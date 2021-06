Recensione spazzolino Oclean X Pro Elite: il segreto per un sorriso smart

In questo articolo vedremo la recensione dello spazzolino Oclean X Pro Elite. L’igiene orale è ovviamente importante ma se diventasse anche tecnologica? Scopriamo insieme come

Se credevate di conoscere ogni prodotto smart credo che anche questa volta rimarrete stupiti. Dopo avermi portato la recensione del vaso Smart Garden 3 e ora arrivato il momento di conoscere uno spazzolino da denti davvero unico nel suo genere! Se vi ho incuriositi rimanete sintonizzati perché ne vedrete, anzi ne leggerete, delle belle.

Credo che la prima domanda che venga spontanea è: come può essere smart uno spazzolino da denti? O almeno è quello che mi sono chiesto quando in redazione ci è arrivata la proposta di recensire questo prodotto. Ammetto che non avevo idea dell’esistenza di spazzolini da denti con funzioni smart. Certo conosciamo tutti i classici spazzolini da denti motorizzati, a testine rotanti o simili, ma con questo Oclean X Pro Elite si va ben oltre.

Design e unboxing | Recensione spazzolino Oclean X Pro Elite

Nella confezione del nostro spazzolino troviamo il corpo batteria, una testina, una base di ricarica wireless con collegamento USB e un supporto a muro calamitato. Manca il caricabatterie (come di consueto in tutti gli apparecchi tecnologici di nuova generazione).

Il design risulta gradevole allo sguardo come del resto lo sono anche i materiali utilizzati. Il grigio scelto per lo spazzolino lo rende elegante e adatto a ogni scelta di mobilio del vostro bagno.

La possibilità di utilizzare il supporto a muro calamitato vi permetterà inoltre di appendere lo spazzolino senza aver bisogno di posizionarlo sulla base di ricarica ogni qualvolta finirete di utilizzarlo. In questo modo potrete tenere in un mobile e tirare fuori solo se necessario la base e il caricabatterie.

Lo schermo posizionato al centro dello spazzolino e il pulsante di conferma aumentano il livello di estetica votato alle funzionalità smart ma legandosi perfettamente alle scelte di design fatte.

Scheda tecnica e autonomia

Scopriamo insieme questo spazzolino grazie alle sue caratteristiche:

Ricarica rapida wireless 2.0

Ampio touch screen a colori

42.000 giri / min

Monitoraggio a 8 zone del rilevamento della zona cieca

4 modalità per la spazzolatura personalizzata

IPX7 impermeabile

I requisiti per un ottimo prodotto ci sono tutti e anche l’autonomia è piuttosto ampia. Come detto in precedenza potete anche riporre la base in un cassetto e usarla solo quando necessario. Tutto questo è possibile grazia la gran numero di lavaggi che si possono fare con una sola ricarica. Con una ricarica completa di circa 3 ore si possono avere circa trenta giorni di utilizzo.

Ovviamente tutto varia in base alla modalità, all’intensità e alle volte in cui si utilizza durante il giorno. Il nostro calcolo è stato effettuato su un utilizzo di circa tre volte al giorno per circa tre minuti a lavaggio con un intensità media e con il programma di lavaggio semplice.

Funzionalità smart al top | Recensione spazzolino Oclean X Pro Elite

Il bello di questo spazzolino sono ovviamente le funzionalità smart, oltre agli accessori davvero interessanti.

Grazie allo schermo led e al bottone di conferma potrete infatti switchare fra i vari tempi, le modalità e la vostra routine di lavaggio.

Oclean X Pro Elite offre infatti la possibilità di scegliere fra un massaggio gengivale, un lavaggio semplice, un lavaggio per lo sbiancamento e un lavaggio sensibile. In poche parole potrete di volta in volta scegliere quello di cui avete bisogno oppure usare un lavaggio differente all’occorrenza.

L’utilizzo ci ha soddisfatto e il potente motore garantisce una pulizia completa. Il nostro consiglio è di non utilizzare alla massima velocità lo spazzolino in quanto è davvero molto potente.

La possibilità di andare a creare una vera e propria mappatura di lavaggio è inoltre un plus molto gradito anche se avremmo voluto vedere un applicazione più stabile.

Ovviamente si può tranquillamente utilizzare lo spazzolino e godere a pieno delle sue funzioni ma scaricando anche l’app in questione potreste trovare altre feature interessanti se pur non indispensabili.

Lo spazzolino è per ovvie ragioni certificato IPX7 il che vuol dire che potrete sciacquarlo tranquillamente sotto l’acqua corrente.

Chi dovrebbe acquistare questo spazzolino Oclean X Pro Elite?

Ovviamente non siamo odontoiatri e il nostro commento finale come del resto tutta la recensione verte sul lato più tech del prodotto.

Lo spazzolino da denti Oclean X Pro Elite ci ha colpiti per le sue funzioni smart e per la durata della sua batteria. Le possibilità che offre sono innumerevoli e i vari programmi di lavaggio crediamo possano soddisfare ogni palato. La potenza è sufficiente (anche troppo). L’unica parte un po’ più debole dell’offerta è l’app messaci a disposizione che non risulta sempre responsiva.

Un punto di cui tenere conto è anche il prezzo dello spazzolino che al netto di tutto quello che offre non vanta un costo esagerato ma che comunque è ovviamente lontano dal prezzo di un semplice spazzolino automatico.

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo prodotto a chi ha scelto di fare della propria vita un tributo alla tecnologia ma anche a chi ha voglia di sperimentare sulla propria pelle quanta tecnologia si può nascondere dietro a un oggetto semplice come uno spazzolino da denti. Ovviamente anche chi tiene molto alla propria igiene orale potrebbe essere interessato.

Oclean X Pro Elite Sonic Mute Spazzolino elettrico 42.000 giri / min 4 modalità spazzole 32 livelli di intensità 35 giorni di durata della batteria IPX7 impermeabile 45 dB a basso rumore Grigio 【Spazzolino elettrico intelligente personalizzato】: con 4 modalità di spazzolamento (pulizia standard, pulizia delicata, sbiancamento standard e massaggio gengivale) e 32 livelli di velocità / intensità di spazzolatura opzionali, Oclean X Pro Elite può creare centinaia di programmi di pulizia personalizzati per soddisfare le tue abitudini quotidiane e le esigenze di pulizia. Scegli la modalità, la durata e l'intensità più adatte a te.