Recensione Teufel BOOMSTER (2021): qualità e potenza

In questa recensione andremo ad analizzare lo sepaker BOOMSTER di Teufel nella nuova versione 2021. Scopriamo insieme questo speaker Bluetooth

L’iconico speaker Bluetooth di Teufel si rinnova con una nuova veste e con nuove funzionalità. Sebbene il suo predecessore fosse già un agglomerato di qualità e potenza sonora, la società ha presentato questo prodotto come “partner perfetto per accompagnare qualsiasi sound“. Ma sarà veramente così? Non ci resta che iniziare questa recensione su Teufel BOOMSTER, nella versione 2021, e scoprire come si è comportato nelle nostre mani.

Scheda tecnica

Dimensioni : 370 x 180 x 148 mm

: 370 x 180 x 148 mm Peso : 3,75 kg

: 3,75 kg Altoparlanti : 2 tweeter da 20 mm 2 midrange da 65 mm 1 woofer da 110 mm

: Range di frequenza : 44 – 20000 Hz

: 44 – 20000 Hz Connettività : Bluetooth 5.0 multipoint, TWS, aptX, ingresso jack 3,5 mm Compatibilità : Android, iOS, Windows

: Bluetooth 5.0 multipoint, TWS, aptX, ingresso jack 3,5 mm Batteria : 7500 mAh per una durata di circa 18 ore (a seconda dell’utilizzo)

: 7500 mAh per una durata di circa 18 ore (a seconda dell’utilizzo) Telecomando : sì

: sì Altre funzionalità: powerbank, radio DAB+/FM-UKW

Confezionamento e design | Recensione Teufel BOOMSTER (2021)

Lo speaker arriva in una confezione molto minimalista sulla quale è rappresentato lo stesso device anche se non in tutta la sua interezza. All’interno possiamo trovare due manuali, quello d’uso e uno relativo ai rischi che possono correre nel maneggiare un oggetto del genere, all’interno di un piccolo incavo nel cartone protettivo. Una volta tolto questo troveremo il dispositivo e, sotto di esso, una scatolina contenente l’alimentatore e il comodo telecomando per gestire lo speaker da remoto.

Il device si presenta alquanto elegante nel suo complesso, con un design particolare pensato appositamente per contenere i vari altoparlanti e regalare la migliore esperienza sonora possibile. Nella parte frontale, sotto la rete metallica che protegge il tutto, troviamo un piccolo display inserito fra i 5 altoparlanti. Questi oggetti coprono l’intera area frontale. In questo modo si può avere tutta la potenza sonora desiderata nel minor spazio possibile.

Nella parte superiore invece troviamo una comoda maniglia, che ci permetterà di spostare facilmente il nostro speaker, e tutti i vari tasti che servono per le funzioni dello stesso. Oltre al tasto di accensione e quelli relativi alla riproduzione dei brani e al volume, trovano posto anche il tasto per l’accoppiamento Bluetooth, quello per le funzioni della radio, tre comodi tasti per la memorizzazione delle stazioni radio e il tasto BASS. Attraverso quest’ultimo sarà possibile regolare il numero di decibel relativo appunto ai bassi.

Sulla parte posteriore invece troviamo il nome del dispositivo, l’antenna in alluminio allungabile per avere una recezione migliore delle varie stazioni radio e due membrane in gomma che coprono i vari ingressi del dispositivo. Questi sono: un ingresso jack da 3,5 mm per il collegamento AUX, l’ingresso per l’alimentatore, una porta micro-USB e una USB type-A per la ricarica dei vari dispositivi. Ai lati di questi ingressi invece troviamo due aperture, sempre rivestite con la stessa rete metallica della parte frontale, che permettono la fuoriuscita del suono, evitando di comprimerlo quando si sta su range alti di volume.

Un peso consistente con la comodità di un telecomando | Recensione Teufel BOOMSTER (2021)

Le dimensioni generose di 370 x 180 x 148 mm (larghezza, altezza e profondità) unite a un peso di circa 3,75 kg, lo rendono difficile da trasportare a mano per lunghi tratti, nonostante la maniglia nella parte superiore. Quest’ultima, nonostante l’importante mole dello speaker, dona un senso di robustezza unico. Non dovrete quindi temere che il dispositivo vi cada di mano, anzi. Anche la struttura generale infonde un senso di robustezza più unico che raro. I tasti nella parte superiore sembrano ben saldi, nonostante basti una lieve pressione per poterli attivare.

Lo speaker, non si presta quindi per un trasporto molto lungo in mano, tuttavia la sua struttura permette di spostarlo facilmente da una stanza all’altra. Il design inoltre consente di poterlo posizionare in qualsiasi punto, sia che abbiate un mobilio più contemporaneo o uno più moderno. Grazie al comodo telecomando in dotazione poi, potrete godervi la vostra musica comodamente seduti sulla poltrona, senza dovervi alzare per cambiare qualche impostazione.

Potrete switchare comodamente da un’uscita all’altra, ad esempio da Bluetooth a radio, grazie al telecomando. Inoltre potrete controllare anche le varie impostazioni, come ad esempio il volume generale o la potenza dei bassi. Tuttavia, questi ultimi parametri influiranno in maniera significativa sulla durata della batteria. Quest’ultima infatti si attesta con una durata di circa 18 ore, secondo la società, in base al volume impostato. Tuttavia, abbiamo notato un calo veramente drastico di questo lasso di tempo via via che si va ad aumentare il parametro.

Qualità audio impareggiabile | Recensione Teufel BOOMSTER (2021)

Sebbene quindi dal lato trasportabilità e batteria ci sia qualche piccola nota negativa, la qualità audio è assolutamente impareggiabile (purché si rimanga con volumi non eccessivamente alti). Grazie ai cinque altoparlanti – due tweeter, due midrange e un woofer – si può godere al meglio ogni tipo di musica, dalla classica al rock, passando per la tecno e quella latino americana. Insomma, ogni audiofilo che si rispetti potrà godere del suo genere preferito in tutta tranquillità.

La struttura dello speaker permette inoltre una diffusione uniforme del suono in tutta la stanza. Grazie alla sua potenza inoltre potrete anche ascoltare i vostri brani preferiti anche a qualche metro di distanza senza perdervi nessuna nota. Il dispositivo riesce a regalare sia dei bassi caldi e corposi che degli alti cristallini e limpidi. Le aperture nella parte posteriore e le membrane passive inoltre garantiscono il giusto spazio al suono, evitando che venga compresso eccessivamente e che quindi venga distorto a causa della potenza degli altoparlanti.

Grazie all’ampia compatibilità, può essere connesso a qualsiasi device tramite Bluetooth. Ciò permette di godere di un audio sincrono con quello riprodotto dai nostri dispositivi smart senza nessun ritardo. Inoltre questa connessione garantisce un consumo energetico minimo rispetto ad altri dispositivi. La tecnologia multipoint permette di collegare due smartphone contemporaneamente allo speaker, permettendo la riproduzione di brani alternativamente senza interruzioni.

Inoltre è anche possibile eseguire l’operazione inversa, ovvero collegare due BOOMSTER allo stesso device. Questo è possibile grazie all’opzione Bluetooth TWS, con la quale sarà possibile suddividere i canali stereo in sinistro e destro per poter godere di un’esperienza più immersiva. La compatibilità lo rende ottimo anche per un funzionamento combinato con dispositivi smart home, come Alexa o Google. Insomma, avrete una connessione a 360° sotto ogni punto di vista.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione sullo speaker BOOMSTER di Teufel, nella versione 2021, ed è arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Il dispositivo gode di un’ottima connettività sotto ogni punto di vista e permette un uso diversificato in base alle esigenze di ogni utente. Dotato di una batteria da 7500 mAh, il dispositivo può godere di ben 18 ore di riproduzione ininterrotta con un volume piuttosto basso. Tuttavia tale lasso di tempo cala drasticamente all’aumentare del volume e dei decibel relativi ai bassi.

Può quindi essere usato tranquillamente in mobilità, contrariamente per quanto avveniva con la Radio One. Tuttavia, peso e dimensioni, nonostante una maniglia pensata appositamente per questo scopo, rendono il trasporto per lunghe tratte assai complicato. Nonostante questi piccoli inconvenienti però si può godere di un’ottima esperienza acustica sotto ogni punto di vista. Si potrà avere sempre un suono caldo con bassi profondi e alti cristallini. A volume troppo alto però, nonostante la costruzione pensata appositamente, il suono subirà delle distorsioni non di poco conto.

Per questa recensione sulla versione 2021 del Teufel BOOMSTER è ormai tutto. Vi ricordiamo che lo speaker è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 369,99 € nelle colorazioni Sand White e Black. Tuttavia, in occasione del Black Friday potrete trovarlo in sconto. Per maggiori informazioni vi rimando al nostro articolo con tutte le offerte di Teufel. Per non perdervi future recensioni e news dall’universo elettronico e da quello tecnologico in generale, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!