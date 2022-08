Recensione Teufel Motiv Go: potenza e qualità sbalorditiva

In questa recensione parleremo del Teufel Motiv Go, speaker bluetooth che mi ha veramente stupito per qualità e potenza sonora

Avevo già personalmente potuto apprezzare diversi prodotti Teufel, azienda che si è sempre distinta per una qualità molto alta nei prodotti che mette in commercio. All’epoca avevo parlato delle cuffie Teufel Supreme On, quest’oggi invece parliamo del Motiv Go. Si tratta di uno speaker Bluetooth dalle forme apparantemente piccole ma capaci di sprigionare una potenza abbinata ad una qualità tali da avermi veramente stupito. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere ed entriamo nel vivo della recensione.

Confezione e Unboxing | Recensione Teufel Motiv Go

Le confezioni Teufel sicuramente non sono tra le più lavorate e belle esteticamente che ci sono in commercio. Come dico sempre le confezioni sono il biglietto da visita di un’azienda, ma in questo caso non bisogna farsi bloccare dalle apparenze. La confezione infatti è totalmente in cartone grezzo, con delle stampe nere che riportano il nome del prodotto e il marchio. All’interno troviamo esclusivamente lo speaker e il suo alimentatore ben protetti da possibili urti durante il trasporto.

Caratteristiche tecniche

Iniziamo a parlare di dimensioni fisiche: larghezza di 20cm, altezza 11cm e spessore 6cm per un peso complessivo di poco inferiore al kilogrammo. Di seguito una carrellata delle carattestiche principali:

Ingresso jack da 3,5mm

Bluetooth 5.0

Bluetooth apX

Durata batteria a medio volume 16 ore

Batteria agli ioni di Litio

Potenza in uscita 20W

Dynamore

Microfono integrato

Ecco invece qualche caratteristica più dettagliata concerne gli altoparlanti:

2 altoparlanti

Diametro 50mm

2 membrane passive per altoparlante

Range di frequenza da 59 a 20000Hz

Certificazione IPX5

Design e primo utilizzo | Recensione Teufel Motiv Go

Iniziamo a parlare di design, che non è di certo il motivo per cui sono rimasto stupito. I materiali utilizzati sono sicuramente premium, lo stile generale è molto neutrale e, per questo, sicuramente adatto ad ogni scopo d’uso. Le dimensioni così piccole e il peso così contenuto non lasciano trapelare niente del suo carattere così marcato e forte. Lo speaker è disponibile in diverse colorazioni (nero, blu, bianco e grigio) e presenta diversi tasti sulla parte superiore. A partire da sinistra troviamo quello di accensione/spegnimento e, successivamente, quello relativo al Dynamore (ne parleremo diffusamente tra un istante). Completano la pulsantiera superiore il tasto play/stop, i tasti del volume ed i tasti per andare al brano precedente/successivo.

Sul lato destro dello speaker troviamo invece il tasto per l’accoppiamento con il Bluetooth e lo scompartimento a tenuta stagna (il dispositivo infatti è resistente agli schizzi con certificazione IPX5) che contiene l’ingresso jack da 3,5mm e l’ingresso per la ricarica. Il primo abbinamento è stato veramente fulmineo, appena acceso è entrato autonomamente in modalità pairing non rilevando nessun collegamento tramite jack da 3,5mm. I colori del led di accensione danno anche, in base al colore emesso, una stima della batteria residua.

Come si sente? | Recensione Teufel Motiv Go

Passiamo finalmente al paragrafo che tutti vorrebbero leggere per primo. È tempo di parlare della qualità sonora di questo speaker. Devo dire che a primo impatto ero dubbioso sulle effettive prestazioni di uno speaker così piccolo. Una volta acceso invece sono rimasto davvero impressionato. Ho iniziato con un ascolto molto soft, musica commerciale, e in Bluetooth posso sicuramente affermare che sia uno degli speaker con la qualtà più alta mai provato.

L’effetto acustico diventa addirittura migliore quando andiamo ad abilitare il Dynamore. Io non so come abbiano fatto in quel di Berlino, ma quando attivate questa impostazione l’effetto sonoro è quasi paragonabile ad un sistema audio di dimensioni triple (se non quadruple) rispetto al dispositivo che abbiamo davanti. Incredibile la gestione dei toni: alti e medi definiti e bassi incredibilmente corposi e presenti. La cosa che mi ha del tutto spiazzato è la tenuta a volumi veramente folli senza fare mai distorcere in maniera vistosa. Tutto questo in Bluetooth…

Altre caratteristiche e difetti | Recensione Teufel Motiv Go

È riduttivo parlare esclusivamente della qualità audio, perché essendo una recensione completa è giusto ampliare il discorso citando ogni caratteristica. Quella che forse ho maggiormente preferito è la “modalità party”, ovvero la possibilità di collegare tramite Bluetooth il dispositivo a due smartphone in maniera da poter mandare brani in riproduzione alternativamente dai due dispositivi.

Completano le caratteristiche un buon microfono integrato, utilizzabile tranquillamente anche per chiamate, un telaio in alluminio che da’ stabilità e controlla le vibrazioni e un amplificatore di classe D.

Sono essenzialmente due gli aspetti che mi sarebbe piaciuto vedere in Teufel Motiv Go. Primo tra tutti un borsa o una sacca che mi permetta di trasportarlo in sicurezza (è comunque acquistabile separatamente), magari anche una tracolla per portarlo nelle feste in piscina o nei party. L’unica criticità che ho riscontrato con il mio PC portatile è quella che in Bluetooth, utilizzando la versione online di Spotify, le canzoni non partissero effettivamente in sicronia con il doppio click. È successo infatti più di una volta che la riproduzione iniziasse dopo 1/2 secondi dall’effettivo inizio della traccia. Indagherò, ed eventualmente vi farò sapere!

Conclusioni e prezzi | Recensione Teufel Motiv Go

Finiamo questa recensione con la consapevolezza di aver testato uno speaker che stabilisce dei nuovi livelli di qualità sonora. Adesso starà a tutte le aziende competitors di uniformarsi a questi livelli su questa fascia di prezzo. A proposito di fascia di prezzo, questo speaker non è sicuramente economico. È infatti reperibile su Amazon ad un prezzo che oscilla poco sotto i 250€. Un prodotto che non potrei non consigliarvi se siete alla ricerca di un oggetto di design che possa però far felici anche molti audiofili.

E voi cosa ne pensate di questo Teufel Motiv Go? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.