamo ora alla parte che più ci ha sorpreso del dispositivo: la qualità sonora. Come abbiamo anticipato, lo speaker è dotato di due driver posti sulla parte anteriore e due diaframmi che gestiscono i bassi sui due lati. La potenza in uscita è di ben 40W che non è affatto male. Ciò che più ci è piaciuto maggiormente, però, non è il volume massimo, bensì la pulizia del suono che, comparandolo a quello di altri dispositivi simili, è nettamente migliore. Questo perché Tronsmart Bang SE implementa la tecnologia proprietaria “SoundPulse Technology”, che migliora esponenzialmente il suono. Innanzitutto, le distorsioni sono ridotte al minimo anche a volume massimo. Quello che abbiamo notato in altri speaker è la cattiva gestione di bassi e alti insieme. Il Bang SE, proprio grazie a questa tecnologia, riesce a gestire il tutto in maniera ottimale. SoundPulse Technology, inoltre, migliora i bassi e amplia la gamma sonora, creando un audio più corposo e amplificato. Tra i comandi sarà possibile disattivare questa tecnologia per capire il suo impatto. Vi assicuriamo, tuttavia, che una volta attivata non ne farete più a meno.

Riguardo all’autonomia, confermiamo quanto affermato dall’azienda. Se non per 5 ore, abbiamo utilizzato l’altoparlante al massimo volume per poco meno: un risultato che ci ha lasciati soddisfatti. Vi ricordiamo che lo speaker può anche essere utilizzato come powerbank per alimentare i vostri dispositivi nel caso ne abbiate necessità.

Parlando dell’illuminazione, disponiamo di tre effetti selezionabili tramite un apposito pulsante. Il primo effetto riproduce una colorazione arcobaleno intermittente, il secondo funziona in modalità “respiro” e il terzo presenta sempre la modalità “respiro”, ma i LED destri e sinistri sono caratterizzati da colori differenti. Una particolarità risiede nel fatto che, ad alto volume, i LED produrranno un effetto intermittente in concomitanza con i bassi, andando a tempo di musica. In linea generale, l’illuminazione è una bella aggiunta, ma sacrifica un bel po’ di autonomia. Per questo, nel nostro utilizzo, abbiamo utilizzato lo speaker principalmente spento.

La connettività Bluetooth è davvero ottima. Una volta effettuato il primo collegamento con lo smartphone, le volte successive è avvenuto sempre in modo fulmineo. Il Bang SE include anche un microfono attraverso cui è possibile effettuare delle chiamate. La qualità di quest’ultimo è sufficientemente buona.

Tiriamo le somme

Questa recensione del Tronsmart Bang SE finisce qui. Il minore dei fratelli “Bang” ci ha piacevolmente stupiti, non di certo per i materiali utilizzati, bensì per la pulizia dell’audio in uscita. Proposto ad un prezzo di circa 69,99€, l’altoparlante è spesso soggetto a sconti (come nel momento in cui lo stiamo recensendo) che lo portano sotto i 60€. A questo prezzo vi portate sicuramente a casa una cassa Bluetooth completa che fa del suono la sua priorità ma non mette sicuramente da parte l’estetica!

