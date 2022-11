Recensione stampante 3D Sunlu T3: unico limite l’immaginazione

In questo articolo andremo a vedere la recensione della stampante 3D Sunlu T3. Una stampante plastica semplice da montare, pratica da utilizzare e al giusto prezzo!

Nel mercato ci sono davvero molte stampanti 3D e orientarsi non è affar semplice. Diversi materiali, diverse dimensioni e diverse tempistiche per diversi utilizzi. In questa recensione dove scopriremo pregi e difetti della Terminator 3 di Sunlu cercheremo di fare chiarezza anche su alcuni punti fondamentali.

La Sunlu T3 risulta adatta a chi si approccia alla stampa 3D per la prima volta ma può dare soddisfazione anche a chi cerca un piccolo upgrade. Le dimensioni e il prezzo più che abbordabile, nonostante ce ne siano di più economiche, unite alla tecnologia meccanica ed elettronica fanno sì che sia adatta davvero a un buona parte di pubblico. Scopriamone insieme i motivi.

Unboxing e montaggio | Recensione stampante 3D Sunlu T3

Una volta aperta la confezione di cartone ci troveremo davanti la nostra stampante 3D divisa in due parti e pronta per essere montata.

Non temete il montaggio in realtà non è altro che l’unire le due parti fondamentali della struttura e il tutto si svolge in una manciata di minuti. Seguendo le istruzioni, e se necessario guardando i video presenti sul canale YouTube di Sunlu, il tutto si esaurirà senza intoppi. All’interno della confezione troviamo una serie di bustine numerate con al loro interno una decina di viti e una serie di chiavi a brugola necessarie per il fissaggio della struttura.

Come detto non servono grandi competenze tecniche per riuscire a montare la stampante e se avrete fatto tutto correttamente sarete quasi pronti a stampare i vostri primo oggetti.

All’interno della confezione oltre alla nostra stampante e a tutto il necessario per montarla troveremo anche una bobina di PVA da 200 grammi, una piccola tronchese per eventuali rifiniture e una serie di chiavi per smontare l’estrusore se mai ne avrete bisogno.

Vediamo la scheda tecnica

Volume di stampa : 220 x 220 x 250mm

: 220 x 220 x 250mm Velocità di stampa : 20-250mm/s

: 20-250mm/s Precisione di stampa : ± 0.1 mm

: ± 0.1 mm Materiali utilizzabili : 1.75mm PLA Meta, PLA & PLA+, fibra di carbonio, ABS, PETG, HIPS, WOOD, PCL, TPU

: 1.75mm PLA Meta, PLA & PLA+, fibra di carbonio, ABS, PETG, HIPS, WOOD, PCL, TPU Rumorosità : ≤ 45 dB

: ≤ 45 dB Temperatura massima estrusore : 260 °C

: 260 °C Temperatura massima piatto di lavoro : 100 °C

: 100 °C Dimensioni : 440×400×470(mm)

: 440×400×470(mm) Peso: 7.25 Kg

Software e configurazione iniziale

Prima d’iniziare a stampare c’è ancora qualche piccolo passaggio da compiere. La stampante vanta un buon sistema di posizionamento automatico ma per avere delle stampe davvero ben fatte è bene eseguire un livellamento manuale. Per prima cosa bisognerà fisicamente regolare le rotelle poste sotto il piatto di stampa per regolare l’altezza fra estrusore e piastra di lavoro, o tappetino magnetico.

Per fare al meglio questa operazione è ottimo frapporre un foglio di carta (un classico A4 da stampante andrà benone) fra l’estrusore e il piatto. La stessa procedura andrà poi fatta per tutti i punti in cui l’estrusore si muove o almeno per il centro e per i quattro angoli.

L’operazione potrebbe sembrare più difficile di quanto lo è realmente e per fortuna ancora una volta Sunlu ci viene in soccorso con una serie di video tutorial presenti sul loro canale YouTube.

Per quanto riguarda il software abbiamo utilizzato quello che Sunlu stessa ci consiglia, Cura. La nostra T3 non è presente fra le scelte all’interno del programma di Slicer ma Sunlu è pronta a suggerirvene una con le stesse caratteristiche.

Da qui vi si aprirà letteralmente un mondo e potrete di decidere di caricare file già pronti per essere “affettati” attraverso Cura oppure affidarvi a un programma di modellazione 3D prima di andare a convertire il file sempre attraverso Cura.

Una volta fatti questi passaggi potrete caricare il vostro file all’interno di una memoria di tipo Micro SD e dare il via alla stampa. Il tutto ovviamente dopo aver caricato la bobina attraverso un paio di semplici passaggi.

Dal canto nostro abbiamo provato entrambe le soluzione e se da prima ci siamo “accontentati” di creare stampe con file già belli che pronti ci siamo poi divertiti a progettare qualche elemento di stampa più personale.

Com’è la qualità di stampa? | Recensione stampante 3D Sunlu T3

Siamo arrivati probabilmente al punto più importante di questa recensione della Sunlu T3, le prove di stampa.

Per prima cosa è bene specificare che abbiamo utilizzato il materiale che ci è stato fornito, e che troverete nella confezione, insieme alla stampante. La qualità di stampa non è affatto male come si evince dalle immagini appena qui sopra. Al netto di qualche sbavatura causata principalmente dai file originali che abbiamo utilizzato per creazione dei modelli plastici non possiamo lamentarci.

Come potete notare dalla foto di copertina con stampe derivanti da file di propria creazione il tutto migliora e non di poco.

Gli artefatti più evidenti nelle stampe sono però causati anche dalla velocità della stampante. Non è in dubbio che poter stampare a 250 mm/s ci permetterà di avere più in fretta quello di cui abbiamo bisogno ma è anche vero che su stampe ricche di dettaglio una stampa a 50mm/s potrebbe essere la scelta migliore.

In poche parole la velocità di stampa che è ovviamente un punto a favore si potrebbe rivelare croce e delizia della stessa.

La grande forza risiede sicuramente nella semplicità di utilizzo della stessa. Nonostante qualche piccolo passaggio fra assemblaggio e preparazione chiunque può iniziare a stampare anche senza nessuna (o quasi) competenza di base.

Non abbiamo riscontrato problemi di otturazione ugelli e quando è capitata una rottura del filamento in bobina la stampante sin è fermata avvisandoci, e dopo aver rimesso tutto in ordine essa ricomincerà da aveva lasciato con una sorprendente soluzione di continuità.

Chi dovrebbe acquistare questa Terminator 3 di Sunlu?

In conclusione questa stampante 3D T3 di Sunlu ci permette di approcciarci al mondo delle stampe 3D in totale sicurezza e semplicità.

Grazie agli innumerevoli strumenti di sicurezza, alla semplicità di montaggio e di configurazione nonché di utilizzo è un’ottima stampante per iniziare. La velocità di 250mm/s ci permette di stampare velocemente e con una buona cura del dettaglio anche se in alcuni frangenti scendere a velocità inferiori potrebbe essere la scelta giusta.

La possibilità di utilizzare diverso materiali è ottima ed’è ottima anche la cura per il cliente di Sunlu, che mette a disposizione tantissimi tutorial in grado di accompagnare l’utente nel muovere i primi passi nel mondo della stampa 3D.

Se siete alla ricerca di una stampante abbastanza economica ma che dia buona soddisfazione con questa Sunlu T3 non riamerete delusi.

