Recensione Tineco FLOOR ONE S5: aspirapolvere e lavapavimenti eccezionale

In questo articolo andremo a vedere la recensione di Tineco FLOOR ONE S5 un aspirapolvere, aspiraliquidi e lavapavimenti pratico e potente

Tineco FLOOR ONE S5 è un prodotto pratico e funzionale in grado di farci risparmiare tempo e fatica. Le pulizie tradizionali, dove prima si aspira e poi si lava, sono un concetto superato. Tineco sembra aver fatto tesoro di questo mantra e sembra anche sia riuscita a creare un ibrido ancora migliore.

Abbiamo già imparato a conoscere e apprezzare il brand grazie alla recensione del TINECO PURE ONE S15 PRO, un aspirapolvere cordless che ci ha davvero stupito in positivo.

Packaging e design | Recensione Tineco FLOOR ONE S5

Iniziando dalla confezione si può notare una grande cura per i dettagli. Nulla è lasciato al caso; ogni parte dell’aspirapolvere è imballata alla perfezione e dando un’occhiata allo scatolo esterno è possibile carpirne una miriade d’informazioni.

Il design scelto per questo S5 di Tineco non si discosta quasi per nulla dall’ottima deriva che abbiamo imparato ad’apprezzare nei prodotti del Brand. Il colore principale è il bianco e la base di ricarica funge anche da porta accessori.

All’interno della confezione troviamo il nostro FLOOR ONE S5 da assemblare, con molta semplicità, le spazzole di ricambio per l’aspirazione, un filtro di ricambio e un flacone di detersivo.

Parlando di design troviamo una linea semplice ma elegante con curve affusolate e tratti ben definiti. La gestione degli spazi e ottimale.

Il display molto grande ci fornisce tutte le informazioni necessarie e ci permette di tenere sempre sott’occhio la batteria e la modalità di aspirazione.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Tineco FLOOR ONE S5

La potenza si attesta sui 190W il che offre un buon risultato aspirante sia per i solidi che per i liquidi.

Come per i diretti concorrenti la potenza in grado di aspirare solidi e liquidi senza problemi fa sì che l’autonomia non sia esattamente altissima. Parliamo infatti di circa 20-25 minuti di utilizzo con una sola ricarica. Ovviamente si intende di utilizzo continuo.

In poche parole riusciremo a finire le nostre pulizie con una sola ricarica per un appartamento di piccole dimensioni oppure di due stanze di dimensioni piuttosto generose.

Test e utilizzi quotidiani

La funzione automatica riesce a distinguere in maniera efficiente il tipo di sporco e reagisce con prontezza al cambio di potenza.

Siamo riusciti ad’aspirare solidi (come polvere o briciole) ma anche liquidi, come acqua, vino o succo di frutta senza problemi.

Nonostante l’autonomia non sia delle più eccelse siamo si possono ugualmente raggiungere livelli di pulizia e d’igenizzazione più che soddisfacenti. Tutto questo è possibile grazie all’ottimo sistema di aspirazione, di spazzola a rullo per il lavaggio e del detersivo fornito in dotazione.

I serbatoi per l’acqua pulita e quella di recupero sono delle misure corrette e ci permettono di portare a termine un paio di cicli di pulizia prima di dover rabboccare l’acqua pulita. Il serbatoio dell’acqua esausta invece vi suggeriamo di svuotarlo ogni volta in modo da non permettere la formazione di residui e di cattivi odori.

La grande peculiarità di questo modello è quella di poter letteralmente staccare il corpo motore e collegarlo a un serbatoio per la sola polvere e andare a utilizzare l’aspirapolvere come un classico aspira briciole. IN questo modo si potranno aspirare anche i suppellettili e le parti più nascoste. Il tutto è facilitato anche dalla presenza dei due beccucci forniti in dotazione.

Chi dovrebbe acquistare questo Tineco FLOOR ONE S5?

Tineco FLOOR ONE S5 è un aspirapolvere senza fili che ha rivoluzionato il concetto tradizionale di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo.

Il suo design elegante e curato nei dettagli, con una gestione degli spazi ottimale, lo rende pratico e funzionale. La sua potenza aspirante di 190W garantisce un buon risultato sia per solidi che liquidi, ma la durata della batteria è limitata a circa 20-25 minuti di utilizzo continuo. Nonostante questo, l’aspirapolvere riesce comunque a garantire livelli di pulizia e igiene soddisfacenti grazie al sistema di aspirazione, alla spazzola a rullo per il lavaggio e al detersivo fornito in dotazione.

Inoltre, i serbatoi adeguati consentono di portare a termine un paio di cicli di pulizia prima di dover rabboccare l’acqua pulita.

Una caratteristica interessante di questo modello è la possibilità di staccare il corpo motore e utilizzarlo come un classico aspira-briciole, facilitato anche dalla presenza dei due beccucci forniti in dotazione.

In generale, l’aspirapolvere senza fili Tineco FLOOR ONE S5 sembra essere un prodotto di qualità e dalle funzionalità innovative, sebbene la durata della batteria potrebbe rappresentare un limite per chi ha necessità di effettuare pulizie su superfici più estese.

