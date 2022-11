Recensione TINECO PURE ONE S15 PRO: leggero e potente

In questo articolo andremo a vedere la recensione di TINECO PURE ONE S15 PRO un aspirapolvere intelligente, versatile e potente

Il mercato è costellato di una miriade di aspirapolvere e rimanere sempre aggiornati non è sicuramente la cosa più facile del mondo. Tineco con la sua linea Pure One ha deciso di dare la possibilità di poter scegliere il proprio acquisto in base al proprio budget e alle proprie esigenze.

In questa recensione andremo a scoprire il modello più completo nonché ultimo arrivato in casa Tineco, il PURE ONE S15 PRO. Un aspirapolvere che mixa eleganza, praticità ed efficienza.

Packaging e design | Recensione TINECO PURE ONE S15 PRO

All’interno della confezione sicuramente non mancano gli accessori. Troviamo infatti oltre al nostro Pure One S15 Pro anche un filtro di ricambio, un pettine per pulizia dotata di un piccolo taglierino per eliminare eventuali aggrovigliamenti, una spazzola per poltrone e divani, una spazzola principale, un beccuccio per gli angoli e una base di ricarica. In poche parole ci sono accessori davvero per ogni evenienza.

Il design scelto risulta moderno ed elegante. La colorazione bianca rende accattivante il Pure One di Tineco che grazie anche allo schermo di grandi dimensioni risulta ancora più pratico.

I materiali scelti sono perlopiù plastici ma resistenti. Grazie alla combinazione scelta siamo davanti a un aspirapolvere solido ma leggero. Con la spazzola a beccuccio si potrà tranquillamente arrivare negli angoli della casa legati al soffitto senza affaticarsi troppo.

Come detto è molto apprezzabile anche il grande display che ci fornisce tutte le indicazioni necessarie per tenere sotto controllo il livello di aspirazione, la carica della batteria e la modalità d’aspirazione.

Aspirazione che può essere regolata con un sistema a sfioro attraverso il pulsante appena sotto il display (per passare dalla modalità automatica a quella manuale) oppure attraverso un striscia sempre a sfioro appena più in basso, che potrà aiutarci a cambiare il livello d’aspirazione da uno a sei di potenza.

Utilizzo e prestazioni | Recensione TINECO PURE ONE S15 PRO

Abbiamo utilizzato questo aspirapolvere senza fili per circa tre settimane e ora siamo pronti a dare il nostro giudizio. Per dare un parere completo abbiamo provato questo aspirapolvere su diversi tipi di superfici e di piastrelle differenti

Parliamo di autonomia

L’autonomia dichiarata dalla casa, che rispecchia quanto visto nei nostri test, è di circa di 40 minuti con l’utilizzo nella modalità automatica. Autonomia che scende a circa 10 minuti se si utilizza la massima potenza. Grazie all’innovativo sistema ciclonico di Tineco anche mantenendo un livello di potenza piuttosto basso (circa al secondo o terzo livello) si potrà tranquillamente aspirare la polvere e la classica sporcizia di casa ma anche i peli di animale. La massima potenza è consigliata quasi esclusivamente per i tappeti oppure in alcuni frangenti.

La ricarica completa necessita di un tempo che si attesta fra le tre o quattro ore.

In poche parole nonostante l’autonomia si attesti in linea con molteplici aspirapolvere che abbiamo testato. La gestione di Tineco Pure One S15 Pro è davvero ben studiata. Laddove altri brand offrono la stessa autonomia o leggermente superiore sulla carta ma nell’atto pratico e nell’utilizzo quotidiano questo viene meno Tineco ha la grande forza di riuscire a gestire al meglio la potenza sviluppata e di conseguenza durare più a lungo.

I 40 minuti promessi in poche parole sono reali e non raggiungibili soltanto utilizzando una potenza così bassa da sembrare quasi inutile.

Test e utilizzi quotidiani

Abbiamo già citato il sistema d’aspirazione ciclonica ma è bene ribadire il buon funzionamento di questo sistema. Grazie ad’esso è infatti possibile avere un ottimo livello d’aspirazione anche a livelli minimi di potenza. Tenendo un’ottima aspirazione anche con livelli più bassi è possibile risparmiare notevolmente energia e di conseguenza avere più tempo per fare le nostre pulizie domestiche.

Ottimo il sistema di rilevazione automatico dello sporco che ben gestito ci permette di utilizzare, quasi, sempre questa funzione dimenticandoci di cambiare il livello d’aspirazione manualmente.

Interessante anche il sistema di svuotamento che ci permette di non dover mai toccare la povere contenuta all’interno del serbatoio. Grazie a una levetta posta al di sopra del tasto di accensione sarà possibile spingere la polvere lungo il serbatoio a svuotarla in totale comodità.

La batteria removibile è un altro punto a favore di quest’aspirapolvere. Se infatti deciderete che l’autonomia non è sufficiente, oppure se nell’arco degli anni si usurerà potrete andare a sostituirla comodamente.

Ma gli accessori?

Anche gli accessori sono davvero molto comodi e versatili. Andare a cambiare spazzola per passare dal pavimento ai suppellettili sarà comodo e immediato.

Non mancano ovviamente i filtri per la protezione dell’utilizzatore. Oltre al classico filtro d’aspirazione, che ci viene fornito duplice, troviamo anche un filtro hepa che ci permetterà di purificare l’aria mentre facciamo le pulizie. Per fortuna nel nostro paese i livelli di smog, nonostante siano alti, risultano accettabili ma comunque un po’ di purificazione dell’aria non è mai da discriminare sopratutto se si abita in una grande metropoli.

La spazzola principale monta anche uno di quei LED che tanto ci piacciano e che ci permettono di non farci perdere neanche un granello di polvere.

La base di ricarica funge anche da reggi aspirapolvere, che da solo purtroppo non resta in piedi, e da porta accessori. Non è purtroppo previsto nessun altro metodo di ricarica. Ci sarebbe piaciuto poter ricaricare una seconda batteria oppure avere la possibilità di collegare l’aspirapolvere direttamente al trasformatore ma non risulta possibile. In questo modo anche con una batteria supplementare ne potremmo caricare solo una per volta. A discolpa di questa scelta ribadiamo però il fatto che l’autonomia è sufficiente anche per una casa di medie dimensioni.

Inoltre è possibile scaricare un’app in grado di farci tenere d’occhio la batteria e cambiare la lingua per i messaggi vocali.

Chi dovrebbe acquistare TINECO PURE ONE S15 PRO?

In conclusione siamo davanti a un ottimo prodotto che non teme il confronto con i brand concorrenti della categoria.

Tineco PURE ONE S15 PRO è un aspirapolvere bello, elegante, completo e potente. Se proprio volessimo trovargli un difetto risiederebbe nel fatto che l’unico modo di ricaricare la batteria è quello di posizionare tutto l’aspirapolvere sulla sua base, ma come detto data la sufficiente autonomia si potrebbe tranquillamente chiudere un occhio.

Il prezzo per quanto viene fornito e per la tecnologia messa a disposizione è più che ragionevole. Siamo sicuri sia un aspirapolvere in grado di dare soddisfazioni anche nel lungo periodo.

Il grande display unito agli accessori top ne giustificano ulteriormente il costo se poi uniamo il tutto alla qualità dei materiali e al design ricercato il quadro completo è promosso a pieni voti.

Se siete alla ricerca di un buon aspirapolvere che vi permetta di pulire casa e che abbia una buona componente smart con questo TINECO PURE ONE S15 PRO farete una scelta per la quale difficilmente vi pentirete.

Potete acquistare il Tineco Pure One S15 Pro al prezzo di 599 euro, attualmente in sconto a 539 euro.