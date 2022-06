Recensione spazzola per animali Proscenic: un accessorio bestiale

In questo articolo vedremo la recensione della spazzola per animali di Proscenic. I nostri amici a quattro zampe sono veri e propri compagni di vita e alle volte membri della nostra famiglia, ma ahimè alle volte il pelo perso può essere un problema ecco che Proscenic ci viene in soccorso

Abbiamo introdotto il problema del pelo ma in realtà la spazzola potrebbe essere una vera e propria coccola per il nostro amico quadrupede oppure un gran sollievo. Infatti oltre a eliminare il pelo ormai caduto ma rimasto sul nostro animaletto domestico potremmo fare una vera e propria toelettatura.

Gli accessori non mancano e la comodità neanche, purtroppo c’è anche qualche piccolo difetto ma scopriamo pregi e difetti di questa spazzola per animali di Proscenic nella sua recensione. Prima di procedere però è bene specificare che questa spazzola è considerata un accessorio è per poter funzionare necessita di un aspirapolvere dello stesso brand. Dato che li abbiamo provati praticamente tutti potrete scegliere fra: Proscenic I10, Proscenic P10 Pro o ancora Proscenic P11 Smart.

Packaging e design | Recensione spazzola per animali Proscenic

Partiamo dalla confezione perché nonostante la sua semplicità è riuscita a strapparci un sorriso. Oltre alla simpatica foto di un cagnolino è bello trovare anche una descrizione visiva di tutto quello che troveremo all’interno della confezione.

Come potete vedere dalle foto il contenuto della confezione è piuttosto ricco. Troviamo all’interno del cartone infatti un tubo di prolunga, un regolatore per il pelo con varie misure, una spazzola per pettinare, e contemporaneamente raccogliere, il pelo e una spazzola epilatrice.

I materiali scelti sono buoni per tutti i componenti unica nota stonata riguarda i vari pettini per il rasoio. Nonostante offrano una serie di misure che vanno da 5 a 24mm le plastiche che le compongono sembrano un po’ fragili. Dato che il sistema di attacco è composto da un solo passaggio a incastro il nostro timore è che si possa rovinare nel tempo e che questo possa creare qualche piccolo disagio, ma ovviamente non avendo una sfera di cristallo le nostre sono solo congetture. Altrettanto ovviamente sarà nostra premura creare un box aggiornamento fra qualche mese in caso di necessità.

Per quanto riguarda tutti gli altri accessori siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla comodità nell’utilizzo. Il tubo rimane molto flessibile ma è nello stesso momento solido e robusto. Lo stesso dicasi per gli altri componenti del pacchetto.

Utilizzo e prestazioni | Recensione spazzola per animali Proscenic

Abbiamo provato la spazzola per cani di Proscenic collegandola all’aspirapolvere I10 ovviamente dello stesso brand. L’attacco proprietario permette un collegamento facile e istantaneo. Tutti gli accessori si collegano e sfruttano la batteria dell’aspirapolvere per funzionare e grazie al tubo il pelo raccolto finisce direttamente nel serbatoio.

Abbiamo fatto una piccola toelettatura alla nostra Nelly (una cocker spaniel) che ama essere coccolata. Nonostante il rumore persistente dell’aspirapolvere la cagnolina non si è mai spaventata e si è goduta le coccole. Grande merito è anche del tubo abbastanza lungo che ci ha permesso di tenere lontano l’aspirapolvere. Per quanto riguarda il rumore in realtà è poi bastato tenere al minimo la potenza d’aspirazione in modo da contenere i decibel.

Tutti glia accessori sono di buona qualità e funzionano alla grande. La spazzola per raccogliere il pelo oltre a essere un ovvia coccola è anche un buon sistema per tenere pulito il nostro amico a quattro zampe. Se poi ve la sentite potrete dilettarvi nel dare un nuovo look al vostro compagno peloso. Ovviamente potete anche decidere di dargli una rinfrescata accorciando leggermente il pelo.

La nostra raccomandazione è però quella d’informarmi sempre bene prima di tagliare troppo il pelo del vostro animale, ricordo infatti che l’epidermide degli animali è molto delicata e il pelo funge da protezione contro il caldo e gli insetti. Insomma una chiamata al vostro veterinario di fiducia vi darà le giuste delucidazioni.

Chi dovrebbe acquistare questa spazzola per animali Proscenic?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questa spazzola per cani a tutti i possessori di un’aspirapolvere fra i modelli compatibili e che hanno un animale domestico dal folto pelo.

Questo accessorio di Proscenic oltre ad aiutarci a tenere pulito il nostro appartamento risolvendo il problema dei peli di animale domestico alla radice è in grado di far contenti anche i nostri amici a quattro zampe. Oltretutto potrebbe essere considerato un piccolo investimento. Se pensate che al prezzo di un paio di toelettature complete potrete avere voi il mezzo per fare in autonomia la situazione potrebbe prendere un risvolto interessante.

Ovviamente qualche difetto non manca. La forza di questa spazzola è forse anche la sua debolezza. Infatti la possibilità di farla funzionare grazie a un aspirapolvere è geniale ma preclude a chiunque non ne abbia una la possibilità di acquistarla. Citando la stessa casa produttrice siamo davanti a un accessorio ma a nostro avviso sarebbe stato tutto più semplice con un sistema autonomo anche se il prezzo non sarebbe stato poi così contenuto.

In poche parole se avete un animale da rasare e un’aspirapolvere Proscenic farete un affare nell’acquistare questo accessorio altrimenti la scelta sarà da preponderare per bene.

