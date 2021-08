Recensione Sharp GX-BT480: potenza e stile da vendere

In questa recensione vedremo da vicino il nuovo Sharp GX-BT480. Speaker bluetooth da 40W che abbina potenza e stile ad un’ottima autonomia

In questi giorni ho avuto il piacere di poter avere in prova il nuovo speaker bluetooth di Sharp, il GX-BT480. Ho trovato un prodotto ben rodato, potente, affidabile anche se con qualche pecca senza la quale sarebbe stato perfetto. Di seguito una recensione che si pone l’obiettivo di mettere in luce pregi e difetti di un prodotto che sicuramente vanta stile e potenza da vendere.

Confezione e Unboxing | Recensione Sharp GX-BT480

Iniziamo dalla confezione, sicuramente curatissima e professionale, ad immagine e somiglianza del brand che lo ha prodotto. All’interno della confezione troviamo lo speaker ben protetto dal polistirolo e all’interno, oltre ad una comoda tracolla, troviamo varia cavetteria. A corredo, insieme al libretto d’istruzioni in tantissime lingue disponibili troviamo la ricarica tramite micro-USB e varie soluzioni con prese di corrente di diversa tipologia.

Caratteristiche tecniche

Iniziamo dalle dimensioni fisiche del prodotto: 30 cm di lunghezza per 15 cm di altezza per una profondità di 15 centimetri. A bordo Bluetooth 4.2 (punto critico di cui parleremo in seguito). La risposta in frequenza dello speaker va dai 64 Hz ai 20 kHz. Come batteria, troviamo 10400 mAh agli ioni di litio che assicurano circa 20 ore di riproduzione con una ricarica.

Il prodotto è ovviamente resistente agli spruzzi e troviamo diversi pulsanti fisici che ne consentono un controllo totale. Sulla parte superiore ci sono tre pulsanti: i due per il controllo del volume e il tasto centrale per il “play”. Sul lato destro, invece, troviamo diversi pulsanti di dimensione ridotta. Quello centrale serve per l’accensione e spegnimento. Poi abbiamo sulla linea orizzontale i due tasti che permettono di andare alla traccia successiva/precedente. Sulla linea verticale invece troviamo in alto il pulsante “M” che consente di utilizzare come input la una scheda Micro-SD, mentre in basso il pulsante “EQ” che permette di cambiare l’equalizzazione su tre diversi profili preimpostati (Bass Bost, Standard e Movie). Sul lato sinistro, coperto da un comodissimo sportellino a tenuta stagna, vi sono tutti gli ingressi (AUX, MicroSD e Micro-USB per la ricarica).

Esperienza d’uso e pareri | Recensione Sharp GX-BT480

Come prima cosa inizierei dalle cose che mi sono piaciute in assoluto di più. A partire dalla confezione, mio tallone d’Achille, fino alla qualità dei materiali passando per lo stile comunque riconoscibile ed al passo coi tempi. Adatto davvero a qualsiasi ambiente, anche elegante. Per nulla volgare, munito anche di una solida base che lo tiene in posizione e lo rende saldo al piano su cui è poggiato. L’audio è particolarmente equilibrato, la musica si sente veramente bene e i 40W a bordo si sentono tutti. Le tre modalità di equalizzazione forse risultano un po’ striminzite e non sarebbe dispiaciuto un’App dedicata con un controllo più capillare sulle singole frequenze.

Sia chiaro, Sharp GX-BT480 è un prodotto per godere della musica in compagnia, in una stanza, in un salotto o in giardino. E il suo lavoro lo svolge egregiamente. In modalità Bass-Bost le frequenze basse vengono esaltate alla massima potenza e si può godere sempre di un ottimo volume. La modalità Movie, che in teoria dovrebbe esaltare le frequenze medio/alte per la voce, l’ho trovata affidabile e abbastanza precisa.

Passiamo ai punti che avrei migliorato: sicuramente il Bluetooth. Siamo di fronte ad una cassa importante, dal suono corposo. Tuttavia la versione Bluetooth inficia sulla sincronia tra audio e video. Questo ovviamente non ha nessun impatto quando si ascolta musica, ma può dare fastidio qualora si decida di utilizzarlo come soundbar. C’è sempre la possibilità di cablarlo via cavo AUX ma, è ben noto, non è una soluzione che piace a molti.

Conclusioni e prezzo | Recensione Sharp GX-BT480

Sono rimasto piacevolmente sorpreso quando ho letto il prezzo (circa 88€ su Amazon) di questo prodotto. Sharp ha davvero fatto un buon lavoro offrendo un prodotto di ottima qualità ad un prezzo onesto. Dubito che su questa fascia di prezzo esista un prodotto così affidabile, curato esteticamente e comunque potente. Le migliorie da apportare ci sono: il Bluetooth su tutti, ma anche l’assenza di un’App dedicata oppure l’assenza di una connettività USB-C.

Si tratta di un prodotto con un’ottima autonomia (circa 20 ore con una ricarica) che ha comunque soddisfatto in pieno le mie aspettative. Voi cosa ne pensate di questo Sharp GX-BT480? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.