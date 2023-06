Recensione Sharp Tokyo DR-430: la radio digitale di nuova generazione

In questa recensione vediamo una radio digitale: la Sharp Tokyo DR-430, un modello che implementa Bluetooth, Radio FM e altre funzioni

La Sharp Tokyo DR-430 è una radio digitale multifunzione che offre una vasta gamma di opzioni per l’ascolto dei tuoi contenuti preferiti. Con le sue funzioni Bluetooth, puoi facilmente connettere dispositivi compatibili, come smartphone o tablet, per lo streaming di musica o podcast. Oltre alla connettività Bluetooth, la radio dispone di sintonizzatori per la ricezione delle stazioni radio FM e DAB+. Non perdiamoci in chiacchiere, vediamo prima un po’ di caratteristiche tecniche e successivamente vediamo come si è comportata nei nostri test.

Confezione e unboxing | Recensione Sharp Tokyo DR-430

La confezione e l’unboxing della Sharp Tokyo DR-430 offrono un’esperienza di apertura gratificante. La confezione esterna presenta un design elegante, con un’attenzione ai dettagli che si riflette nella sua presentazione. All’interno della confezione, si trova la radio digitale stessa, insieme al suo alimentatore dedicato per una facile ricarica. È degno di nota che la confezione include anche una manualistica completa, che comprende istruzioni dettagliate in diverse lingue, tra cui l’italiano. Inoltre, nella confezione è incluso un adattatore per l’alimentatore con standard UK, garantendo la compatibilità con diverse prese di corrente. La confezione è stata realizzata con cura, fornendo un livello di protezione ottimale per garantire che la radio e gli accessori arrivino in condizioni impeccabili.

Caratteristiche tecniche

Prima di entrare nel vivo della recensione è giusto fornire per sommi capi quelle che riteniamo essere le caratteristiche tecniche d’interesse. Anzitutto le dimensioni fisiche:

Dimensioni 17 x 11 x 10 cm

Peso 0,4 grammi

Compatibilità DAB/DAB+, FM Radio

Compatibilità Bluetooth 5.0

Display LCD

Doppio allarme

7 lingue a disposizione (italiano incluso)

Design e prime impressioni | Recensione Sharp Tokyo DR-430

La cassa ha un design piacevole che si adatta bene ad ogni ambiente. Presenta sulla parte superiore tutti i bottoni che permettono di utilizzare le varie funzionalità. Nella parte frontale è presente un piccolo schermo. Il dispositivo non funziona a batteria e necessita di un’alimentazione fissa tramite presa che esce in diversi standard tra cui quello italiano. Molto apprezzata la scelta di riporre l’antenna in maniera nascosta nella parte nascosta del dispositivo, ovvero dove è posizionato anche l’ingresso per l’alimentazione e il jack femmina con il quale è possibile collegare degli auricolari. I tasti superiori permettono di muoversi tra le varie funzioni tra cui Bluetooth, radio FM e DAB+. Sono poi presenti dei tasti di memorizzazione sulle quali è possibile registrare fino a 20 spazi di memoria per stazioni DAB+ e 20 per stazioni FM. Particolarmente gradita la scelta di munire il prodotto di possibili allarmi, che la rendono ottima anche in un comodino come radio sveglia.

Esperienza audio | Recensione Sharp Tokyo DR-430

Dal punto di vista sonoro il dispositivo è sicuramente sufficiente anche se anche per questioni fisiche non può performare al top. Tutto sommato i bassi sono presenti anche se, soprattutto ascoltando la radio, l’audio risulta un po’ impastato. Il discorso cambia leggermente nel momento in cui si passa alla DAB+. Con questo standard infatti il segnale è decisamente di qualità migliore e di conseguenza anche la cassa si comporterà in maniera superiore. Il volume massimo è abbastanza buono anche se tende ad incresparsi ai livelli più alti. In Bluetooth la qualità audio non è eccelsa ma è comunque sufficiente per un’utenza media.

Conclusioni e prezzo | Recensione Sharp Tokyo DR-430

Il dispositivo si trova su Amazon ad un prezzo di circa 69€. Il prezzo è forse leggermente elevato anche se lo reputiamo comunque in linea con i prezzi dei competitors. Sicuramente i punti di forza sono rappresentati dal design e dalli’ngegnerizzazione anche se si poteva investire di più su uno schermo più grande e completo. La qualità audio non è eccelsa ma rimane comunque sufficiente per l’uso comune del dispositivo. Anche la presenza di allarmi è stata molto apprezzata così come l’adozione dello nuovo standard DAB+.

Non ci rimane quindi che consigliare questo prodotto, sopratutto se dovesse andare in offerta sotto il tetto dei 50€.